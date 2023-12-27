Sevgilisine Battaniye Ören Kadının Videosuna Erkekler "Böyle Kızlar Kalmadı" Diye İsyan Etti

Son zamanlarda erkek ve kadın ilişkilerinde güven konusunu tartışırken tam da üstüne gelerek içleri ısıtan videoya yorum yağdı. Sevgilisine soğuk günlerde üşümesin diye battaniye örüp veren kadının videosuna sosyal medyada erkekler isyan etti: 'Böyle kızlar kalmadı!'