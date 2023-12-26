Kefiye Taktığı için Galataport'a Alınmadığını İddia Eden Yazarın Videosu Tartışmalara Neden Oldu

Yazar Mehmet Dinç'in ailesiyle birlikte Galataport'a kefiye taktığı için alınmadığı iddiası sosyal medyanın gündemine yerleşti. Videoda AVM'nin girişinde beklediği görülen Dinç ve ailesinin görüntüleri tartışmalara neden oldu.
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Yazar Mehmet Dinç ailesiyle birlikte gittiği Galataport'a boynuna taktığı kefiye nedeniyle alınmadığını iddia etti.
Sosyal medyada AVM'nin kapısında bekledikleri anlarda çektikleri bir video gündem oldu. Dinç'in bir yakınının sözleri dikkat çekti.
Güvenlikle konuştukları sırada çekilen videoda Dinç'in yakını "Kefiye taktığı için içeri almıyorlar, bu faşistçe bir davranış, gerekirse Galataport boykot edilsin" dediği duyuldu.
Dinç ise kendisine yeterli bir açıklama yapılmadığını belirterek giriş yapmak için beklemeye devam etti.
Videoda aktarılana göre Filistin'in simgelerinden biri olarak kullanan 'kefiyenin' AVM'ye giriş yaparken kabul edilmediği iddia edildi.
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İşte o görüntüler:
Kullanıcılardan duruma tepkiler geldi.
"Hayırdır, burası müslüman ülke değil mi?"
Farklı görüşlerini yazdılar...👇🏻
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