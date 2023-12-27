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Sevgilisine Battaniye Ören Kadının Videosuna Erkekler "Böyle Kızlar Kalmadı" Diye İsyan Etti

Sevgilisine Battaniye Ören Kadının Videosuna Erkekler "Böyle Kızlar Kalmadı" Diye İsyan Etti

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 08:07

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Son zamanlarda erkek ve kadın ilişkilerinde güven konusunu tartışırken tam da üstüne gelerek içleri ısıtan videoya yorum yağdı. Sevgilisine soğuk günlerde üşümesin diye battaniye örüp veren kadının videosuna sosyal medyada erkekler isyan etti: 'Böyle kızlar kalmadı!'

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Geçtiğimiz günlerde kocası olmadan arkadaşlarıyla tatile çıktığını söyleyen sosyal medya fenomeni Ecem Taşer'e tepkiler yükseldi.

Geçtiğimiz günlerde kocası olmadan arkadaşlarıyla tatile çıktığını söyleyen sosyal medya fenomeni Ecem Taşer'e tepkiler yükseldi.

Gündemden düşmeyen konu Taşer'in kocası olmadan tatile gitmesi ve döndüğünde HPV aşısı olmasıydı.

Gündemden düşmeyen konu Taşer'in kocası olmadan tatile gitmesi ve döndüğünde HPV aşısı olmasıydı.

Bunun üzerine çektiği videolara sosyal medyada "Kocası temizlik yaparken yardım etmiyor"dan tutun, "Kocasını çirkin buluyor" yorumları bile yapıldı.

Bunun üzerine çektiği videolara sosyal medyada "Kocası temizlik yaparken yardım etmiyor"dan tutun, "Kocasını çirkin buluyor" yorumları bile yapıldı.

Tam da erkek ve kadın ilişkilerinde güven meselesini tartıştığımız bu günlerde sevgilisine battaniye ören bir kadının videosu viral oldu.

Tam da erkek ve kadın ilişkilerinde güven meselesini tartıştığımız bu günlerde sevgilisine battaniye ören bir kadının videosu viral oldu.

Muhtemelen çalıştığı yerde üşüdüğünü söyleyen erkek arkadaşına, bu soğuk günlerde ısınsın, diye elleriyle battaniye örüp getiren genç kadın adeta bir isyan başlattı.

Muhtemelen çalıştığı yerde üşüdüğünü söyleyen erkek arkadaşına, bu soğuk günlerde ısınsın, diye elleriyle battaniye örüp getiren genç kadın adeta bir isyan başlattı.
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Video sosyal medyanın gündemine yerleşti ve erkeklerden "Böyle kızlar kalmadı!" sesleri yükseldi.

Video sosyal medyanın gündemine yerleşti ve erkeklerden "Böyle kızlar kalmadı!" sesleri yükseldi.

İşte sosyal medyanın gündemine yerleşen o video:👇🏻

Videonun bir hesaptan "Beyler battaniyeler alındı mı?" sorusuyla paylaşılması üzerine erkeklerin tepkileri dikkat çekti.

Videonun bir hesaptan "Beyler battaniyeler alındı mı?" sorusuyla paylaşılması üzerine erkeklerin tepkileri dikkat çekti.
twitter.com

"Öyle bir döneme denk geldik ki böyle kızlar kalmadı" diye yazanlar oldu.

"Öyle bir döneme denk geldik ki böyle kızlar kalmadı" diye yazanlar oldu.
twitter.com

Erkeklerden bu mutluluğa erişemeyenler imrendi.

Erkeklerden bu mutluluğa erişemeyenler imrendi.
twitter.com
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Bu duyguyu hiç tatmadıklarını yazdılar.

Bu duyguyu hiç tatmadıklarını yazdılar.
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Meğer erkeklerin rüyası buymuş...

Erkeklerin yorumuna "Adam akıllı seven biri bulsak biz de örerdik bir battaniye ne var ki?" tepkisi geldi.

Erkeklerin yorumuna "Adam akıllı seven biri bulsak biz de örerdik bir battaniye ne var ki?" tepkisi geldi.
twitter.com

Videoyu izleyenler bir bir dertlendi.

👇🏻

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Kaderlerine ağladılar.

Bazıları ise "Şu sosyal medyada harbiden ilk kez samimi doğal bir çift gördüm" diye yazdı.

Bazıları ise "Şu sosyal medyada harbiden ilk kez samimi doğal bir çift gördüm" diye yazdı.
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

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