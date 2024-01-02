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Gurbetçi Bir Türk Alman Bir Öğrencinin Kendi Annesine Kira Ödediğini Duyunca Yaşadığı Şaşkınlığı Anlattı

Gurbetçi Bir Türk Alman Bir Öğrencinin Kendi Annesine Kira Ödediğini Duyunca Yaşadığı Şaşkınlığı Anlattı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
02.01.2024 - 20:32

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Almanya’da yaşam ile ilgili videolar paylaşan Serkan Beyde, Almanya’da yaşayan bir Türk ile röportaj yaptı.

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Alman bir öğrencinin annesine 500 Euro kira ödediğini duyunca çok şaşırdığını söyleyen kadın, ülkemizde birçok ailenin çocuklarının okuması için bütün imkanlarını seferber etmesinden bahsederek dikkat çeken bir karşılaştırma yaptı.

Alman bir öğrencinin annesine 500 Euro kira ödediğini duyunca çok şaşırdığını söyleyen kadın, ülkemizde birçok ailenin çocuklarının okuması için bütün imkanlarını seferber etmesinden bahsederek dikkat çeken bir karşılaştırma yaptı.

Öğrenci kızın bu durumdan çok memnun olduğunu hatta çok karlı olduğunu söylediğini de belirtti.

Öğrenci kızın bu durumdan çok memnun olduğunu hatta çok karlı olduğunu söylediğini de belirtti.

Genç kızın ödediği paraya çamaşır yıkama da dahilmiş. Hatta bazen fazla yemek olursa onu da yiyebiliyormuş.

İşte detaylar;

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