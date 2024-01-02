Gurbetçi Bir Türk Alman Bir Öğrencinin Kendi Annesine Kira Ödediğini Duyunca Yaşadığı Şaşkınlığı Anlattı

Almanya’da yaşam ile ilgili videolar paylaşan Serkan Beyde, Almanya’da yaşayan bir Türk ile röportaj yaptı.
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Alman bir öğrencinin annesine 500 Euro kira ödediğini duyunca çok şaşırdığını söyleyen kadın, ülkemizde birçok ailenin çocuklarının okuması için bütün imkanlarını seferber etmesinden bahsederek dikkat çeken bir karşılaştırma yaptı.
Öğrenci kızın bu durumdan çok memnun olduğunu hatta çok karlı olduğunu söylediğini de belirtti.
İşte detaylar;
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