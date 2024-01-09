Urumiye Gölü'nün 1997'den 2022'ye Kadar Yaşadığı Değişimi Gösteren Video Kuraklık Konusunda Düşündürecek

Kuraklık, küresel ısınma iklim değişikliği tüm dünyanın ortak sorunu. Fakat bu konularda net adımlar atılmıyor.
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Urmiye Gölü, İran'ın Doğu ve Batı Azerbaycan eyaletleri arasında, Hazar Denizi'nin güneybatısında bulunuyor.
Ancak 2019'da bu durum değişti ve göl yeniden suyla dolmaya başladı.
Bu toparlanma süreci, ortalama yağış miktarının üzerinde gerçekleşen yağışlar ve Urmiye Gölü Restorasyon Programı'nın çabaları sayesinde meydana geldi.
İşte o video;
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