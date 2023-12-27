Eski Sevgilisiyle Her Haltı Yedikten Sonra "Bakire Kızla Evlenin" Diye Uyaran Kullanıcı Tepemizi Attırdı
Eski Sevgilisiyle Her Haltı Yedikten Sonra "Bakire Kızla Evlenin" Diye Uyaran Kullanıcı Tepemizi Attırdı
Twitter (X)'da bir kullanıcının itirafı gündem oldu. Kullanıcı mesajda eski kız arkadaşıyla birçok cinsel eylemi gerçekleştirdiğini yazdı. Ancak mesajın sonunda erkekleri uyarması herkesin sinirlerini zıplattı: 'Şimdi kız nişanlı. Müstakbel eşi muhtemelen tüm bunları bilmiyor. Bakire kızla evlenin!'
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Erkeklerin kadınların bekareti ile ilgili ahkam kesmesine tepki göstermeye alıştık artık... Ancak böylesini daha önce görmemiştik!
Hem suçlu hem de güçlü, ifadesi belki de bu hikaye için 'cuk' oturuyor: Bir erkek Twitter (X)'da yaptığı paylaşımda eski sevgilisi ile ilgili bazı itiraflarda bulundu.
Eski kız arkadaşıyla tabir-i caizse dolu dizgin bir ilişki yaşadıklarını detaylıca anlatan kullanıcı özetle, "Birlikte yapmadığımız şey kalmadı" dedi.
Her türlü cinsel eylemi gerçekleştirdiklerini ve daha da yeni şeyler denemeyi arzuladıklarını söyleyen kullanıcının anlattıkları bu kadarla da kalmadı.
Kullanıcı, kız arkadaşının ilişkileri bittikten sonra bir başkasıyla nişanlandığını söyledi ve "Acaba nişanlısı bütün bunları biliyor mu? Ona rağmen mi nişanlandı. Yoksa kız her şeyi anlattı mı?" diye yazdı.
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Muhtemelen nişanlısına geçmiş ilişkisini anlatmadığını düşünen erkek, "Erkeklere sesleniyorum. Bakire kızlarla evlenin" dedi.
Yetmedi, "Bir kadının başkasıyla böyle edepsiz ilişkiler yaşayıp benimle evlenmesini istemem" dedi.
İşte o mesaj👇🏻
O mesajı kullanıcı sosyal medyada bu sözlerle paylaştı:
Hepimizin iç sesi: "Seni kim kabul etsin? Her şeyi başkasıyla yaşamış bir adam? Önce kendine bak!"
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"Eğlenilecek erkek farklı evlenicek erkek farklı."
Tweet'in altına gelen yorumlardan bazıları şöyleydi👇🏻
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"Kız senden kurtulmuş!"
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"Üzgün olduğunu bu kadar belli etme!"
"Ben de el değmemiş erkek istiyorum!"
Siz ne düşünüyorsunuz?
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