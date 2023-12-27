Eski Sevgilisiyle Her Haltı Yedikten Sonra "Bakire Kızla Evlenin" Diye Uyaran Kullanıcı Tepemizi Attırdı

Twitter (X)'da bir kullanıcının itirafı gündem oldu. Kullanıcı mesajda eski kız arkadaşıyla birçok cinsel eylemi gerçekleştirdiğini yazdı. Ancak mesajın sonunda erkekleri uyarması herkesin sinirlerini zıplattı: 'Şimdi kız nişanlı. Müstakbel eşi muhtemelen tüm bunları bilmiyor. Bakire kızla evlenin!'