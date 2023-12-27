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Yılbaşında Flörtüyle Baş Başa Kalmayı Planlayan Erkeğin Regl Olduğunu Duyunca Verdiği Tepki Şok Etti

Yılbaşında Flörtüyle Baş Başa Kalmayı Planlayan Erkeğin Regl Olduğunu Duyunca Verdiği Tepki Şok Etti

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 10:18

Yılbaşında flörtüyle baş başa kalmayı planlayan erkeğin, kız arkadaşının regl olduğunu öğrenmesi üzerine verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu. Twitter (X)'da kullanıcılar, 'Her şey seks mi, aşk diye bir şey yok mu?' diye sordu.

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Yeni yıla günler kala herkes eşiyle, dostuyla plan yaptı. Kimisi yalnız kalıp kafa dinlemek isterken, kimisi sevgilisi ile baş başa kalacağı zamanları hayal ediyordu.

Yeni yıla günler kala herkes eşiyle, dostuyla plan yaptı. Kimisi yalnız kalıp kafa dinlemek isterken, kimisi sevgilisi ile baş başa kalacağı zamanları hayal ediyordu.

Bir erkeğin flört ettiği kızla yalnız kalıp vakit geçirirken yaşacaklarını kurguladığı hayalleri suya düştü.

Bir erkeğin flört ettiği kızla yalnız kalıp vakit geçirirken yaşacaklarını kurguladığı hayalleri suya düştü.

Kız arkadaşı ile, belli ki günler öncesinden, yılbaşı planı yapan erkeğin başına gelenlere ne desek, bilemedik.

Kız arkadaşı ile, belli ki günler öncesinden, yılbaşı planı yapan erkeğin başına gelenlere ne desek, bilemedik.

Yılbaşında dört gün birlikte olacakları bir plan yapan erkek, kız arkadaşının regl olduğu haberi ile adeta yıkıldı.

Twitter (X)'da dikkat çeken mesajlaşmalarda erkeğin verdiği tepki görenleri şok etti.

Twitter (X)'da dikkat çeken mesajlaşmalarda erkeğin verdiği tepki görenleri şok etti.
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Kız arkadaşının bu dört günlük tatilde regl olacağını öğrenen erkek, "Ben senin için dört gün ayırıyorum ve sen regl oluyorsun. Bir tanesin" diye yazdı.

Kız arkadaşının bu dört günlük tatilde regl olacağını öğrenen erkek, "Ben senin için dört gün ayırıyorum ve sen regl oluyorsun. Bir tanesin" diye yazdı.

Erkek arkadaşının bu mesajına karşılık kız arkadaşı, "Özür dilerim" diye sitem etti: "Hayat sadece seksten ibaret değil. Uyuyabilirdik" dedi.

Erkek arkadaşının bu mesajına karşılık kız arkadaşı, "Özür dilerim" diye sitem etti: "Hayat sadece seksten ibaret değil. Uyuyabilirdik" dedi.

İşte sosyal medyada tartışmalara neden olan o mesajlaşma:👇🏻

İşte sosyal medyada tartışmalara neden olan o mesajlaşma:👇🏻

Kullanıcı tepki uyandıran mesajları bu sözlerle paylaştı:

Kullanıcı tepki uyandıran mesajları bu sözlerle paylaştı:
twitter.com

Görenler inanamadı: "İnşallah gerçek değildir!"

Görenler inanamadı: "İnşallah gerçek değildir!"
twitter.com
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"Böyle konuşan birinin sevme ihtimali yok."

"Böyle konuşan birinin sevme ihtimali yok."
twitter.com

"Hemen ayrıl" diye destekleyenler oldu.

"Hemen ayrıl" diye destekleyenler oldu.
twitter.com

"Sevgilisi dahi değil, buna rağmen regl dönemine kadar konuşulmuş ve birlikte yılbaşı geçirme planı yapılmış!"

"Sevgilisi dahi değil, buna rağmen regl dönemine kadar konuşulmuş ve birlikte yılbaşı geçirme planı yapılmış!"
twitter.com

"Allah'ım sen koru bizi böyle tiplerden!"

"Allah'ım sen koru bizi böyle tiplerden!"
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
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Yorumlarda buluşalım...

Yorumlarda buluşalım...
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tipikbiri

Sevgili bile değil flört? Flört ile sevişmek normal mi? Kulağa günübirlik ilişki ile eşdeğer geliyor. Gerikafalı mıyım diye tartıyorum kendimi ama hiç sanmıy... Devamını Gör

mamamia

kız sen ne özür diliyosun bacım, seks dışında bi aktivite yapılamıyor mu sevgiliyle? Sen git kapı deliği neyim sik de koy tekmeyi

rcpbyrm

reglini kontrol edemeyen kız mı ,biz şok ? yaşantınızın odak noktası seks mi gerçekten ?