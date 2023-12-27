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"Küçük Boy Kahve Ismarladı" Diye İlişkiyi Bitiren Kadının Yazdıkları Karşısında Yerin Dibine Girdik!

"Küçük Boy Kahve Ismarladı" Diye İlişkiyi Bitiren Kadının Yazdıkları Karşısında Yerin Dibine Girdik!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 12:20

Twitter (X)'da ilişkilerinde yaşadıklarını paylaşan kullanıcılar arasına bir yenisi daha eklendi. Bu kez bir kadın bir erkeği sözleri ile küçük düşürdü. İlk buluşmada maddi durumu iyi değil ve 'Küçük boy kahve ısmarladı' diye erkeğe demediğini bırakmayan kadının yazdıkları karşısında dumur olduk.

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Flörtle ilk buluşma ne kadar heyecan vericiyse, Twitter (X)'da paylaşılan bu ilk buluşma hikayesi de bir o kadar utanç verici.

Flörtle ilk buluşma ne kadar heyecan vericiyse, Twitter (X)'da paylaşılan bu ilk buluşma hikayesi de bir o kadar utanç verici.

Genellikle ilk buluşma sırasında çiftler birbirini daha yakından tanıma fırsatı yakalar. Partnerler arasında uyum yakalayabilmek için ilk buluşma önemli bir adımdır.

Genellikle ilk buluşma sırasında çiftler birbirini daha yakından tanıma fırsatı yakalar. Partnerler arasında uyum yakalayabilmek için ilk buluşma önemli bir adımdır.

Karşı tarafın duruşu ve konuşmasının yanı sıra ilk buluşmada maddi özelliklere de dikkat edenler var. Ancak bunu karşı tarafı ezerek yapmak ne kadar doğru, yorumu size bırakalım.

Karşı tarafın duruşu ve konuşmasının yanı sıra ilk buluşmada maddi özelliklere de dikkat edenler var. Ancak bunu karşı tarafı ezerek yapmak ne kadar doğru, yorumu size bırakalım.

Sosyal medyada ilk buluşma sonrası kız arkadaşından gelen mesajları paylaşan bir kullanıcı, görenleri dumur ett.

Sosyal medyada ilk buluşma sonrası kız arkadaşından gelen mesajları paylaşan bir kullanıcı, görenleri dumur ett.

"Bu kadar da acımasız olunmaz" dedirten o mesajlarda kadının "Küçük boy kahve ısmarladın, araban yok, akbilini kullanarak uzaklaş. Yazma!" dediği görüldü.

"Bu kadar da acımasız olunmaz" dedirten o mesajlarda kadının "Küçük boy kahve ısmarladın, araban yok, akbilini kullanarak uzaklaş. Yazma!" dediği görüldü.
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Görenlerin sinirlerini zıplatan bu konuşma "Kızların kalbi yok" yorumlarına neden oldu.

Görenlerin sinirlerini zıplatan bu konuşma "Kızların kalbi yok" yorumlarına neden oldu.

İşte o yazışmanın görüntüsü👇🏻

İşte o yazışmanın görüntüsü👇🏻

"Kızların kalbi yok!"

"Kızların kalbi yok!"
twitter.com

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twitter.com

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Kurgu, diyenler de oldu.

Kurgu, diyenler de oldu.
twitter.com

"Kral umarım kurgudur yoksa bunu diyebilecek birinden hoşlandıysan da bi kendini sorgula."

"Kral umarım kurgudur yoksa bunu diyebilecek birinden hoşlandıysan da bi kendini sorgula."
twitter.com

"Böylelerinin değer gördüğü gerçeği 🥲"

"Böylelerinin değer gördüğü gerçeği 🥲"
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Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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