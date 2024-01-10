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Türkü Söylemeyince Sinir Krizine Giren Fenomen Kedinin Meğer Başına Gelmeyen Kalmamış!

Türkü Söylemeyince Sinir Krizine Giren Fenomen Kedinin Meğer Başına Gelmeyen Kalmamış!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
10.01.2024 - 10:06

Pınar Göktaş, 'Keçi' isimli kedisi ile ilgili yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı deyim yerindeyse salladı. Oldukça agresif olan ve sadece türkü söylenince sakinleşen Keçi'nin meğer başına gelmeyen kalmamış. İşte minik kedinin içimizi parçalayan hikayesi...

Kaynak: https://www.tiktok.com/@hababam_evi_/...
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'Keçi' isimli minik kedinin videosuna sosyal medyada mutlaka rastlamışsınızdır. Çünkü Keçi, inatçılığı ile herkesi güldürmeyi başardı.

'Keçi' isimli minik kedinin videosuna sosyal medyada mutlaka rastlamışsınızdır. Çünkü Keçi, inatçılığı ile herkesi güldürmeyi başardı.

Ona yuva olan Pınar Göktaş, kedisinin inatçılığını ve sinir krizi geçirdiği anları sosyal medya hesabından paylaşınca videolar viral olmuştu.

Ona yuva olan Pınar Göktaş, kedisinin inatçılığını ve sinir krizi geçirdiği anları sosyal medya hesabından paylaşınca videolar viral olmuştu.

Keçi, insan dostunun türkü söylemesini bekliyor, söylemezse sinirinden saldırıya geçiyor. Kedinin sevimli öfkesi görenleri hayran bıraktı.

Keçi, insan dostunun türkü söylemesini bekliyor, söylemezse sinirinden saldırıya geçiyor. Kedinin sevimli öfkesi görenleri hayran bıraktı.

Onu izleyerek gülümsedik ancak onun hayatı pek de şanslı değilmiş. Keçi'nin başına adeta gelmeyen kalmamış.😔

Onu izleyerek gülümsedik ancak onun hayatı pek de şanslı değilmiş. Keçi'nin başına adeta gelmeyen kalmamış.😔

Göktaş, Keçi'nin hikayesini TikTok'ta paylaştığı bir videoda anlatıyor👇🏻

Göktaş, Keçi'nin hikayesini TikTok'ta paylaştığı bir videoda anlatıyor👇🏻

Henüz yirmi günlükken sahiplenildiği yuvasında yanlışlıkla üzerine basılıyor Keçi'nin, bu da ağır travma geçirmesine sebep oluyor. O kişi veteriner kliniğine bırakıyor ve ben bakamam öğrenciyim, diyerek yuvalandırılmasını istiyor. Tabii, şayet yaşarsa...

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Keçi'yi hekimler çok fazla atak geçirdiği için kutuya koymak zorunda kalıyorlar. Ayrıca serum veremiyorlar. Zaten ölür, diye düşünüyorlarmış. Kafası sallandığı için yemekte yedirememişler. Keçi uzun süre aç ve hasta ölümü beklemiş.😔

Keçi'yi hekimler çok fazla atak geçirdiği için kutuya koymak zorunda kalıyorlar. Ayrıca serum veremiyorlar. Zaten ölür, diye düşünüyorlarmış. Kafası sallandığı için yemekte yedirememişler. Keçi uzun süre aç ve hasta ölümü beklemiş.😔

Dört günün sonunda Pınar Göktaş, Keçi'yi görür görmez sahiplendiğini söylüyor👇🏻

Dört günün sonunda Pınar Göktaş, Keçi'yi görür görmez sahiplendiğini söylüyor👇🏻

'Daha sonra kliniğe gittim ve kutunun sallandığını fark ettim. Açtım, ufacık bebek yeri yeri boklar içinde ve çırpınıyordu.

Hikayesini öğrendim. Birçok kişi görmüş ama sahiplenmemiş vs. Bir saniye bile düşünmeden aldım avuçlarımın arasına, koştum eve…'

"Hakikaten bir süre yemek yediremedim. Daha sonra, ensesinden sıkıca tutup yaş mamayı ağzına tıktım. O an gözlerinden yaşlar süzüldü. O ağladı, ben ağladım. "Rabbim," dedim, "bana bu bebeği bağışla, ben de sana söz veriyorum, ona hayatımı adayacağım." Rabbim beni duydu ve ben de sözümü hiç unutmadım."

"Hakikaten bir süre yemek yediremedim. Daha sonra, ensesinden sıkıca tutup yaş mamayı ağzına tıktım. O an gözlerinden yaşlar süzüldü. O ağladı, ben ağladım. "Rabbim," dedim, "bana bu bebeği bağışla, ben de sana söz veriyorum, ona hayatımı adayacağım." Rabbim beni duydu ve ben de sözümü hiç unutmadım."

"Birçok profesör dahi, henüz yavrunun yaşamasının imkansız olduğunu, ağır travma nedeniyle uyutulması önerisinde bulundu ve onlar bu mucizeye tanık oldu."

"Birçok profesör dahi, henüz yavrunun yaşamasının imkansız olduğunu, ağır travma nedeniyle uyutulması önerisinde bulundu ve onlar bu mucizeye tanık oldu."

İşte minik canın yaşam mücadelesi❤️

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