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Finlandiya'daki Evinin Tuvaletine Giderken Kullandığı Yolu Paylaşan Kadının Videosunu İzlerken Üşüyeceksiniz

Finlandiya'daki Evinin Tuvaletine Giderken Kullandığı Yolu Paylaşan Kadının Videosunu İzlerken Üşüyeceksiniz

Penny
Penny - Onedio Üyesi
07.01.2024 - 14:24

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Finlandiya, birçok insanın hayallerini süsleyen bir ülke. Bu kuzey ülkesi, eşsiz doğası, huzurlu yaşam tarzı ve kaliteli eğitim sistemi ile birçok kişi için ideal bir yaşam alanı olarak görülüyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@ezgijo/video/...
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'ezgijo' isimli TikTok kullanıcısı, Finlandiya'daki yaşamından kesitleri takipçileri ile paylaşıyor.

'ezgijo' isimli TikTok kullanıcısı, Finlandiya'daki yaşamından kesitleri takipçileri ile paylaşıyor.

Finlandiya'daki yazlık evinin tuvaletine giden yolu da takipçileriyle paylaştı.

Finlandiya'daki yazlık evinin tuvaletine giden yolu da takipçileriyle paylaştı.

Yolun uzunluğu ve hava şartlarından dolayı oluşan zorluk videoyu izleyenleri şaşırttı.

İşte o video;

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