Yazdığı Mesajları Karısına Söylemekle Tehdit Edilince Evli Erkeğin Yaptığı Geri Vites Sevdadan Soğuttu
Yazdığı Mesajları Karısına Söylemekle Tehdit Edilince Evli Erkeğin Yaptığı Geri Vites Sevdadan Soğuttu
Kaynak: https://twitter.com/ozgunnisaa/status...
Twitter (X)'da bir kullanıcı kendisine Instagram DM'den gelen bir erkeğin mesajlarını ifşaladı. Tanımadığı bu kişinin evli olduğunu öğrenen kadın, kendisine attığı flörtöz mesajları karısına söylemekle tehdit edince adamın yaptığı geri vitesi de paylaştı.
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Twitter (X)'da bir kullanıcı Instagram hesabı üzerinden tanımadığı bir kişiden kendisine gelen bazı mesajları yayınladı.
İddiasına göre, mesajlarda evli bir erkeğin kendisine yazdığı flörtöz sözler vardı. Görüntülerde evli erkeğin kadının 'Hikaye' kısmına yüklediği fotoğrafa methiyeler dizdiği görüldü.
Evli erkek, "Mekke'ye giden uçağı mı kaçırdın, anana babana mı karşı geldin?" diye kadının dikkatini çektikten sonra, "Taş olmuşsun" yazmıştı.
Kadının "Teşekkür ederim" yanıtından sonra sohbeti devam ettirmek ve hatta görüşmek isteyen erkek, "Nerede yaşıyorsun?" diye darlamaya devam etti.
Kullanıcı bu sorunun üstüne "Hayatında biri var. Utanmıyor musun?" diye sorunca ise vitesi geriye taktı.
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Adam "Özür dilerim, kusura bakma. Haklısın" yazsa da kullanıcı bu mesajları karısına göstereceğini söyledi.
Evli erkek karısının yaptığı çapkınlığı öğreneceğini duyunca iyice pankiledi. Kullanıcı bu mesajları Twitter (X)'da "Kızlar görev tamam" notuyla paylaştı.
İşte o yazışmalar👇🏻
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Bazı kullanıcılardan bu mesajlara tepki geldi: "Ben bu kızlara her şeyi öğrettim ama etkileşim için insanları ve özel mesajları ifşalamamaları gerektiğini öğretemedim."
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Kimisi ise destek verdi.
"Adam yazarken yuvasını pek düşünmemiş. Biz niye düşünelim?"
"Aynısını yapıyorum acıma yok."
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"Aman ne büyük iş başardın şu sanal alemde olmasa ortada dedektör gibi gezecek tipler tanrıça tribine girmiş."
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"Aynı yorumu, evli bir futbolcu ya da ünlü biri yapsa aynı davranışı gösterir miydin?"
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