Erkeklerin En Libido Katili Davranışlarını Açıklayarak Amme Hizmeti Yapan Kadınlar
Erkeklerin En Libido Katili Davranışlarını Açıklayarak Amme Hizmeti Yapan Kadınlar
İkili ilişkileri anlamak zor. Son derece öznel deneyimlere dayansalar da Twitter kadınları kendilerine yöneltilen bir soru üzerine erkeklerin en libido katili davranışlarını paylaşarak adeta sanal bir rehber hazırladılar.
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Öyle hareketler var ki kimisinin içini kıpır kıpır yaparken kimisinde ise yaprak dahi kıpırdatmaz.
Buyurun, o davranışlar nelermiş birlikte bir bakalım!
Partnerinin çantasını birazcık dahi taşımaktan çekinen beyler, zannediyoruz bu sözler size.
Mansplaining elbette! 🤦♀️
Bazı beylere biraz sakin olmalarını öneririz.
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Bu bir taktikse pek de başarılı bir taktik değil.
Kötü kişisel hijyenin kimse için tolere edilebileceğini sanmıyoruz ya.
Kadınlar bu konudan sıkça dem vurmuşlar beyler, elçiye zeval olmaz. 🤷♀️
Pekii siz ne düşünüyorsunuz?
Sevgili kadınlar, sizin listeye eklemek istedikleriniz var mı?
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Ve elbette beyler, siz ne düşünüyorsunuz?
Buyurun!
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