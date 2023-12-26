Partnerleri ile İlginç Fanteziler Denerken Aklına Ailesi Gelen Kullanıcıların Utancına Ortak Olduk!

Twitter (X), bir sosyal medya mecrasının ötesine geçti dile getiremediğimiz gerçeklere adeta yorum yağdı. Bir Twitter kullanıcısının 'Seks sırasında aklıma babam geliyor', yazmasına diğerleri de eşlik etti. Meğer ne kadar çok suçluluk duygusu hisseden varmış...