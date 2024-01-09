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Urumiye Gölü'nün 1997'den 2022'ye Kadar Yaşadığı Değişimi Gösteren Video Kuraklık Konusunda Düşündürecek

Urumiye Gölü'nün 1997'den 2022'ye Kadar Yaşadığı Değişimi Gösteren Video Kuraklık Konusunda Düşündürecek

Penny
Penny - Onedio Üyesi
09.01.2024 - 21:18

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Kuraklık, küresel ısınma iklim değişikliği tüm dünyanın ortak sorunu. Fakat bu konularda net adımlar atılmıyor.

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Urmiye Gölü, İran'ın Doğu ve Batı Azerbaycan eyaletleri arasında, Hazar Denizi'nin güneybatısında bulunuyor.

Urmiye Gölü, İran'ın Doğu ve Batı Azerbaycan eyaletleri arasında, Hazar Denizi'nin güneybatısında bulunuyor.

2017 yılında kuraklık ve sulama amaçlı baraj yapımı gibi faktörler, gölün eski boyutunun %10'una ve 1998'deki su hacminin 1/60'ına düşmesine sebep oldu.

Ancak 2019'da bu durum değişti ve göl yeniden suyla dolmaya başladı.

Ancak 2019'da bu durum değişti ve göl yeniden suyla dolmaya başladı.

Bu toparlanma süreci, ortalama yağış miktarının üzerinde gerçekleşen yağışlar ve Urmiye Gölü Restorasyon Programı'nın çabaları sayesinde meydana geldi.

Bu toparlanma süreci, ortalama yağış miktarının üzerinde gerçekleşen yağışlar ve Urmiye Gölü Restorasyon Programı'nın çabaları sayesinde meydana geldi.

Bu da kuraklık ve küresel ısınma gibi konularda alınan önlemlerin önemini net bir şekilde ortaya koydu.

İşte o video;

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