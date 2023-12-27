"Küçük Boy Kahve Ismarladı" Diye İlişkiyi Bitiren Kadının Yazdıkları Karşısında Yerin Dibine Girdik!

Twitter (X)'da ilişkilerinde yaşadıklarını paylaşan kullanıcılar arasına bir yenisi daha eklendi. Bu kez bir kadın bir erkeği sözleri ile küçük düşürdü. İlk buluşmada maddi durumu iyi değil ve 'Küçük boy kahve ısmarladı' diye erkeğe demediğini bırakmayan kadının yazdıkları karşısında dumur olduk.