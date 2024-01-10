Devamlı Çiçek Yollayan Sevgilisinin Aldattığından Şüphelenen Kadın 'Yer Yarılsa da İçine Girsek' Dedirtti!
Devamlı Çiçek Yollayan Sevgilisinin Aldattığından Şüphelenen Kadın 'Yer Yarılsa da İçine Girsek' Dedirtti!
Twitter (X)'da '@zeynepsayici0' adlı kullanıcı eski sevgilisi ile yaşadığı utanç verici bir anısından bahsetti. Devamlı çiçek gönderen sevgilisi tarafından aldatıldığını düşünen kadın işin aslını öğrenince çok mahçup oldu.
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Twitter (X)'da "@zeynepsayici0" adlı kullanıcı "Hayatınız boyunca sizi en derinden yaralayan olay neydi?" akımına anlattığı hikaye ile damga vurdu.
Kadının başından geçen yanlış anlaşılma hepimize adeta bir ders niteliğindeydi. Kullanıcılardan o yaşanmışlığa yorum üstüne yorum geldi.
Kullanıcı sevgilisinin devamlı kendisine çiçek gönderdiği bir dönemin yaşandığını söyledi. Üst üste gelen çiçekler kadını şüphelendirdi.
4 yıldır devam eden ilişkisini içine kurt düşünce berbat eden kadın, büyük bir kavga çıkardığını ve sonunda acı bir utanç yaşadığından bahsetti.
"Eski sevgilim durup dururken gül, şakayık vs. gönderiyordu" diyen kadının sevgilisi meğer ona bir incelik yapmak istemiş.
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Kadının kötüye yorduğu bu olayda, adam meğerse sevgilisinin Instagram beğenilerinde olan çiçekleri alıp gönderiyormuş.
Hepimize ders olabilecek bu paylaşımı şöyle bırakalım...
Kullanıcılar kadının yaptığına tepki gösterdi.
Kimisi de ayrıldıklarına inanamadı.
"Neden ayrıldınız?" sorusu merak konusu oldu.
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Hemen ayrılırdım, diyenler de vardı.
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Kullanıcılar ince düşünceli sevgiliye iltifat ettiler.
Herkes çok üzüldü.
Ti'ye alanlar da oldu.
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Erkekler isyana geçti.
Siz ne düşünüyorsunuz?
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