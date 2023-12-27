Eskişehir'de Bir Kafede Üç Kişilik Yemek ve Alkole Gelen Hesap Görenleri Hayrete Düşürdü!
Eskişehir'de Bir Kafede Üç Kişilik Yemek ve Alkole Gelen Hesap Görenleri Hayrete Düşürdü!
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Ülkemizin ekonomik durumu, artan enflasyon oranları ve fiyatların yükselişi ile birlikte vatandaşları sürekli olarak şaşırtıyor.
"Bu kadar da olmaz" dediğimiz her durumda, aslında "bu kadar" olduğunu fark ediyoruz.
Sosyal medya platformları, farklı şehirlerdeki restoranlarda ödenen yüksek hesaplarla dolup taşıyor. Ancak bu sefer durum biraz farklı...
Genellikle, İstanbul'daki restoranlarda vatandaşların karşılaştığı yüksek hesaplar gündem oluyor. Ancak öğrenci şehri olarak anılan, Eskişehir'de fiyatlar herkesi hayrete düşürüyor.
Eskişehir'deki bir kafede, üç kişilik bir öğün ve yanında alkolün fiyatı, vatandaşların bütçesine oldukça uygun geldi.
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Bu durum, genelde yüksek fiyatlarla karşılaşan vatandaşlar için oldukça şaşırtıcı bir haber oldu.
İşte o adisyon👇🏻
Kullanıcı ödedikleri hesabı bu sözlerle paylaştı👇🏻
Görenler hesabı çok uygun buldu.
Eskişehir bozulmasın, diye yalvardılar.
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İtiraz edip "Bunun nesi bedava?" diye soranlar da vardı.
"O adisyonun yarısına çıkacağınız daha iyi yerler var."
"İstanbul'da böyle bir masa binlerce lira olur!"
👇🏻
Siz ne düşünüyorsunuz?
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Yorumlarda buluşalım...
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Heh mk larım şimdi fiyat yükseltsinler hepsi ama eskişehirde işçiler genel olarak asgari ücrete çalıştığını da bilin
O biralar sarhoş bile etmiyor, buradan ucuz deyip fiyatları yükseltmeyin. Şehrin yarısı kyk ile geçinmeye çalışan öğrenci, zengin rus'ların arap'ların standa... Devamını Gör
kiralar nasıl orda? Taşınasım geldi:)
Uygun, Şehirin uyguladıgı politikanın içerisinde öğrencinin varlıgı konu başlıklarından biri oldugu için, hiç bir karar öğrenci dışarda tutularak verilmiyor.... Devamını Gör