Yazdığı Mesajları Karısına Söylemekle Tehdit Edilince Evli Erkeğin Yaptığı Geri Vites Sevdadan Soğuttu

Twitter (X)'da bir kullanıcı kendisine Instagram DM'den gelen bir erkeğin mesajlarını ifşaladı. Tanımadığı bu kişinin evli olduğunu öğrenen kadın, kendisine attığı flörtöz mesajları karısına söylemekle tehdit edince adamın yaptığı geri vitesi de paylaştı.