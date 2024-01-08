Twitter'dan Tanışıp Birbirlerini Hiç Görmeden Evlenen Çiftin Cesaretine Şaşakaldık!

Sosyal medya üzerinden tanışıp evlenen çiftlerin hikayesine bir yenisi daha eklendi. Twitter'da paylaşımlarını beğendiği bir kadına aşk itirafı yapan erkek gönlünü kazanmayı başardı. Hesaplarını anonim olarak kullanan çiftin aşk hikayesi evlilikle sonuçlandı. Haliyle Twitter'da çiftin hikayesine yorum yağdı.