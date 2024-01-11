Hayattan Bıkmışlık Seviyelerini Anlatırken Ağlanacak Halimize Güldüren 15 Kişi
Hayattan Bıkmışlık Seviyelerini Anlatırken Ağlanacak Halimize Güldüren 15 Kişi
Kaynak: https://twitter.com/babygirll31/statu...
Hayattan bıkmışlık seviyemizi soran Twitter kullanıcısına bir yandan güldürürken bir yandan hüzünlendiren cevaplar geldi. Bizler de en güzel cevapları sizin için derledik. Detaylar...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Twitter'da, hayattan bıkmışlık seviyemizle ilgili sorulan soruya yorum yağdı.
1. Bıkkınlığın dibine vuran kullanıcıların cevapları da yüzümüzde buruk bir tebessüm bıraktı.
2. Uyku vücudumuzu terk etmiyor ki artık.
3. Aynaya karşı:
4. Mecburi olarak yapmam gerekenler dışındaki aktivitem:
İçeriğin Devamı Aşağıda
5. Kış uykusuna yatmaya çalışan ayılar gibi ne uyuyabiliyoruz ne uyanabiliyoruz.
6. Sonra?
7. Son cümle beni kalbimden yaraladı.
8. Hayat enerjimiz mi kaldı da dans edelim?
9. Islat biraz daha ıslat...🥲
İçeriğin Devamı Aşağıda
10. Bu amca benim gerçekten:
11. Günde üç adım attıktan sonra...
12. Sabah 8 dersine gittiğim zaman iç sesim:
13. Gözlerinde bambaşka hüzün var.
14. Sizin bıkmışlık seviyeniz hangi seviyede?
İçeriğin Devamı Aşağıda
15. Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda