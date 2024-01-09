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İnsan Dostu Türkü Söylemeyince Sinir Krizi Geçiren Kedi

İnsan Dostu Türkü Söylemeyince Sinir Krizi Geçiren Kedi

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
09.01.2024 - 10:50

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Pınar Göktaş isimli kadın, Keçi isimli kedisi ile ilgili yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı sallıyor. Keçi oldukça agresif bir kedi ve onu sadece türkü söyleyerek sakinleştirebiliyor.

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Türkü seven Keçi, türkü söylenmediği anlarda oldukça agresif tavırlar sergilerken, türkü söylendiği anlarda ise yumuşacık oluyor.

Türkü seven Keçi, türkü söylenmediği anlarda oldukça agresif tavırlar sergilerken, türkü söylendiği anlarda ise yumuşacık oluyor.

İnsan dostunun türkü söylediği anlarda yumuşacık olan Keçi'nin o anları sosyal medyada viral oldu.

İnsan dostunun türkü söylediği anlarda yumuşacık olan Keçi'nin o anları sosyal medyada viral oldu.

İşte o anlar: 👇

Keçi bir başka videoda da türkü söylendiği anlarda yumuşacık oluyor: 👇

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