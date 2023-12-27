Yılbaşında Flörtüyle Baş Başa Kalmayı Planlayan Erkeğin Regl Olduğunu Duyunca Verdiği Tepki Şok Etti
Yılbaşında Flörtüyle Baş Başa Kalmayı Planlayan Erkeğin Regl Olduğunu Duyunca Verdiği Tepki Şok Etti
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Yeni yıla günler kala herkes eşiyle, dostuyla plan yaptı. Kimisi yalnız kalıp kafa dinlemek isterken, kimisi sevgilisi ile baş başa kalacağı zamanları hayal ediyordu.
Bir erkeğin flört ettiği kızla yalnız kalıp vakit geçirirken yaşacaklarını kurguladığı hayalleri suya düştü.
Kız arkadaşı ile, belli ki günler öncesinden, yılbaşı planı yapan erkeğin başına gelenlere ne desek, bilemedik.
Yılbaşında dört gün birlikte olacakları bir plan yapan erkek, kız arkadaşının regl olduğu haberi ile adeta yıkıldı.
Twitter (X)'da dikkat çeken mesajlaşmalarda erkeğin verdiği tepki görenleri şok etti.
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Kız arkadaşının bu dört günlük tatilde regl olacağını öğrenen erkek, "Ben senin için dört gün ayırıyorum ve sen regl oluyorsun. Bir tanesin" diye yazdı.
Erkek arkadaşının bu mesajına karşılık kız arkadaşı, "Özür dilerim" diye sitem etti: "Hayat sadece seksten ibaret değil. Uyuyabilirdik" dedi.
İşte sosyal medyada tartışmalara neden olan o mesajlaşma:👇🏻
Kullanıcı tepki uyandıran mesajları bu sözlerle paylaştı:
Görenler inanamadı: "İnşallah gerçek değildir!"
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"Böyle konuşan birinin sevme ihtimali yok."
"Hemen ayrıl" diye destekleyenler oldu.
"Sevgilisi dahi değil, buna rağmen regl dönemine kadar konuşulmuş ve birlikte yılbaşı geçirme planı yapılmış!"
"Allah'ım sen koru bizi böyle tiplerden!"
Siz ne düşünüyorsunuz?
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Sevgili bile değil flört? Flört ile sevişmek normal mi? Kulağa günübirlik ilişki ile eşdeğer geliyor. Gerikafalı mıyım diye tartıyorum kendimi ama hiç sanmıy... Devamını Gör
kız sen ne özür diliyosun bacım, seks dışında bi aktivite yapılamıyor mu sevgiliyle? Sen git kapı deliği neyim sik de koy tekmeyi
reglini kontrol edemeyen kız mı ,biz şok ? yaşantınızın odak noktası seks mi gerçekten ?