Pasifik Okyanus'u ve Atlantik Okyanusu'ndan Alınan Su Örnekleri Bir Tüpe Konularak Oluşan Etki Gösterildi

Pasifik Okyanusu ve Atlantik Okyanusu'nun karışmadığı noktanın görüntüsünü mutlaka görmüşsünüzdür. Bilim insanları bu suların birbirine karışabildiğini fakat bu karışmanın yavaş gerçekleştiğini açıkladı. Bu görüntünün sadece suyun yüzeyinde oluştuğu, suyun dibinde böyle olmadığı belirtildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bir denizci, iki su arasındaki etkiyi göstermek için suyun iki tarafından da örnek alarak bir tüpte birleştirdi.
Su bir süre birleşmiş gibi görünse de kısa sürede tekrar ayrıştı.
İşte o video;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda