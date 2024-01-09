Adobe'nin Tasarladığı Tek Tuşla Desen Değiştiren Fütüristik Elbise Sosyal Medyada Viral Oldu

Teknoloji son yıllarda büyük bir hızla ilerledi. Hayatımızın her alanında birbirinden ilginç ürün ve yeniliklerde karşılaşabiliyoruz.
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Adobe "Primrose" projesi kapsamında hazırladığı fütüristik elbisenin tanıtımını gerçekleştirdi.
Yansıtıcı ışık dağıtıcı modüller olan payetlerden oluşan elbise tek bir düğmeyle desen değiştirebiliyor.
"Kumaşa hayat vermek" olarak tanıtılan bu tasarım sosyal medyada da viral oldu.
İşte o video;
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