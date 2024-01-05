Bir Berberin Müşterisine Utana Sıkıla Gönderdiği Duygusal Mesaj İçimizi 'Cız' Ettirdi
Bir Berberin Müşterisine Utana Sıkıla Gönderdiği Duygusal Mesaj İçimizi 'Cız' Ettirdi
Erkek berberlerinin müşterilerine duyduğu sadakati hepimiz biliyoruz ama böylesini hiç görmedik! Twitter (X)'de bir berberin müşterisine gönderdiği mesaj duyguları şelale yaptı. Bakın, neler yazıldı çizildi...
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İtiraf edelim ki erkek berberlerinin müşterileri ile ilişkisi bir başka oluyor. Tıraş olsa da olmasa da o dükkana uğrayacak abi!
Bir erkeğin düzenli gittiği bir berberi olmalı. Öyle farklı farklı dükkanlara girip çıkarken görürlerse birbirlerini ispiyonluyorlar bile!
Oldu ya, hele bir de düzenli gittiği berberi bunu duyarsa vay haline! Gülümseyerek dinlediğiniz bu hikayenin içinde ufacık bir mübalağa yok, desek...
Twitter (X)'da yayınlanan bir paylaşıma bakarsak erkek berberleri ile müşterileri arasındaki özel ilişki abartıldığı kadar var.
Sosyal medyada herkesin içini cız ettiren bu diyaloğu siz de görün istedik. Bir berberin müşterisine çekinerek gönderdiği duygusal mesajı paylaştık.
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"Dünya hassas kalpler için bir cehennem" notuyla paylaşılan bu mesaja bakmadan önce şöyle derin bir nefes alın, ağlamamak için!
Dikkat! Hassas içerik👇🏻
Ya bir berber buna niye üzülür, demeyin. Siz nerden bileceksiniz🥺
Tıraş olmuyorsan bile bari bir çayını iç.
Adam gibi adam işte!
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Mahvolduk🥲
Hepimiz o'yuz!
👇🏻
Aga be...
Siz ne düşünüyorsunuz?
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