"Kızlar Ne İster?" Sorusuna Yanıt Bulamayan Erkeklere Kadınlardan Kılavuz Niteliğinde Yanıtlar Geldi
"Kızlar Ne İster?" Sorusuna Yanıt Bulamayan Erkeklere Kadınlardan Kılavuz Niteliğinde Yanıtlar Geldi
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Adına filmler yapılan, kitaplar yazılan bir meseleden bahsetmemiz gerek.
Kullanıcının sorduğu sorunun ardından ise bizzat kadınlar neler istediklerini teker teker sıraladılar.
Ve ortaya rehber niteliğinde yanıtlar çıktı.
Elbette her isteğimiz sizlerle alakalı değil beyler...
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İsteği konusunda çok net olanlar da vardı.
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Bir Nejat İşler atasözünün de dediği gibi, herkesin zevki birinci mevki tabi.
Bu arada değinmeden geçmeyelim, Fenerbahçe ile alakalı yanıtlar hayli fazla.
Bunda dilek kuyruğu biraz uzun olabilir ya.
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Bu dileğin altına nereden imza atabiliriz?
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🤲
Peki sevgili kadınlar, siz ne istiyorsunuz?
Ve elbette beyler, sizce kadınlar ne istiyor?
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erkek anlamında soruyorsanız tüm kadınların elde etmek istediği en başarılı, popüler, zengin ve yakışıklı adamları istiyoruz işte birader.
(((O) 👊🏻🤛🏻✊🏻🤜🏻
Böyle sikko başlıklara genelde yazmam ama kafam biraz güzel olduğundan olsa gerek buna yazmak istedim. İnsanların, söylemleri ile davranışları arasında büyük... Devamını Gör
kızların ne istedikleri bence çok önemli değildir. çok şey istiyorlarsa güzel bir iş bulsunlar maaşları yüksek olsun istediklerini alsınlar. istekleri büyük ... Devamını Gör