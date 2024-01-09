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"Kızlar Ne İster?" Sorusuna Yanıt Bulamayan Erkeklere Kadınlardan Kılavuz Niteliğinde Yanıtlar Geldi

"Kızlar Ne İster?" Sorusuna Yanıt Bulamayan Erkeklere Kadınlardan Kılavuz Niteliğinde Yanıtlar Geldi

Croft
Croft - Onedio Üyesi
09.01.2024 - 23:47

Milyonlarca yürek, tek bir soru: kadınlar ne istiyor? Tarihin kendisi kadar eski bu soruya yanıt bulmak için modern yöntemlere başvurarak Twitter'a koşan bir kullanıcıyı ise bizzat kadınlar kendi yanıtlarıyla aydınlattılar.

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Adına filmler yapılan, kitaplar yazılan bir meseleden bahsetmemiz gerek.

Adına filmler yapılan, kitaplar yazılan bir meseleden bahsetmemiz gerek.

Zaman içinde devasa bir geyiğe dönüşen bu sorunun yanıtını aramak ise bu kez bir Twitter kullanıcısına düştü.

Kullanıcının sorduğu sorunun ardından ise bizzat kadınlar neler istediklerini teker teker sıraladılar.

Kullanıcının sorduğu sorunun ardından ise bizzat kadınlar neler istediklerini teker teker sıraladılar.
twitter.com

Ve ortaya rehber niteliğinde yanıtlar çıktı.

Ve ortaya rehber niteliğinde yanıtlar çıktı.
twitter.com

Elbette her isteğimiz sizlerle alakalı değil beyler...

Elbette her isteğimiz sizlerle alakalı değil beyler...
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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İsteği konusunda çok net olanlar da vardı.

İsteği konusunda çok net olanlar da vardı.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bir Nejat İşler atasözünün de dediği gibi, herkesin zevki birinci mevki tabi.

Bir Nejat İşler atasözünün de dediği gibi, herkesin zevki birinci mevki tabi.
twitter.com

Bu arada değinmeden geçmeyelim, Fenerbahçe ile alakalı yanıtlar hayli fazla.

Bu arada değinmeden geçmeyelim, Fenerbahçe ile alakalı yanıtlar hayli fazla.
twitter.com

Bunda dilek kuyruğu biraz uzun olabilir ya.

Bunda dilek kuyruğu biraz uzun olabilir ya.
twitter.com
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Bu dileğin altına nereden imza atabiliriz?

Bu dileğin altına nereden imza atabiliriz?
twitter.com

👇

👇
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🤲

🤲
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Peki sevgili kadınlar, siz ne istiyorsunuz?

Peki sevgili kadınlar, siz ne istiyorsunuz?
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Ve elbette beyler, sizce kadınlar ne istiyor?

Ve elbette beyler, sizce kadınlar ne istiyor?
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Buyurun yorumlara!

Buyurun yorumlara!
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Boyle Diom

erkek anlamında soruyorsanız tüm kadınların elde etmek istediği en başarılı, popüler, zengin ve yakışıklı adamları istiyoruz işte birader.

Yeta Bütüç

(((O) 👊🏻🤛🏻✊🏻🤜🏻

Pastafarian

Böyle sikko başlıklara genelde yazmam ama kafam biraz güzel olduğundan olsa gerek buna yazmak istedim. İnsanların, söylemleri ile davranışları arasında büyük... Devamını Gör

Uğur Kırmızıgül

kızların ne istedikleri bence çok önemli değildir. çok şey istiyorlarsa güzel bir iş bulsunlar maaşları yüksek olsun istediklerini alsınlar. istekleri büyük ... Devamını Gör