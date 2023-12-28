"2000'ler Sonrası Çok Tehlikeli Bir Erkek Nesil Yetişti" Diyen Kullanıcının Tespiti Ortalığı Karıştırdı
"2000'ler Sonrası Çok Tehlikeli Bir Erkek Nesil Yetişti" Diyen Kullanıcının Tespiti Ortalığı Karıştırdı
Twitter (X)'da son günlerde 2000'li yıllarda yetişen erkek çocukları tartışma konusu oldu. Kullanıcılardan biri 'Bu yeni nesil erkekler nereye çeksen geliyor' diye yazdı. Yorumun altında farklı görüşler konuşulmaya başladı.
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Twitter (X)'da 2000'den sonra yetişen korkunç bir erkek nesli yetiştiği, konusu tartışmaya açıldı. "@Mrtylmz33Y" adlı kullanıcının yazdıkları tartışmalara neden oldu.
Kullanıcı "2000 sonrası korkunç bir erkek nesil geliyor. Kavrama oturtamıyorum" diye yazdı. Bu çocukların ne olduğunu ise ilginç bir benzetme ile açıkladı...
"Sünni ateist gibi bir şey bunlar" diyen kullanıcı "İdeolojisini iyi yapılmış bir edit belirliyor" diye yazdı.
Kullanıcının tespitine göre bu gençler kolayca diğerlerinden etkilenmeye çok açık. En büyük tetikliyicileri ise "coşku".
"Onları coşku duygusu ile her yere çekebilirsiniz ve bu çok tehlikeli" diyen kullanıcıya diğerlerinden yorumlar da vardı.
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İşte o tweet:
Kullanıcılar bu tespiti ti'ye aldı.
Gençlerden tepki çeken tweet hakkında eleştiriler yazıldı.
Ancak destekleyenler de oldu...
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"Bu çocukların parası yok, işleri yok..."
"Bu çocukların parası yok" açıklamasına sert çıkanlar da yorumlardaydı...
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