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"2000'ler Sonrası Çok Tehlikeli Bir Erkek Nesil Yetişti" Diyen Kullanıcının Tespiti Ortalığı Karıştırdı

"2000'ler Sonrası Çok Tehlikeli Bir Erkek Nesil Yetişti" Diyen Kullanıcının Tespiti Ortalığı Karıştırdı

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
28.12.2023 - 08:31

Twitter (X)'da son günlerde 2000'li yıllarda yetişen erkek çocukları tartışma konusu oldu. Kullanıcılardan biri 'Bu yeni nesil erkekler nereye çeksen geliyor' diye yazdı. Yorumun altında farklı görüşler konuşulmaya başladı.

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Twitter (X)'da 2000'den sonra yetişen korkunç bir erkek nesli yetiştiği, konusu tartışmaya açıldı. "@Mrtylmz33Y" adlı kullanıcının yazdıkları tartışmalara neden oldu.

Twitter (X)'da 2000'den sonra yetişen korkunç bir erkek nesli yetiştiği, konusu tartışmaya açıldı. "@Mrtylmz33Y" adlı kullanıcının yazdıkları tartışmalara neden oldu.

Kullanıcı "2000 sonrası korkunç bir erkek nesil geliyor. Kavrama oturtamıyorum" diye yazdı. Bu çocukların ne olduğunu ise ilginç bir benzetme ile açıkladı...

Kullanıcı "2000 sonrası korkunç bir erkek nesil geliyor. Kavrama oturtamıyorum" diye yazdı. Bu çocukların ne olduğunu ise ilginç bir benzetme ile açıkladı...

"Sünni ateist gibi bir şey bunlar" diyen kullanıcı "İdeolojisini iyi yapılmış bir edit belirliyor" diye yazdı.

"Sünni ateist gibi bir şey bunlar" diyen kullanıcı "İdeolojisini iyi yapılmış bir edit belirliyor" diye yazdı.

Kullanıcının tespitine göre bu gençler kolayca diğerlerinden etkilenmeye çok açık. En büyük tetikliyicileri ise "coşku".

Kullanıcının tespitine göre bu gençler kolayca diğerlerinden etkilenmeye çok açık. En büyük tetikliyicileri ise "coşku".

"Onları coşku duygusu ile her yere çekebilirsiniz ve bu çok tehlikeli" diyen kullanıcıya diğerlerinden yorumlar da vardı.

"Onları coşku duygusu ile her yere çekebilirsiniz ve bu çok tehlikeli" diyen kullanıcıya diğerlerinden yorumlar da vardı.
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İşte o tweet:

İşte o tweet:
twitter.com

Kullanıcılar bu tespiti ti'ye aldı.

Kullanıcılar bu tespiti ti'ye aldı.
twitter.com

Gençlerden tepki çeken tweet hakkında eleştiriler yazıldı.

Gençlerden tepki çeken tweet hakkında eleştiriler yazıldı.
twitter.com

Ancak destekleyenler de oldu...

Ancak destekleyenler de oldu...
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

"Bu çocukların parası yok, işleri yok..."

"Bu çocukların parası yok, işleri yok..."
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"Bu çocukların parası yok" açıklamasına sert çıkanlar da yorumlardaydı...

"Bu çocukların parası yok" açıklamasına sert çıkanlar da yorumlardaydı...
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👇🏻
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Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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