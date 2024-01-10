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Koca İnsanlar Ailelerinin Yaptığı Akılalmaz Davranışlar Yüzünden Hala Unutamadıkları Acı Hatıralarını Anlattı

Koca İnsanlar Ailelerinin Yaptığı Akılalmaz Davranışlar Yüzünden Hala Unutamadıkları Acı Hatıralarını Anlattı

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
10.01.2024 - 13:08

Twitter (X)'da 'Hayatınız boyunca sizi en derinden yaralayan olay neydi?' başlığıyla başlayan akım inanılmaz hikayelerin ortaya çıkmasına neden oldu. Kullanıcıların ailelerinin davranışları nedeniyle yaşadığı acı ve travmatize edilmiş çocuklukları herkesin yüreğini dağladı.

Kaynak: https://twitter.com/psikolojik1ey/sta...
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Twitter (X)'da "Hayatınız boyunca sizi en derinden yaralayan olay neydi?" başlığıyla bir akım başladı.

Twitter (X)'da "Hayatınız boyunca sizi en derinden yaralayan olay neydi?" başlığıyla bir akım başladı.

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Kullanıcılar bu başlık altında başlarına gelmiş en acı olayları yeniden hatıralarında canlandırdılar.

Kullanıcılar bu başlık altında başlarına gelmiş en acı olayları yeniden hatıralarında canlandırdılar.

Böylece ortaya dayanılmaz acılar ve çocukluk travmaları çıktı. Şimdi yetişkin olmuş, koca koca insanlar ailelerinin sebep olduğu acıyı paylaştılar.

Böylece ortaya dayanılmaz acılar ve çocukluk travmaları çıktı. Şimdi yetişkin olmuş, koca koca insanlar ailelerinin sebep olduğu acıyı paylaştılar.

İşte sosyal medyanın tepkisini çeken birkaç hikaye...

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Film değil, dizi senaryosu hiç değil. Televizyonda izlediklerimiz gerçekmiş: "Babam üzerine kuma getirilmesini kabul etmesi için annemi saatlerce dövdü. Bayılan annemi su döküp ayıltıp dövmeye devam etti."

Film değil, dizi senaryosu hiç değil. Televizyonda izlediklerimiz gerçekmiş: "Babam üzerine kuma getirilmesini kabul etmesi için annemi saatlerce dövdü. Bayılan annemi su döküp ayıltıp dövmeye devam etti."
twitter.com

Benzer bir hikaye daha...

Benzer bir hikaye daha...
twitter.com

Öksüz-yetime bile acımayan akrabalar...

Öksüz-yetime bile acımayan akrabalar...
twitter.com

Babasının intiharına tanık olan küçücük çocuklar...

Babasının intiharına tanık olan küçücük çocuklar...
twitter.com

"Amcam kitaplarını yırttığım için beni balkondan aşağı atmaya kalkmıştı. Annem gelip kurtarınca beni bırakıp gözlerimin önünde annemi öldüresiye dövdü."

"Amcam kitaplarını yırttığım için beni balkondan aşağı atmaya kalkmıştı. Annem gelip kurtarınca beni bırakıp gözlerimin önünde annemi öldüresiye dövdü."
twitter.com
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"Küçük bir nefret topu gibi yıllar boyu büyüdüm."

"Küçük bir nefret topu gibi yıllar boyu büyüdüm."
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"Hiç kendi ailemizle geçirdiğimiz bir boş vakit vs olduğunu hatırlamam."

"Hiç kendi ailemizle geçirdiğimiz bir boş vakit vs olduğunu hatırlamam."
twitter.com

Çocuklarının gözlerinin önünde annelerini öldüresiye döven babalar...

Çocuklarının gözlerinin önünde annelerini öldüresiye döven babalar...
twitter.com

"63 yaşındayım, annem ve babam öldü ama hala affedemedim."

"63 yaşındayım, annem ve babam öldü ama hala affedemedim."
twitter.com

"Babama 20 yaşına kadar 'Baba' diyemedim."

"Babama 20 yaşına kadar 'Baba' diyemedim."
twitter.com
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😔

😔
twitter.com

"Hiç bir derdim tasam yok ama mutlu değilim."

"Hiç bir derdim tasam yok ama mutlu değilim."
twitter.com

Ve daha sayısız onlarca benzer hikaye var ne yazık ki...

Ve daha sayısız onlarca benzer hikaye var ne yazık ki...
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

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