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Partnerleri ile İlginç Fanteziler Denerken Aklına Ailesi Gelen Kullanıcıların Utancına Ortak Olduk!

Partnerleri ile İlginç Fanteziler Denerken Aklına Ailesi Gelen Kullanıcıların Utancına Ortak Olduk!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
26.12.2023 - 11:14

Twitter (X), bir sosyal medya mecrasının ötesine geçti dile getiremediğimiz gerçeklere adeta yorum yağdı. Bir Twitter kullanıcısının 'Seks sırasında aklıma babam geliyor', yazmasına diğerleri de eşlik etti. Meğer ne kadar çok suçluluk duygusu hisseden varmış...

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Twitter (X)'da kullanıcıların partnerleri ile deneyimledikleri fanteziler ve ilişki sırasında aklından geçenleri paylaşması dikkat çekti.

Twitter (X)'da kullanıcıların partnerleri ile deneyimledikleri fanteziler ve ilişki sırasında aklından geçenleri paylaşması dikkat çekti.

Paylaşımlarında yaşadıkları utancı esprili bir dille anlatan kullanıcılara adeta takipçilerinden ve diğer kullanıcılardan beğeni yağdı.

Paylaşımlarında yaşadıkları utancı esprili bir dille anlatan kullanıcılara adeta takipçilerinden ve diğer kullanıcılardan beğeni yağdı.

Paylaşımında seks sırasında farklı bir fantezi denediğini anlatan kullanıcı "Tam o sırada babam aklıma geliyor. Çilekeş babam..." yazması üzerine yorum üstüne yorum geldi.

Paylaşımında seks sırasında farklı bir fantezi denediğini anlatan kullanıcı "Tam o sırada babam aklıma geliyor. Çilekeş babam..." yazması üzerine yorum üstüne yorum geldi.

Paylaşımın destekçi sayısına bakacak olursak özel hayatlarında kişilerin ne kadar çok suçluluk ve utanç duyduğunu gözlemleyebiliriz.

Paylaşımın destekçi sayısına bakacak olursak özel hayatlarında kişilerin ne kadar çok suçluluk ve utanç duyduğunu gözlemleyebiliriz.

İşte o paylaşım👇🏻

İşte o paylaşım👇🏻
twitter.com
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Paylaşıma ti'ye alan yorumların yanı sıra gerçekten haklı bulanlar da vardı.

Paylaşıma ti'ye alan yorumların yanı sıra gerçekten haklı bulanlar da vardı.
twitter.com

"Ağlayacağım" yazanlara da beğeni yağdı.

"Ağlayacağım" yazanlara da beğeni yağdı.
twitter.com

"Mahvoldum."

"Mahvoldum."
twitter.com

"Çok iyi tweet!"

"Çok iyi tweet!"
twitter.com

Temsili görsel paylaşanlar mı, dersiniz neler neler...

Temsili görsel paylaşanlar mı, dersiniz neler neler...
twitter.com
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Başka bir kullanıcı tweet'i alıntılayıp kendi hikayesini anlattı: "Benim de dedem aklıma geliyor!"

Başka bir kullanıcı tweet'i alıntılayıp kendi hikayesini anlattı: "Benim de dedem aklıma geliyor!"
twitter.com

"Partnerimi bırakıp hüngür hüngür ağlıyorum."

"Partnerimi bırakıp hüngür hüngür ağlıyorum."
twitter.com

"Sadece ben yapıyorum sanıyordum bütün erkekler aynıymış."

"Sadece ben yapıyorum sanıyordum bütün erkekler aynıymış."
twitter.com

Tweet'lere tepki gösterenler de vardı.

Tweet'lere tepki gösterenler de vardı.
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

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