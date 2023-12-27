Sevgilisine Battaniye Ören Kadının Videosuna Erkekler "Böyle Kızlar Kalmadı" Diye İsyan Etti

Son zamanlarda erkek ve kadın ilişkilerinde güven konusunu tartışırken tam da üstüne gelerek içleri ısıtan videoya yorum yağdı. Sevgilisine soğuk günlerde üşümesin diye battaniye örüp veren kadının videosuna sosyal medyada erkekler isyan etti: 'Böyle kızlar kalmadı!'
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Geçtiğimiz günlerde kocası olmadan arkadaşlarıyla tatile çıktığını söyleyen sosyal medya fenomeni Ecem Taşer'e tepkiler yükseldi.
Gündemden düşmeyen konu Taşer'in kocası olmadan tatile gitmesi ve döndüğünde HPV aşısı olmasıydı.
Bunun üzerine çektiği videolara sosyal medyada "Kocası temizlik yaparken yardım etmiyor"dan tutun, "Kocasını çirkin buluyor" yorumları bile yapıldı.
Tam da erkek ve kadın ilişkilerinde güven meselesini tartıştığımız bu günlerde sevgilisine battaniye ören bir kadının videosu viral oldu.
Muhtemelen çalıştığı yerde üşüdüğünü söyleyen erkek arkadaşına, bu soğuk günlerde ısınsın, diye elleriyle battaniye örüp getiren genç kadın adeta bir isyan başlattı.
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Video sosyal medyanın gündemine yerleşti ve erkeklerden "Böyle kızlar kalmadı!" sesleri yükseldi.
İşte sosyal medyanın gündemine yerleşen o video:👇🏻
Videonun bir hesaptan "Beyler battaniyeler alındı mı?" sorusuyla paylaşılması üzerine erkeklerin tepkileri dikkat çekti.
"Öyle bir döneme denk geldik ki böyle kızlar kalmadı" diye yazanlar oldu.
Erkeklerden bu mutluluğa erişemeyenler imrendi.
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Bu duyguyu hiç tatmadıklarını yazdılar.
Erkeklerin yorumuna "Adam akıllı seven biri bulsak biz de örerdik bir battaniye ne var ki?" tepkisi geldi.
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Bazıları ise "Şu sosyal medyada harbiden ilk kez samimi doğal bir çift gördüm" diye yazdı.
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