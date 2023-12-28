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Türk Kullanıcının Brezilyalı ve Filipinlinin "Siz Kimin Sömürgesiydiniz?" Sorusuna Verdiği Yanıt

Türk Kullanıcının Brezilyalı ve Filipinlinin "Siz Kimin Sömürgesiydiniz?" Sorusuna Verdiği Yanıt

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
28.12.2023 - 09:16

Twitter (X)'da bir Türk kullanıcının aynı masada oturduğu Brezilyalı ve Filipinli arkadaşlarının 'Siz kimin sömürgesiydiniz?' sorusu üzerine verdiği yanıt gündem oldu. Kullanıcı tarihin hiçbir döneminde sömürge olmamış Türkiye'nin hikayesini paylaştı.

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Twitter (X)'da bir Türk kullanıcının bir Brezilyalı ve Filipinli ile yaşadığı anısını anlatması dikkat çekti.

Twitter (X)'da bir Türk kullanıcının bir Brezilyalı ve Filipinli ile yaşadığı anısını anlatması dikkat çekti.

Aynı masada buluşan bu üç farklı ülkeden arkadaş arasında tarihten bir konu açıldı, "Sömürgecilik".

Aynı masada buluşan bu üç farklı ülkeden arkadaş arasında tarihten bir konu açıldı, "Sömürgecilik".

Tweet'e göre, önce Filipinli sözü aldı, "İspanyolların sömürgesiydik, ülkemizin ismi kral Felipe'ye ithafen Filipinler oldu" dedi.

Tweet'e göre, önce Filipinli sözü aldı, "İspanyolların sömürgesiydik, ülkemizin ismi kral Felipe'ye ithafen Filipinler oldu" dedi.

Brezilyalı ise "Bizde de Portekizliler üç yüz yıl hüküm sürdüler bu yüzden ana dilimiz Portekizce" diye anlattı.

Brezilyalı ise "Bizde de Portekizliler üç yüz yıl hüküm sürdüler bu yüzden ana dilimiz Portekizce" diye anlattı.

Sonra dönüp Türk arkadaşlarına "Siz kimin sömürgesiydiniz?" diye sormaları üzerine kullanıcının verdiği yanıt sosyal medyada viral oldu.

Sonra dönüp Türk arkadaşlarına "Siz kimin sömürgesiydiniz?" diye sormaları üzerine kullanıcının verdiği yanıt sosyal medyada viral oldu.
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Arkadaşlarının sömürge sorusuna beklenmedik bir yanıt vererek şaşırtan kullanıcı "Biz tarihin hiç bir zamanında sömürülmedik. Adımız Türkiye, dilimiz Türkçe, kurucumuz ise İngiliz ordusunu mağlup eden tek komutan Mustafa Kemal Atatürk.. Öncesinde de 3 kıtaya yayılmış Osmanlı imparatorluğu vardı" dediğini belirtti.

Arkadaşlarının sömürge sorusuna beklenmedik bir yanıt vererek şaşırtan kullanıcı "Biz tarihin hiç bir zamanında sömürülmedik. Adımız Türkiye, dilimiz Türkçe, kurucumuz ise İngiliz ordusunu mağlup eden tek komutan Mustafa Kemal Atatürk.. Öncesinde de 3 kıtaya yayılmış Osmanlı imparatorluğu vardı" dediğini belirtti.

Kullanıcı hikayenin devamında farklı ülkelerden arkadaşlarının "Nasıl yani dünyada sömürge olmayan devlet mi varmış" diye sorduğunu da ekledi.

Kullanıcı hikayenin devamında farklı ülkelerden arkadaşlarının "Nasıl yani dünyada sömürge olmayan devlet mi varmış" diye sorduğunu da ekledi.

"Her ikisi de 'Sallıyorsun' dedi" diyen Türk kullanıcının bu hikayesine diğerlerinden yorum yağdı.

"Her ikisi de 'Sallıyorsun' dedi" diyen Türk kullanıcının bu hikayesine diğerlerinden yorum yağdı.

İşte o tweet:👇🏻

İşte o tweet:👇🏻
twitter.com

"Türkler İngilizleri yenene kadar tanrının ingiliz olduğunu düşünürdüm demiş, Gandhi."

"Türkler İngilizleri yenene kadar tanrının ingiliz olduğunu düşünürdüm demiş, Gandhi."
twitter.com
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"Banada ülkenizde kaç dil var diyorlar, bir dil oda Türkçe diyorum inanmıyorlar."

"Banada ülkenizde kaç dil var diyorlar, bir dil oda Türkçe diyorum inanmıyorlar."
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"Dünya tarihini zalimler sömürü ile kahramanlar da vicdanı ile yazmıştır..."

"Dünya tarihini zalimler sömürü ile kahramanlar da vicdanı ile yazmıştır..."
twitter.com

"Bizi kimse sömüremez. Biz kendimiz sömürtürüz, deseydin."

"Bizi kimse sömüremez. Biz kendimiz sömürtürüz, deseydin."
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"Atamız bizi kurtardı. Bizlerde onlara layık olacağız."

"Atamız bizi kurtardı. Bizlerde onlara layık olacağız."
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"Bana 'Türklerin çoğu İngilizce konuşamıyor, sen çok iyisin ama siz neden konuşamıyorsunuz başka dil?' demişlerdi. Dedim ki, ihtiyacımız olmuyor, hiç sömürülmedik, umrumuzda değil başka dil."

"Bana 'Türklerin çoğu İngilizce konuşamıyor, sen çok iyisin ama siz neden konuşamıyorsunuz başka dil?' demişlerdi. Dedim ki, ihtiyacımız olmuyor, hiç sömürülmedik, umrumuzda değil başka dil."
twitter.com
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Türk kullanıcı Atatürk'e benzetildi...

Türk kullanıcı Atatürk'e benzetildi...
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Kullanıcılardan hikayeye "Kapitülasyonları duymuş muydun?" sorusu da geldi.

Kullanıcılardan hikayeye "Kapitülasyonları duymuş muydun?" sorusu da geldi.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
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Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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