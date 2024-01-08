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Hayatını Kaybeden Sahibini Bıkmadan Kapıda Bekleyen Köpeğin Çaresizliği Bizi Boğdu Boğdu Duvara Attı

Hayatını Kaybeden Sahibini Bıkmadan Kapıda Bekleyen Köpeğin Çaresizliği Bizi Boğdu Boğdu Duvara Attı

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
08.01.2024 - 14:02

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Sosyal medyada sahibi vefat ettikten sonra her yerde onu arayan minik köpeğin halleri yüreğimizi acıttı. Ölen sahibini kapıda bekleyen köpek, gelmeyince çıkardığı seslerle adeta ağladı.

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Can dostlarımızın bize ne kadar sadık olduklarından söz etmeye gerek yok. Bir cana yuva olmanın kıymetini ancak böyle olağanüstü zamanlarda anlıyoruz.

Can dostlarımızın bize ne kadar sadık olduklarından söz etmeye gerek yok. Bir cana yuva olmanın kıymetini ancak böyle olağanüstü zamanlarda anlıyoruz.

Hastalanan sahibinin başından ayrılmayanlar, kalp krizi geçirirken ya da düşecekken onu kurtaranlar... Hepsi birbirinden özel yetenekleri ile en yakın arkadaşımız oluyor.

Hastalanan sahibinin başından ayrılmayanlar, kalp krizi geçirirken ya da düşecekken onu kurtaranlar... Hepsi birbirinden özel yetenekleri ile en yakın arkadaşımız oluyor.

Sosyal medyada da benzer bir hikaye izleyenlerin yüreğini acıttı. Sahibinin vefatının ardından her yerde onu arayan köpeğin çaresizliği hepimizi mahvetti.

Sosyal medyada da benzer bir hikaye izleyenlerin yüreğini acıttı. Sahibinin vefatının ardından her yerde onu arayan köpeğin çaresizliği hepimizi mahvetti.

İzlemesi kadar dinlemesi de zor olan o görüntülerde, köpek saatlerce sahibini kapıda bekledi.

İzlemesi kadar dinlemesi de zor olan o görüntülerde, köpek saatlerce sahibini kapıda bekledi.

Gelmeyince ise adeta ağlarmış gibi sesler çıkardı. O anlatamasa da biz onun hüznünü ta şuramızda hissettik.

Gelmeyince ise adeta ağlarmış gibi sesler çıkardı. O anlatamasa da biz onun hüznünü ta şuramızda hissettik.
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İşte o video:

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Cadawra

Sevgi ve aidiyet duygusu, umarım çabuk alışırsın dostum

meltem johnson

Boğazım düğüm düğüm oldu.... 😞

Elly

Kopekler koklamadan sahibinin oldugunu bilmezmis, ama koklarsa anlarmis. Eger olduktan sonra koklayamazsa omrunun sonuna kadar sahibini ararmis.