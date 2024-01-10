Türkü Söylemeyince Sinir Krizine Giren Fenomen Kedinin Meğer Başına Gelmeyen Kalmamış!

Henüz yirmi günlükken sahiplenildiği yuvasında yanlışlıkla üzerine basılıyor Keçi'nin, bu da ağır travma geçirmesine sebep oluyor. O kişi veteriner kliniğine bırakıyor ve ben bakamam öğrenciyim, diyerek yuvalandırılmasını istiyor. Tabii, şayet yaşarsa...