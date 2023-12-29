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Porno İzlemenin Beyne ve Ruha Zararlarını Anlatan Kullanıcının Uzayan Listesi Tartışma Konusu Oldu

Porno İzlemenin Beyne ve Ruha Zararlarını Anlatan Kullanıcının Uzayan Listesi Tartışma Konusu Oldu

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
29.12.2023 - 15:39

Diğer her türlü bağımlılık gibi porno izlemeyi de abartırsanız pek de iyi şeyler olmayacağını tahmin edebilirsiniz. Ancak '1 taneden bir şey olmaz' dediğiniz cinsel içerikli videoların aslında birden fazla zararı olabildiğini daha önce duymamışsınız. Twitter (X)'da bir kullanıcı porno izlemenin zararlarını 12 maddede anlattığı flood ile herkesi germeyi başardı.

Porno izlemek çoğu zaman masum bir durum zannedilir. Ancak sanıldığı kadar masum olmadığına dair söylentiler var.

Porno izlemek çoğu zaman masum bir durum zannedilir. Ancak sanıldığı kadar masum olmadığına dair söylentiler var.

Herkes için olmasa da porno izlemek veya internette dolaşan cinsel içerikli videolara düşmek çoğu insan için normal bir durum.

Herkes için olmasa da porno izlemek veya internette dolaşan cinsel içerikli videolara düşmek çoğu insan için normal bir durum.

Yine de dikkatli olmakta fayda var gibi görünüyor. Çünkü bazıları partnerlerinin bu davranışını aldatmak olarak sayıyor.

Yine de dikkatli olmakta fayda var gibi görünüyor. Çünkü bazıları partnerlerinin bu davranışını aldatmak olarak sayıyor.

Örneğin;👇🏻

Eğer bu size biraz abartı geliyorsa şimdi duyacaklarınız daha da kafanızı karıştıracak! Çünkü bir Twitter (X) kullanıcısı porno izlemenin ciddi zararları olduğunu söyledi.

Eğer bu size biraz abartı geliyorsa şimdi duyacaklarınız daha da kafanızı karıştıracak! Çünkü bir Twitter (X) kullanıcısı porno izlemenin ciddi zararları olduğunu söyledi.

"@gezlancer" adlı kullanıcı, porno bağımlısı olmasanız bile, bir tane cinsel içerikli videonun insan zihninde ve duygularında oluşturduğu tahribatı anlattı.

"@gezlancer" adlı kullanıcı, porno bağımlısı olmasanız bile, bir tane cinsel içerikli videonun insan zihninde ve duygularında oluşturduğu tahribatı anlattı.

Bu durumun başında çabasız tatmin olma geliyor. Kullanıcının aktardığına göre, porno izleyen kişiler çaba göstermeden beyinlerinin büyük bir dopamin salgılamasını sağlıyor. Böylece beyinleri çaba gerekecek tüm işlere karşı isteksizleşiyor.

Bu durumun başında çabasız tatmin olma geliyor. Kullanıcının aktardığına göre, porno izleyen kişiler çaba göstermeden beyinlerinin büyük bir dopamin salgılamasını sağlıyor. Böylece beyinleri çaba gerekecek tüm işlere karşı isteksizleşiyor.

Aynı zamanda porno izleyerek sorunlarınızdan kaçıyorsunuz, diyen kullanıcı "Bu, beyninizi problemlerle doğrudan yüzleşmek yerine çabasız tatmin yoluyla kaçması konusunda eğitir" diye belirtiyor.

Aynı zamanda porno izleyerek sorunlarınızdan kaçıyorsunuz, diyen kullanıcı "Bu, beyninizi problemlerle doğrudan yüzleşmek yerine çabasız tatmin yoluyla kaçması konusunda eğitir" diye belirtiyor.

Kullanıcı, porno izlemenin en yaygın yan etkilerinden birinin ise sosyal kaygı olduğunu aktarıyor. Kullanıcı "Porno izleyen zihinler dopamine zaten ulaştığı için beyin görevlere odaklanmaya yardım etmez. Böylece dikkat eksikliği oluşu" diyor.

Kullanıcı, porno izlemenin en yaygın yan etkilerinden birinin ise sosyal kaygı olduğunu aktarıyor. Kullanıcı "Porno izleyen zihinler dopamine zaten ulaştığı için beyin görevlere odaklanmaya yardım etmez. Böylece dikkat eksikliği oluşu" diyor.

Porno izlerken orgazm oluyorsanız vay halinize! Kullanıcıya göre orgazm büyük bir enerji harcanmasına sebep olur. Ve bunun için vücut büyük efor sarfeder: "Seks sırasında kaybı dengelemeye yardımcı olacak sağlıklı nörokimyasallar salgılanırken orgazm sırasında bu olmaz ve vücudunuza büyük zarar verirsiniz."

Porno izlerken orgazm oluyorsanız vay halinize! Kullanıcıya göre orgazm büyük bir enerji harcanmasına sebep olur. Ve bunun için vücut büyük efor sarfeder: "Seks sırasında kaybı dengelemeye yardımcı olacak sağlıklı nörokimyasallar salgılanırken orgazm sırasında bu olmaz ve vücudunuza büyük zarar verirsiniz."

Pornonun cinsellik algılarını da çarpıttığını ifade eden kullanıcı, erkekler de bu videoların ereksiyon problemlerine sebep olduğunu da yazdı.

Pornonun cinsellik algılarını da çarpıttığını ifade eden kullanıcı, erkekler de bu videoların ereksiyon problemlerine sebep olduğunu da yazdı.

Tüm bunların sonucunda yalnızlaşma, hayata seyirci kalma ve özgüvensizlik beraberinde depresyonu getirir, diyen kullanıcıya takipçilerinden de yorum yağdı.

Tüm bunların sonucunda yalnızlaşma, hayata seyirci kalma ve özgüvensizlik beraberinde depresyonu getirir, diyen kullanıcıya takipçilerinden de yorum yağdı.

İşte o flood:

İşte o flood:
twitter.com

İyi hatırlattın, deyip ekran başına geçtiklerini yazdılar.

İyi hatırlattın, deyip ekran başına geçtiklerini yazdılar.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

"Bizim nesil hem erkeği hem de kadınıyla bu porno illetinden inanılmaz çekiyor."

"Bizim nesil hem erkeği hem de kadınıyla bu porno illetinden inanılmaz çekiyor."
twitter.com

"Bunlar porno bağımlılığı etkileri. Porno izlemekle porno bağımlılığı aynı şeyler değildir, yanlış bilgilendirmeyelim."

"Bunlar porno bağımlılığı etkileri. Porno izlemekle porno bağımlılığı aynı şeyler değildir, yanlış bilgilendirmeyelim."
twitter.com

"Yararları daha fazladır."

"Yararları daha fazladır."
twitter.com

😅

"Pornoyu bıraktığımdan beri tam da yazdığın gibi tüm takıntılarımda azalma gördüm."

"Pornoyu bıraktığımdan beri tam da yazdığın gibi tüm takıntılarımda azalma gördüm."
twitter.com

"Boş bilgi..."

"Boş bilgi..."
twitter.com

"Tüm genellemeler gibi bu da bir zırva."

"Tüm genellemeler gibi bu da bir zırva."
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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