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Erkeklerin En Libido Katili Davranışlarını Açıklayarak Amme Hizmeti Yapan Kadınlar

Erkeklerin En Libido Katili Davranışlarını Açıklayarak Amme Hizmeti Yapan Kadınlar

Croft
Croft - Onedio Üyesi
10.01.2024 - 17:10

İkili ilişkileri anlamak zor. Son derece öznel deneyimlere dayansalar da Twitter kadınları kendilerine yöneltilen bir soru üzerine erkeklerin en libido katili davranışlarını paylaşarak adeta sanal bir rehber hazırladılar.

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Öyle hareketler var ki kimisinin içini kıpır kıpır yaparken kimisinde ise yaprak dahi kıpırdatmaz.

Öyle hareketler var ki kimisinin içini kıpır kıpır yaparken kimisinde ise yaprak dahi kıpırdatmaz.

Sonuçta ikili ilişkilerden bahsediyoruz, herkesin libidosu kendine! Twitter kadınları da kendilerine yöneltilen bir soru üzerine erkeklerin sergilediği ve kendilerini etkilemek şöyle dursun daha da iten davranışları bir bir sıraladılar.

Buyurun, o davranışlar nelermiş birlikte bir bakalım!

Buyurun, o davranışlar nelermiş birlikte bir bakalım!
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Partnerinin çantasını birazcık dahi taşımaktan çekinen beyler, zannediyoruz bu sözler size.

Partnerinin çantasını birazcık dahi taşımaktan çekinen beyler, zannediyoruz bu sözler size.
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Mansplaining elbette! 🤦♀️

Mansplaining elbette! 🤦♀️
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Nedir, ne değildir öğrenmek isterseniz sizi şöyle alalım. 👇

Bazı beylere biraz sakin olmalarını öneririz.

Bazı beylere biraz sakin olmalarını öneririz.
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Bu bir taktikse pek de başarılı bir taktik değil.

Bu bir taktikse pek de başarılı bir taktik değil.
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Kötü kişisel hijyenin kimse için tolere edilebileceğini sanmıyoruz ya.

Kötü kişisel hijyenin kimse için tolere edilebileceğini sanmıyoruz ya.
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Kadınlar bu konudan sıkça dem vurmuşlar beyler, elçiye zeval olmaz. 🤷♀️

Kadınlar bu konudan sıkça dem vurmuşlar beyler, elçiye zeval olmaz. 🤷♀️
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Pekii siz ne düşünüyorsunuz?

Pekii siz ne düşünüyorsunuz?
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Sevgili kadınlar, sizin listeye eklemek istedikleriniz var mı?

Sevgili kadınlar, sizin listeye eklemek istedikleriniz var mı?
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Ve elbette beyler, siz ne düşünüyorsunuz?

Ve elbette beyler, siz ne düşünüyorsunuz?
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Buyurun!

Buyurun!
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Yorumlarda buluşalım.

Yorumlarda buluşalım.
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