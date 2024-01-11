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Hayattan Bıkmışlık Seviyelerini Anlatırken Ağlanacak Halimize Güldüren 15 Kişi

Hayattan Bıkmışlık Seviyelerini Anlatırken Ağlanacak Halimize Güldüren 15 Kişi

Twitter Sosyal Medya Goygoy
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
11.01.2024 - 15:14

Hayattan bıkmışlık seviyemizi soran Twitter kullanıcısına bir yandan güldürürken bir yandan hüzünlendiren cevaplar geldi. Bizler de en güzel cevapları sizin için derledik. Detaylar...👇

Kaynak: https://twitter.com/babygirll31/statu...
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Twitter'da, hayattan bıkmışlık seviyemizle ilgili sorulan soruya yorum yağdı.

Twitter'da, hayattan bıkmışlık seviyemizle ilgili sorulan soruya yorum yağdı.
twitter.com

1. Bıkkınlığın dibine vuran kullanıcıların cevapları da yüzümüzde buruk bir tebessüm bıraktı.

1. Bıkkınlığın dibine vuran kullanıcıların cevapları da yüzümüzde buruk bir tebessüm bıraktı.
twitter.com

2. Uyku vücudumuzu terk etmiyor ki artık.

2. Uyku vücudumuzu terk etmiyor ki artık.
twitter.com

3. Aynaya karşı:

3. Aynaya karşı:
twitter.com

4. Mecburi olarak yapmam gerekenler dışındaki aktivitem:

4. Mecburi olarak yapmam gerekenler dışındaki aktivitem:
twitter.com
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5. Kış uykusuna yatmaya çalışan ayılar gibi ne uyuyabiliyoruz ne uyanabiliyoruz.

5. Kış uykusuna yatmaya çalışan ayılar gibi ne uyuyabiliyoruz ne uyanabiliyoruz.
twitter.com

6. Sonra?

6. Sonra?
twitter.com

7. Son cümle beni kalbimden yaraladı.

7. Son cümle beni kalbimden yaraladı.
twitter.com

8. Hayat enerjimiz mi kaldı da dans edelim?

9. Islat biraz daha ıslat...🥲

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10. Bu amca benim gerçekten:

11. Günde üç adım attıktan sonra...

12. Sabah 8 dersine gittiğim zaman iç sesim:

13. Gözlerinde bambaşka hüzün var.

14. Sizin bıkmışlık seviyeniz hangi seviyede?

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15. Yorumlarda buluşalım...

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