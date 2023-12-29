"Erkekler Aynı Anda Birden Fazla İş Yapmakta Beceriksiz" Diyen Kullanıcının Tespiti İkilik Yarattı
"Erkekler Aynı Anda Birden Fazla İş Yapmakta Beceriksiz" Diyen Kullanıcının Tespiti İkilik Yarattı
Twitter'da bir kullanıcının erkekler hakkında ince tespiti gündem oldu. Kullanıcının 'Erkekler aynı anda birden çok iş yapamıyor' paylaşımı diğerleri arasında yürüdü gitti. Kullanıcıya erkeklerden itiraz geldi, kimisi ise hak verdi. Bakalım, siz ne diyeceksiniz?
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Evlilik ve romantik ilişkilerde genelde erkekleri ayaklarını uzatmış televizyon izlerken, kadınları ise bulaşık makinesini çalıştırırken bir yandan da çamaşır atarken görüyoruz.
Elbette bu örnekten yola çıkarak tüme varamayız. Tüm erkekler maç izlerken ev işlerine yardım etmiyor, olamaz.
Ancak bir kullanıcı bunu sorgulayıp geneleyince ortaya farklı bir bakış açısı çıktı. "@yulaflibar" adlı Twitter (X) kullanıcısı "Erkekler genelde aynı anda birden fazla iş yapamıyor" diye yazdı.
"Erkeklerin multitasking yetenekleri çok kısıtlı" diyen kullanıcı eşiyle yaşadığı bir anısını da anlattı.👇🏻
"Eşim bir şey izlerken soru sorunca soruma cevap veremediği gibi videoyu da hemen geri alıyor ne beni duyuyor ne videoyu anlıyor."
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Eşinin bu davranışına karşılık kendisinin hiç öyle olmadığını söyleyen kullanıcı, "Oysa kadınlar hem izler hem dinler hem de cevap verir" dedi.
İşte o tweet:👇🏻
Kullanıcılardan paylaşıma farklı yorumlar geldi.
"Tek çekirdeğim ve bir tane işlemcim var. İki işlem girersen mavi ekran veririm."
Bilimsel bir açıklama sunanlar bile oldu.
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"Ona vereceğim cevabı Aristo ve Platon'un evrensel mantık görüşleriyle defalarca değerlendirip kuracağım cümleyi düşünüyor oluyorum. Kalan 0.5 saniyede de yarın ne pişirsem sorumun cevabını buluyorum."
Birçok kişi bu görüşü haklı bulsa da...
Erkekler bu durumdan pek memnun olmadı.
Hatta kanıtları da vardı😅
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Siz ne düşünüyorsunuz?
Yorumlarda buluşalım...
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bi adam mal diye tüm erkekleri bu şekilde adlandıramazsınız :)) adam işine gelmediği sorular sorarsan öyle olur ajdlkasjdad
İstemediğimiz sorular ve olaylar karşısında kısıtlı değiliz sadece duymamışız gibi yapıyoruz 😁
Odaklandığım an başka boyuta geçiyorum. Bırakın bişey diyeni duymayı, o sırada deprem olsa farketmeyebilirim. İşteyken telefona bile bakmam, işe full konsant... Devamını Gör