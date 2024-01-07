Finlandiya'daki Evinin Tuvaletine Giderken Kullandığı Yolu Paylaşan Kadının Videosunu İzlerken Üşüyeceksiniz

Kaynak: https://www.tiktok.com/@ezgijo/video/...
Finlandiya, birçok insanın hayallerini süsleyen bir ülke. Bu kuzey ülkesi, eşsiz doğası, huzurlu yaşam tarzı ve kaliteli eğitim sistemi ile birçok kişi için ideal bir yaşam alanı olarak görülüyor.
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'ezgijo' isimli TikTok kullanıcısı, Finlandiya'daki yaşamından kesitleri takipçileri ile paylaşıyor.
Finlandiya'daki yazlık evinin tuvaletine giden yolu da takipçileriyle paylaştı.
İşte o video;
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