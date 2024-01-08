Twitter'dan Tanışıp Birbirlerini Hiç Görmeden Evlenen Çiftin Cesaretine Şaşakaldık!
Twitter'dan Tanışıp Birbirlerini Hiç Görmeden Evlenen Çiftin Cesaretine Şaşakaldık!
Kaynak: https://twitter.com/bubenmiyiim/statu...
Sosyal medya üzerinden tanışıp evlenen çiftlerin hikayesine bir yenisi daha eklendi. Twitter'da paylaşımlarını beğendiği bir kadına aşk itirafı yapan erkek gönlünü kazanmayı başardı. Hesaplarını anonim olarak kullanan çiftin aşk hikayesi evlilikle sonuçlandı. Haliyle Twitter'da çiftin hikayesine yorum yağdı.
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Sosyal medyadan tanışıp evlenenleri gördükçe hayret ediyorsanız bu hikaye tüylerinizi diken diken edecek.
Çünkü Twitter hesaplarını anonim olarak kullanan çift, mentionlaşarak tanışıp bir de üstüne evlendiler.
Nasıl olur, demeyin: "Kuzum inan hiç beklemediğin bir anda oluyor" inanışı gerçekmiş.
Twitter'dan bir süredir birbirlerini takip eden çift, ani bir aşk itirafı ile nasıl tanıştıklarını ve evliliğe giden hikayelerini paylaştı.
Erkek, uzun zamandır takip ettiği kadının bir tweet'ini alıntılayıp "Seviyorum" yazınca olanlar oldu.
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Düşünsenize bir tweet'inize böyle bir alıntı geliyor...👇🏻
Beyefendi, hanımefendi ile tanışmak istediğini işte böyle belirtiyor: "Sizi hiç görmeden aşık oldum."
Şimdilerde ise mutlu giden bir evlilikleri varmış...
Bir kullanıcı bu bazılarımıza ürkütücü gelen aşk hikayesini "Twitter'dan tanışma konusunda bütün ön yargılarımı kırmaya ne hakkınız vardı" sözleriyle paylaştı.
Onun gibi düşünenler olsa da...
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Bir sürü olumsuz örnek var! Nasıl güvenelim?
"Sapık, diye engellerdim."
"Benim ablamlarda Facebook’tan tanışıp evlenmişlerdi..."
Olmuş gibi...
Güvenimiz kalmamıştır!
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