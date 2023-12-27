"Küçük Boy Kahve Ismarladı" Diye İlişkiyi Bitiren Kadının Yazdıkları Karşısında Yerin Dibine Girdik!
"Küçük Boy Kahve Ismarladı" Diye İlişkiyi Bitiren Kadının Yazdıkları Karşısında Yerin Dibine Girdik!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Flörtle ilk buluşma ne kadar heyecan vericiyse, Twitter (X)'da paylaşılan bu ilk buluşma hikayesi de bir o kadar utanç verici.
Genellikle ilk buluşma sırasında çiftler birbirini daha yakından tanıma fırsatı yakalar. Partnerler arasında uyum yakalayabilmek için ilk buluşma önemli bir adımdır.
Karşı tarafın duruşu ve konuşmasının yanı sıra ilk buluşmada maddi özelliklere de dikkat edenler var. Ancak bunu karşı tarafı ezerek yapmak ne kadar doğru, yorumu size bırakalım.
Sosyal medyada ilk buluşma sonrası kız arkadaşından gelen mesajları paylaşan bir kullanıcı, görenleri dumur ett.
"Bu kadar da acımasız olunmaz" dedirten o mesajlarda kadının "Küçük boy kahve ısmarladın, araban yok, akbilini kullanarak uzaklaş. Yazma!" dediği görüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Görenlerin sinirlerini zıplatan bu konuşma "Kızların kalbi yok" yorumlarına neden oldu.
İşte o yazışmanın görüntüsü👇🏻
"Kızların kalbi yok!"
...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kurgu, diyenler de oldu.
"Kral umarım kurgudur yoksa bunu diyebilecek birinden hoşlandıysan da bi kendini sorgula."
"Böylelerinin değer gördüğü gerçeği 🥲"
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda