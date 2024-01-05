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Bir Berberin Müşterisine Utana Sıkıla Gönderdiği Duygusal Mesaj İçimizi 'Cız' Ettirdi

Bir Berberin Müşterisine Utana Sıkıla Gönderdiği Duygusal Mesaj İçimizi 'Cız' Ettirdi

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
05.01.2024 - 11:30

Erkek berberlerinin müşterilerine duyduğu sadakati hepimiz biliyoruz ama böylesini hiç görmedik! Twitter (X)'de bir berberin müşterisine gönderdiği mesaj duyguları şelale yaptı. Bakın, neler yazıldı çizildi...

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İtiraf edelim ki erkek berberlerinin müşterileri ile ilişkisi bir başka oluyor. Tıraş olsa da olmasa da o dükkana uğrayacak abi!

İtiraf edelim ki erkek berberlerinin müşterileri ile ilişkisi bir başka oluyor. Tıraş olsa da olmasa da o dükkana uğrayacak abi!

Bir erkeğin düzenli gittiği bir berberi olmalı. Öyle farklı farklı dükkanlara girip çıkarken görürlerse birbirlerini ispiyonluyorlar bile!

Bir erkeğin düzenli gittiği bir berberi olmalı. Öyle farklı farklı dükkanlara girip çıkarken görürlerse birbirlerini ispiyonluyorlar bile!

Oldu ya, hele bir de düzenli gittiği berberi bunu duyarsa vay haline! Gülümseyerek dinlediğiniz bu hikayenin içinde ufacık bir mübalağa yok, desek...

Oldu ya, hele bir de düzenli gittiği berberi bunu duyarsa vay haline! Gülümseyerek dinlediğiniz bu hikayenin içinde ufacık bir mübalağa yok, desek...

Twitter (X)'da yayınlanan bir paylaşıma bakarsak erkek berberleri ile müşterileri arasındaki özel ilişki abartıldığı kadar var.

Twitter (X)'da yayınlanan bir paylaşıma bakarsak erkek berberleri ile müşterileri arasındaki özel ilişki abartıldığı kadar var.

Sosyal medyada herkesin içini cız ettiren bu diyaloğu siz de görün istedik. Bir berberin müşterisine çekinerek gönderdiği duygusal mesajı paylaştık.

Sosyal medyada herkesin içini cız ettiren bu diyaloğu siz de görün istedik. Bir berberin müşterisine çekinerek gönderdiği duygusal mesajı paylaştık.
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"Dünya hassas kalpler için bir cehennem" notuyla paylaşılan bu mesaja bakmadan önce şöyle derin bir nefes alın, ağlamamak için!

"Dünya hassas kalpler için bir cehennem" notuyla paylaşılan bu mesaja bakmadan önce şöyle derin bir nefes alın, ağlamamak için!

Dikkat! Hassas içerik👇🏻

Dikkat! Hassas içerik👇🏻
twitter.com

Ya bir berber buna niye üzülür, demeyin. Siz nerden bileceksiniz🥺

Ya bir berber buna niye üzülür, demeyin. Siz nerden bileceksiniz🥺
twitter.com

Tıraş olmuyorsan bile bari bir çayını iç.

Tıraş olmuyorsan bile bari bir çayını iç.
twitter.com

Adam gibi adam işte!

Adam gibi adam işte!
twitter.com
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Mahvolduk🥲

Mahvolduk🥲
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Hepimiz o'yuz!

Hepimiz o'yuz!
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👇🏻

👇🏻
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Aga be...

Aga be...
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Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
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Yorumlarda buluşalım...

Yorumlarda buluşalım...
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