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Eskişehir'de Bir Kafede Üç Kişilik Yemek ve Alkole Gelen Hesap Görenleri Hayrete Düşürdü!

Eskişehir'de Bir Kafede Üç Kişilik Yemek ve Alkole Gelen Hesap Görenleri Hayrete Düşürdü!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 09:40

Twitter (X)'da Eskişehir'de bulunan bir kafede hesap ödeyen kullanıcının paylaşımı dikkat çekti. Neredeyse 3 kişinin karnını doyurup bir de üstüne keyif yaptığı masada ödenen rakam görenleri özendirdi.

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Ülkemizin ekonomik durumu, artan enflasyon oranları ve fiyatların yükselişi ile birlikte vatandaşları sürekli olarak şaşırtıyor.

Ülkemizin ekonomik durumu, artan enflasyon oranları ve fiyatların yükselişi ile birlikte vatandaşları sürekli olarak şaşırtıyor.

"Bu kadar da olmaz" dediğimiz her durumda, aslında "bu kadar" olduğunu fark ediyoruz.

"Bu kadar da olmaz" dediğimiz her durumda, aslında "bu kadar" olduğunu fark ediyoruz.

Sosyal medya platformları, farklı şehirlerdeki restoranlarda ödenen yüksek hesaplarla dolup taşıyor. Ancak bu sefer durum biraz farklı...

Sosyal medya platformları, farklı şehirlerdeki restoranlarda ödenen yüksek hesaplarla dolup taşıyor. Ancak bu sefer durum biraz farklı...

Genellikle, İstanbul'daki restoranlarda vatandaşların karşılaştığı yüksek hesaplar gündem oluyor. Ancak öğrenci şehri olarak anılan, Eskişehir'de fiyatlar herkesi hayrete düşürüyor.

Genellikle, İstanbul'daki restoranlarda vatandaşların karşılaştığı yüksek hesaplar gündem oluyor. Ancak öğrenci şehri olarak anılan, Eskişehir'de fiyatlar herkesi hayrete düşürüyor.

Eskişehir'deki bir kafede, üç kişilik bir öğün ve yanında alkolün fiyatı, vatandaşların bütçesine oldukça uygun geldi.

Eskişehir'deki bir kafede, üç kişilik bir öğün ve yanında alkolün fiyatı, vatandaşların bütçesine oldukça uygun geldi.
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Bu durum, genelde yüksek fiyatlarla karşılaşan vatandaşlar için oldukça şaşırtıcı bir haber oldu.

Bu durum, genelde yüksek fiyatlarla karşılaşan vatandaşlar için oldukça şaşırtıcı bir haber oldu.

İşte o adisyon👇🏻

İşte o adisyon👇🏻

Kullanıcı ödedikleri hesabı bu sözlerle paylaştı👇🏻

Kullanıcı ödedikleri hesabı bu sözlerle paylaştı👇🏻
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Görenler hesabı çok uygun buldu.

Görenler hesabı çok uygun buldu.
twitter.com

Eskişehir bozulmasın, diye yalvardılar.

Eskişehir bozulmasın, diye yalvardılar.
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İtiraz edip "Bunun nesi bedava?" diye soranlar da vardı.

İtiraz edip "Bunun nesi bedava?" diye soranlar da vardı.
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"O adisyonun yarısına çıkacağınız daha iyi yerler var."

"O adisyonun yarısına çıkacağınız daha iyi yerler var."
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"İstanbul'da böyle bir masa binlerce lira olur!"

"İstanbul'da böyle bir masa binlerce lira olur!"
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Siz ne düşünüyorsunuz?

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Bahadır Btr

Heh mk larım şimdi fiyat yükseltsinler hepsi ama eskişehirde işçiler genel olarak asgari ücrete çalıştığını da bilin

Boncuk Mavisoy

O biralar sarhoş bile etmiyor, buradan ucuz deyip fiyatları yükseltmeyin. Şehrin yarısı kyk ile geçinmeye çalışan öğrenci, zengin rus'ların arap'ların standa... Devamını Gör

Z Vitamini

kiralar nasıl orda? Taşınasım geldi:)

Ali KURT

Uygun, Şehirin uyguladıgı politikanın içerisinde öğrencinin varlıgı konu başlıklarından biri oldugu için, hiç bir karar öğrenci dışarda tutularak verilmiyor.... Devamını Gör