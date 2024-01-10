Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Devamlı Çiçek Yollayan Sevgilisinin Aldattığından Şüphelenen Kadın 'Yer Yarılsa da İçine Girsek' Dedirtti!

Devamlı Çiçek Yollayan Sevgilisinin Aldattığından Şüphelenen Kadın 'Yer Yarılsa da İçine Girsek' Dedirtti!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
10.01.2024 - 09:22

Twitter (X)'da '@zeynepsayici0' adlı kullanıcı eski sevgilisi ile yaşadığı utanç verici bir anısından bahsetti. Devamlı çiçek gönderen sevgilisi tarafından aldatıldığını düşünen kadın işin aslını öğrenince çok mahçup oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Twitter (X)'da "@zeynepsayici0" adlı kullanıcı "Hayatınız boyunca sizi en derinden yaralayan olay neydi?" akımına anlattığı hikaye ile damga vurdu.

Twitter (X)'da "@zeynepsayici0" adlı kullanıcı "Hayatınız boyunca sizi en derinden yaralayan olay neydi?" akımına anlattığı hikaye ile damga vurdu.

Kadının başından geçen yanlış anlaşılma hepimize adeta bir ders niteliğindeydi. Kullanıcılardan o yaşanmışlığa yorum üstüne yorum geldi.

Kullanıcı sevgilisinin devamlı kendisine çiçek gönderdiği bir dönemin yaşandığını söyledi. Üst üste gelen çiçekler kadını şüphelendirdi.

Kullanıcı sevgilisinin devamlı kendisine çiçek gönderdiği bir dönemin yaşandığını söyledi. Üst üste gelen çiçekler kadını şüphelendirdi.

4 yıldır devam eden ilişkisini içine kurt düşünce berbat eden kadın, büyük bir kavga çıkardığını ve sonunda acı bir utanç yaşadığından bahsetti.

4 yıldır devam eden ilişkisini içine kurt düşünce berbat eden kadın, büyük bir kavga çıkardığını ve sonunda acı bir utanç yaşadığından bahsetti.

"Eski sevgilim durup dururken gül, şakayık vs. gönderiyordu" diyen kadının sevgilisi meğer ona bir incelik yapmak istemiş.

"Eski sevgilim durup dururken gül, şakayık vs. gönderiyordu" diyen kadının sevgilisi meğer ona bir incelik yapmak istemiş.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Kadının kötüye yorduğu bu olayda, adam meğerse sevgilisinin Instagram beğenilerinde olan çiçekleri alıp gönderiyormuş.

Kadının kötüye yorduğu bu olayda, adam meğerse sevgilisinin Instagram beğenilerinde olan çiçekleri alıp gönderiyormuş.

Hepimize ders olabilecek bu paylaşımı şöyle bırakalım...

Hepimize ders olabilecek bu paylaşımı şöyle bırakalım...
twitter.com

Kullanıcılar kadının yaptığına tepki gösterdi.

Kullanıcılar kadının yaptığına tepki gösterdi.
twitter.com

Kimisi de ayrıldıklarına inanamadı.

Kimisi de ayrıldıklarına inanamadı.
twitter.com

"Neden ayrıldınız?" sorusu merak konusu oldu.

"Neden ayrıldınız?" sorusu merak konusu oldu.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Hemen ayrılırdım, diyenler de vardı.

Hemen ayrılırdım, diyenler de vardı.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Kullanıcılar ince düşünceli sevgiliye iltifat ettiler.

Kullanıcılar ince düşünceli sevgiliye iltifat ettiler.
twitter.com

Herkes çok üzüldü.

Herkes çok üzüldü.
twitter.com

Ti'ye alanlar da oldu.

Ti'ye alanlar da oldu.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Erkekler isyana geçti.

Erkekler isyana geçti.
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

Yorumlarda buluşalım...

Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?