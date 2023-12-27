Türkiye’deki En Özel Eserlerin Yeni Havalimanındaki Müzede Sergilendiğini Biliyor muydunuz?
Türkiye’deki En Özel Eserlerin Yeni Havalimanındaki Müzede Sergilendiğini Biliyor muydunuz?
Kaynak: https://twitter.com/hadrianus2000/sta...
İstanbul Havalimanı'nda bulunan yeni müzeyi ziyaret eden kullanıcı, görüntüleri Twitter (X) hesabından paylaştı. Türkiye'nin en özel eserlerinin kuytuda köşede sergilendiğini söyleyerek tepki gösterdi.
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Twitter (X)'da "@hadrianus2000" adlı kullanıcının İstanbul'da inşa edilen yeni havalimanındaki müze ziyareti dikkat çekti.
Kullanıcı "İstanbul Havalimanı'nda Duty Free bölümünde bulunan müzede Türkiye’deki müzelerin en özel eserleri, en değerli eserleri sergileniyor" diyerek paylaşım yaptı.
Kullanıcının asıl tepkisi ise orijinal olduğunu iddia ettiği bu eserlerin kuytuda köşede kalmış bir müzede sergilenmesiydi.
"Tüm bunlar dev bir AVM’nin içinde tabela terörürün içinde kıyıda köşede kalmış vasat bir yerde sergileniyor. Ve ziyaretçisi yok!" diyen kullanıcı durumu "Rezalet" olarak nitelendirdi.
"Bu müzeye gelen üç beş turist de bu müzeyi Türkiye’den ayrılırken görüyor" diyen kullanıcı, "İnsanlar ülkeden ayrılırken 'Şurayı da gördünüz mü, burayı da gördünüz mü?' diye soru soruyorsunuz" diye yazdı.
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İşte o tweet:
"Müze için 'Neredeyse her şeyi sorunlu' diye eleştiren kullanıcı, 'Olumlu bir şey aradım, bulamadım. Müzeyi önce bulmamız lazım. Müzeye ulaşana kadar acaba doğru mu gidiyorum diyorsunuz. Yok, o burada değil, kesin yanlış tarafa gidiyorum,' diye içinden geçiriyorsunuz. Ardından brandalar sizi karşılıyor." diye belirtti.
"İçeri girdiğinizde duvarlarda sadece sex oyuncakları ve fetiş temalı dekorasyon eksik."
"İçeride öyle eserler var ki inanamazsınız. Gezerken 'Yok, bunlar replika'dır' diye içinizden geçiyor ama orijinal. Kabe'nin anahtarı bile orada."
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"Bu “müzeye” gelenlere verilen bir mesaj var aslında: Biz, Anadolu'da bize bırakılan mirasın ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Elimizde değerli olduğunu duyduğumuz bir takım objeler var ama onlarla ne yapacağımızı bilmiyoruz. Anadolu'da kendimizi yüzyıllar sonra bile hala yabancı hissediyoruz. O yüzden bir alışveriş merkezinin içinde böyle insanları irite eden, sırıtan işler yapıyoruz. Cahiliz, vasatız."
Kullanıcılardan paylaşıma yorumlar da geldi👇🏻
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