Dilber'e Evini Yurdunu Sorduran Hazar Ergüçlü'nün Pavyon Dansına Gelen Birbirinden Komik Yorumlar
Dilber'e Evini Yurdunu Sorduran Hazar Ergüçlü'nün Pavyon Dansına Gelen Birbirinden Komik Yorumlar
Dilber'e evini yurdunu sorduran Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı için yapılan prova görüntüleri geçtiğimiz gün yayınlandı. Hazar Ergüçlü'nün dansıyla ilgili birçok yorum yapılırken goygoylar da gecikmedi. Bizler de sizin için derledik.👇
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Son haftalarda gündemin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi şüphesiz Hazar Ergüçlü oldu.
Bizler "Dilber evin barkın yok mu?" diyerek gezerken geçtiğimiz gün Hazar Güçlü'nün dizi için yaptığı provalardan kesit paylaşıldı.
Hazar Egüçlü'nün dansıyla ilgili birçok kişi yorumda bulunurken mizahını döktüren kişiler de oldu.
Bizler de gelen komik yorumları sizin için derledik.👇
"Bu videoyu izleseymiş yeterli olurmuş aslında."
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"Bu stil de koreografiye eklenmeli fikrimce."
Ah ah Kuzey...
Hazar Ergüçlü çok da sarı değil ama neyse.😂
"Dilber asla “o” kraliçe olamayacaksın."
Ben hala bırakamadım.😂
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Simay, Kuzey'i bıraktı Dilber oldu.
Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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