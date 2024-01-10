Koca İnsanlar Ailelerinin Yaptığı Akılalmaz Davranışlar Yüzünden Hala Unutamadıkları Acı Hatıralarını Anlattı
Koca İnsanlar Ailelerinin Yaptığı Akılalmaz Davranışlar Yüzünden Hala Unutamadıkları Acı Hatıralarını Anlattı
Kaynak: https://twitter.com/psikolojik1ey/sta...
Twitter (X)'da 'Hayatınız boyunca sizi en derinden yaralayan olay neydi?' başlığıyla başlayan akım inanılmaz hikayelerin ortaya çıkmasına neden oldu. Kullanıcıların ailelerinin davranışları nedeniyle yaşadığı acı ve travmatize edilmiş çocuklukları herkesin yüreğini dağladı.
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Twitter (X)'da "Hayatınız boyunca sizi en derinden yaralayan olay neydi?" başlığıyla bir akım başladı.
Kullanıcılar bu başlık altında başlarına gelmiş en acı olayları yeniden hatıralarında canlandırdılar.
Böylece ortaya dayanılmaz acılar ve çocukluk travmaları çıktı. Şimdi yetişkin olmuş, koca koca insanlar ailelerinin sebep olduğu acıyı paylaştılar.
İşte sosyal medyanın tepkisini çeken birkaç hikaye...
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Film değil, dizi senaryosu hiç değil. Televizyonda izlediklerimiz gerçekmiş: "Babam üzerine kuma getirilmesini kabul etmesi için annemi saatlerce dövdü. Bayılan annemi su döküp ayıltıp dövmeye devam etti."
Benzer bir hikaye daha...
Öksüz-yetime bile acımayan akrabalar...
Babasının intiharına tanık olan küçücük çocuklar...
"Amcam kitaplarını yırttığım için beni balkondan aşağı atmaya kalkmıştı. Annem gelip kurtarınca beni bırakıp gözlerimin önünde annemi öldüresiye dövdü."
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"Küçük bir nefret topu gibi yıllar boyu büyüdüm."
"Hiç kendi ailemizle geçirdiğimiz bir boş vakit vs olduğunu hatırlamam."
Çocuklarının gözlerinin önünde annelerini öldüresiye döven babalar...
"63 yaşındayım, annem ve babam öldü ama hala affedemedim."
"Babama 20 yaşına kadar 'Baba' diyemedim."
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😔
"Hiç bir derdim tasam yok ama mutlu değilim."
Ve daha sayısız onlarca benzer hikaye var ne yazık ki...
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