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Twitter'dan Tanışıp Birbirlerini Hiç Görmeden Evlenen Çiftin Cesaretine Şaşakaldık!

Twitter'dan Tanışıp Birbirlerini Hiç Görmeden Evlenen Çiftin Cesaretine Şaşakaldık!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
08.01.2024 - 13:15

Sosyal medya üzerinden tanışıp evlenen çiftlerin hikayesine bir yenisi daha eklendi. Twitter'da paylaşımlarını beğendiği bir kadına aşk itirafı yapan erkek gönlünü kazanmayı başardı. Hesaplarını anonim olarak kullanan çiftin aşk hikayesi evlilikle sonuçlandı. Haliyle Twitter'da çiftin hikayesine yorum yağdı.

Kaynak: https://twitter.com/bubenmiyiim/statu...
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Sosyal medyadan tanışıp evlenenleri gördükçe hayret ediyorsanız bu hikaye tüylerinizi diken diken edecek.

Sosyal medyadan tanışıp evlenenleri gördükçe hayret ediyorsanız bu hikaye tüylerinizi diken diken edecek.

Çünkü Twitter hesaplarını anonim olarak kullanan çift, mentionlaşarak tanışıp bir de üstüne evlendiler.

Çünkü Twitter hesaplarını anonim olarak kullanan çift, mentionlaşarak tanışıp bir de üstüne evlendiler.

Nasıl olur, demeyin: "Kuzum inan hiç beklemediğin bir anda oluyor" inanışı gerçekmiş.

Nasıl olur, demeyin: "Kuzum inan hiç beklemediğin bir anda oluyor" inanışı gerçekmiş.

Twitter'dan bir süredir birbirlerini takip eden çift, ani bir aşk itirafı ile nasıl tanıştıklarını ve evliliğe giden hikayelerini paylaştı.

Twitter'dan bir süredir birbirlerini takip eden çift, ani bir aşk itirafı ile nasıl tanıştıklarını ve evliliğe giden hikayelerini paylaştı.

Erkek, uzun zamandır takip ettiği kadının bir tweet'ini alıntılayıp "Seviyorum" yazınca olanlar oldu.

Erkek, uzun zamandır takip ettiği kadının bir tweet'ini alıntılayıp "Seviyorum" yazınca olanlar oldu.
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Düşünsenize bir tweet'inize böyle bir alıntı geliyor...👇🏻

Düşünsenize bir tweet'inize böyle bir alıntı geliyor...👇🏻

Beyefendi, hanımefendi ile tanışmak istediğini işte böyle belirtiyor: "Sizi hiç görmeden aşık oldum."

Beyefendi, hanımefendi ile tanışmak istediğini işte böyle belirtiyor: "Sizi hiç görmeden aşık oldum."

Şimdilerde ise mutlu giden bir evlilikleri varmış...

Şimdilerde ise mutlu giden bir evlilikleri varmış...

Bir kullanıcı bu bazılarımıza ürkütücü gelen aşk hikayesini "Twitter'dan tanışma konusunda bütün ön yargılarımı kırmaya ne hakkınız vardı" sözleriyle paylaştı.

Bir kullanıcı bu bazılarımıza ürkütücü gelen aşk hikayesini "Twitter'dan tanışma konusunda bütün ön yargılarımı kırmaya ne hakkınız vardı" sözleriyle paylaştı.
twitter.com

Onun gibi düşünenler olsa da...

Onun gibi düşünenler olsa da...
twitter.com
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Bir sürü olumsuz örnek var! Nasıl güvenelim?

Bir sürü olumsuz örnek var! Nasıl güvenelim?
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"Sapık, diye engellerdim."

"Sapık, diye engellerdim."
twitter.com

"Benim ablamlarda Facebook’tan tanışıp evlenmişlerdi..."

"Benim ablamlarda Facebook’tan tanışıp evlenmişlerdi..."
twitter.com

Olmuş gibi...

Olmuş gibi...
twitter.com

Güvenimiz kalmamıştır!

Güvenimiz kalmamıştır!
twitter.com
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👇🏻
twitter.com

😂

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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