Yılbaşında Flörtüyle Baş Başa Kalmayı Planlayan Erkeğin Regl Olduğunu Duyunca Verdiği Tepki Şok Etti

Yılbaşında flörtüyle baş başa kalmayı planlayan erkeğin, kız arkadaşının regl olduğunu öğrenmesi üzerine verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu. Twitter (X)'da kullanıcılar, 'Her şey seks mi, aşk diye bir şey yok mu?' diye sordu.