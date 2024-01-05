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SpaceX'in 2010 Yılından 2023'e Kadar Uzaya Gönderdiği Araçlar Bir Video ile Gösterildi

SpaceX'in 2010 Yılından 2023'e Kadar Uzaya Gönderdiği Araçlar Bir Video ile Gösterildi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
05.01.2024 - 14:03

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Elon Musk'ın, 2002 yılının Haziran ayında kurduğu SpaceX, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını zorlayan bir şirket olarak karşımıza çıktı ve kısa sürede sektörün öncüleri arasında yerini almayı başardı.

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2020 yılında ilk "Crew Dragon" isimli uzay mekiğiyle ilk insanlı uçuşunu da gerçekleştiren Space X'in bugüne kadar uzaya gönderdiği araçlar bir video ile gösterildi.

2020 yılında ilk "Crew Dragon" isimli uzay mekiğiyle ilk insanlı uçuşunu da gerçekleştiren Space X'in bugüne kadar uzaya gönderdiği araçlar bir video ile gösterildi.

2010 yılından günümüze tüm fırlatma deneyimlerimlerinin yer aldığı video, kısa sürede gerçekleşen gelişmeyi ortaya koydu.

2010 yılından günümüze tüm fırlatma deneyimlerimlerinin yer aldığı video, kısa sürede gerçekleşen gelişmeyi ortaya koydu.

İşte o video;

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