Pasifik Okyanus'u ve Atlantik Okyanusu'ndan Alınan Su Örnekleri Bir Tüpe Konularak Oluşan Etki Gösterildi

Pasifik Okyanusu ve Atlantik Okyanusu'nun karışmadığı noktanın görüntüsünü mutlaka görmüşsünüzdür. Bilim insanları bu suların birbirine karışabildiğini fakat bu karışmanın yavaş gerçekleştiğini açıkladı. Bu görüntünün sadece suyun yüzeyinde oluştuğu, suyun dibinde böyle olmadığı belirtildi.