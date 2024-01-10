Dilber'e Evini Yurdunu Sorduran Hazar Ergüçlü'nün Pavyon Dansına Gelen Birbirinden Komik Yorumlar

Dilber'e evini yurdunu sorduran Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı için yapılan prova görüntüleri geçtiğimiz gün yayınlandı. Hazar Ergüçlü'nün dansıyla ilgili birçok yorum yapılırken goygoylar da gecikmedi. Bizler de sizin için derledik.👇