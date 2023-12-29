Porno İzlemenin Beyne ve Ruha Zararlarını Anlatan Kullanıcının Uzayan Listesi Tartışma Konusu Oldu

Diğer her türlü bağımlılık gibi porno izlemeyi de abartırsanız pek de iyi şeyler olmayacağını tahmin edebilirsiniz. Ancak '1 taneden bir şey olmaz' dediğiniz cinsel içerikli videoların aslında birden fazla zararı olabildiğini daha önce duymamışsınız. Twitter (X)'da bir kullanıcı porno izlemenin zararlarını 12 maddede anlattığı flood ile herkesi germeyi başardı.