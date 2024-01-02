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Uzun Olan Dişini Dişçiye Gitmek Yerine Günlerce Törpüleyen Kadının O Anlarını İzlerken Rahatsız Olacaksınız

Uzun Olan Dişini Dişçiye Gitmek Yerine Günlerce Törpüleyen Kadının O Anlarını İzlerken Rahatsız Olacaksınız

Penny
Penny - Onedio Üyesi
02.01.2024 - 16:57

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Dişçiye gitmek birçok insanın fobisi. Bu yüzden insanlar dişleriyle ilgili tedavileri evde kendi imkanlarıyla yapmaya çalışıyor. Kapıya ip bağlayarak diş çekmek, rakıyla ağrı dindirmek alışık olduğumuz yöntemler fakat bir kadın bu olayı bambaşka bir boyuta taşıdı.

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Uzun olan dişini günlerce törpüleyerek kısaltmaya çalışan kadın, süreci bir video ile takipçileriyle paylaştı.

Uzun olan dişini günlerce törpüleyerek kısaltmaya çalışan kadın, süreci bir video ile takipçileriyle paylaştı.

Videonun sonunda dişi kısalmış olsa da insanlar sadece izlerken bile yaşadığı hassasiyeti hissedebildiklerini söyledi.

Videonun sonunda dişi kısalmış olsa da insanlar sadece izlerken bile yaşadığı hassasiyeti hissedebildiklerini söyledi.

İşte o video;

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