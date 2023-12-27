Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Eski Sevgilisiyle Her Haltı Yedikten Sonra "Bakire Kızla Evlenin" Diye Uyaran Kullanıcı Tepemizi Attırdı

Eski Sevgilisiyle Her Haltı Yedikten Sonra "Bakire Kızla Evlenin" Diye Uyaran Kullanıcı Tepemizi Attırdı

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 08:44

Twitter (X)'da bir kullanıcının itirafı gündem oldu. Kullanıcı mesajda eski kız arkadaşıyla birçok cinsel eylemi gerçekleştirdiğini yazdı. Ancak mesajın sonunda erkekleri uyarması herkesin sinirlerini zıplattı: 'Şimdi kız nişanlı. Müstakbel eşi muhtemelen tüm bunları bilmiyor. Bakire kızla evlenin!'

İçeriğin Devamı Aşağıda

Erkeklerin kadınların bekareti ile ilgili ahkam kesmesine tepki göstermeye alıştık artık... Ancak böylesini daha önce görmemiştik!

Erkeklerin kadınların bekareti ile ilgili ahkam kesmesine tepki göstermeye alıştık artık... Ancak böylesini daha önce görmemiştik!

Hem suçlu hem de güçlü, ifadesi belki de bu hikaye için 'cuk' oturuyor: Bir erkek Twitter (X)'da yaptığı paylaşımda eski sevgilisi ile ilgili bazı itiraflarda bulundu.

Hem suçlu hem de güçlü, ifadesi belki de bu hikaye için 'cuk' oturuyor: Bir erkek Twitter (X)'da yaptığı paylaşımda eski sevgilisi ile ilgili bazı itiraflarda bulundu.

Eski kız arkadaşıyla tabir-i caizse dolu dizgin bir ilişki yaşadıklarını detaylıca anlatan kullanıcı özetle, "Birlikte yapmadığımız şey kalmadı" dedi.

Eski kız arkadaşıyla tabir-i caizse dolu dizgin bir ilişki yaşadıklarını detaylıca anlatan kullanıcı özetle, "Birlikte yapmadığımız şey kalmadı" dedi.

Her türlü cinsel eylemi gerçekleştirdiklerini ve daha da yeni şeyler denemeyi arzuladıklarını söyleyen kullanıcının anlattıkları bu kadarla da kalmadı.

Her türlü cinsel eylemi gerçekleştirdiklerini ve daha da yeni şeyler denemeyi arzuladıklarını söyleyen kullanıcının anlattıkları bu kadarla da kalmadı.

Kullanıcı, kız arkadaşının ilişkileri bittikten sonra bir başkasıyla nişanlandığını söyledi ve "Acaba nişanlısı bütün bunları biliyor mu? Ona rağmen mi nişanlandı. Yoksa kız her şeyi anlattı mı?" diye yazdı.

Kullanıcı, kız arkadaşının ilişkileri bittikten sonra bir başkasıyla nişanlandığını söyledi ve "Acaba nişanlısı bütün bunları biliyor mu? Ona rağmen mi nişanlandı. Yoksa kız her şeyi anlattı mı?" diye yazdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Muhtemelen nişanlısına geçmiş ilişkisini anlatmadığını düşünen erkek, "Erkeklere sesleniyorum. Bakire kızlarla evlenin" dedi.

Muhtemelen nişanlısına geçmiş ilişkisini anlatmadığını düşünen erkek, "Erkeklere sesleniyorum. Bakire kızlarla evlenin" dedi.

Yetmedi, "Bir kadının başkasıyla böyle edepsiz ilişkiler yaşayıp benimle evlenmesini istemem" dedi.

Yetmedi, "Bir kadının başkasıyla böyle edepsiz ilişkiler yaşayıp benimle evlenmesini istemem" dedi.

İşte o mesaj👇🏻

İşte o mesaj👇🏻
twitter.com

O mesajı kullanıcı sosyal medyada bu sözlerle paylaştı:

O mesajı kullanıcı sosyal medyada bu sözlerle paylaştı:
twitter.com

Hepimizin iç sesi: "Seni kim kabul etsin? Her şeyi başkasıyla yaşamış bir adam? Önce kendine bak!"

Hepimizin iç sesi: "Seni kim kabul etsin? Her şeyi başkasıyla yaşamış bir adam? Önce kendine bak!"
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

"Eğlenilecek erkek farklı evlenicek erkek farklı."

"Eğlenilecek erkek farklı evlenicek erkek farklı."
twitter.com

Tweet'in altına gelen yorumlardan bazıları şöyleydi👇🏻

Tweet'in altına gelen yorumlardan bazıları şöyleydi👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

"Kız senden kurtulmuş!"

"Kız senden kurtulmuş!"
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

"Üzgün olduğunu bu kadar belli etme!"

"Üzgün olduğunu bu kadar belli etme!"
twitter.com

"Ben de el değmemiş erkek istiyorum!"

"Ben de el değmemiş erkek istiyorum!"
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

Yorumlarda buluşalım...

Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
82
45
12
9
1
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?