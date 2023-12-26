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Kefiye Taktığı için Galataport'a Alınmadığını İddia Eden Yazarın Videosu Tartışmalara Neden Oldu

Kefiye Taktığı için Galataport'a Alınmadığını İddia Eden Yazarın Videosu Tartışmalara Neden Oldu

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
26.12.2023 - 12:06

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Yazar Mehmet Dinç'in ailesiyle birlikte Galataport'a kefiye taktığı için alınmadığı iddiası sosyal medyanın gündemine yerleşti. Videoda AVM'nin girişinde beklediği görülen Dinç ve ailesinin görüntüleri tartışmalara neden oldu.

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Yazar Mehmet Dinç ailesiyle birlikte gittiği Galataport'a boynuna taktığı kefiye nedeniyle alınmadığını iddia etti.

Yazar Mehmet Dinç ailesiyle birlikte gittiği Galataport'a boynuna taktığı kefiye nedeniyle alınmadığını iddia etti.

Sosyal medyada AVM'nin kapısında bekledikleri anlarda çektikleri bir video gündem oldu. Dinç'in bir yakınının sözleri dikkat çekti.

Sosyal medyada AVM'nin kapısında bekledikleri anlarda çektikleri bir video gündem oldu. Dinç'in bir yakınının sözleri dikkat çekti.

Güvenlikle konuştukları sırada çekilen videoda Dinç'in yakını "Kefiye taktığı için içeri almıyorlar, bu faşistçe bir davranış, gerekirse Galataport boykot edilsin" dediği duyuldu.

Güvenlikle konuştukları sırada çekilen videoda Dinç'in yakını "Kefiye taktığı için içeri almıyorlar, bu faşistçe bir davranış, gerekirse Galataport boykot edilsin" dediği duyuldu.

Dinç ise kendisine yeterli bir açıklama yapılmadığını belirterek giriş yapmak için beklemeye devam etti.

Dinç ise kendisine yeterli bir açıklama yapılmadığını belirterek giriş yapmak için beklemeye devam etti.

Videoda aktarılana göre Filistin'in simgelerinden biri olarak kullanan 'kefiyenin' AVM'ye giriş yaparken kabul edilmediği iddia edildi.

Videoda aktarılana göre Filistin'in simgelerinden biri olarak kullanan 'kefiyenin' AVM'ye giriş yaparken kabul edilmediği iddia edildi.
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İşte o görüntüler:

Kullanıcılardan duruma tepkiler geldi.

Kullanıcılardan duruma tepkiler geldi.
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"Hayırdır, burası müslüman ülke değil mi?"

"Hayırdır, burası müslüman ülke değil mi?"
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Farklı görüşlerini yazdılar...👇🏻

Farklı görüşlerini yazdılar...👇🏻
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