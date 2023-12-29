"Erkekler Aynı Anda Birden Fazla İş Yapmakta Beceriksiz" Diyen Kullanıcının Tespiti İkilik Yarattı

Twitter'da bir kullanıcının erkekler hakkında ince tespiti gündem oldu. Kullanıcının 'Erkekler aynı anda birden çok iş yapamıyor' paylaşımı diğerleri arasında yürüdü gitti. Kullanıcıya erkeklerden itiraz geldi, kimisi ise hak verdi. Bakalım, siz ne diyeceksiniz?