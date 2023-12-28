Türk Kullanıcının Brezilyalı ve Filipinlinin "Siz Kimin Sömürgesiydiniz?" Sorusuna Verdiği Yanıt

Twitter (X)'da bir Türk kullanıcının aynı masada oturduğu Brezilyalı ve Filipinli arkadaşlarının 'Siz kimin sömürgesiydiniz?' sorusu üzerine verdiği yanıt gündem oldu. Kullanıcı tarihin hiçbir döneminde sömürge olmamış Türkiye'nin hikayesini paylaştı.