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Bebek Evinden Fırlamış Gibi Görünen Yeni Gelin Mutfağı Sizin de Anksiyetenizi Azdıracak

Bebek Evinden Fırlamış Gibi Görünen Yeni Gelin Mutfağı Sizin de Anksiyetenizi Azdıracak

Croft
Croft - Onedio Üyesi
09.01.2024 - 18:49

'Yeni gelinler' bir marka... Bir dönem sosyal medyayı esir alan yeni gelin paylaşımlarını hatırlıyorsunuzdur. Biz geçmişte kaldı zannederken bembeyaz mutfağıyla ortamı şenlendiren bu yeni gelinin detaycılığı ise kullanıcıları anksiyete krizlerine sürükledi.

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Sunum, süs ve düzen yeni gelinliğin şanındandır!

Sunum, süs ve düzen yeni gelinliğin şanındandır!

Her biri bir Barbie bebek evi gibi görünen, dolaptaki zeytin tanelerinin dahi fiyonklarla süslendiği o kara günler geride kaldı sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz.

Minimalizme tepki olarak doğan bu mutfağı görene kadar bekleyin.

Minimalizme tepki olarak doğan bu mutfağı görene kadar bekleyin.

Ocak düğmelerine dantel mi işlenmiş biz mi yanlış görüyoruz?

Ocak düğmelerine dantel mi işlenmiş biz mi yanlış görüyoruz?

Baktıkça detaylarda kayboluyor insan. Demliğin tutulduğu beyaz mendil ilk dikkat çeken olsa da ocağın üzerinde duran çiçek vazosu esas olay.

Baktıkça detaylarda kayboluyor insan. Demliğin tutulduğu beyaz mendil ilk dikkat çeken olsa da ocağın üzerinde duran çiçek vazosu esas olay.

Masadaki hamur işinin beyaz olmaması biraz şaşırttı.

Masadaki hamur işinin beyaz olmaması biraz şaşırttı.
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"Bu kadarı bana yetmedi" diyorsanız buyurun, her şeyi kendi gözlerinizle görün!

Mutfağın kör eden beyazlığı ve detaylar karşısında ise haliyle bol bol tetiklendik.

Mutfağın kör eden beyazlığı ve detaylar karşısında ise haliyle bol bol tetiklendik.
twitter.com

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👇
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Mutfağın sahibi düşüp bayıldı bile.

Mutfağın sahibi düşüp bayıldı bile.
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İnsanı tahrik eden bir yanı var, yalan yok.

İnsanı tahrik eden bir yanı var, yalan yok.
twitter.com
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😂

😂
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Yalan yok, hafiften tekinsiz bir yanı var bu mutfağın.

Yalan yok, hafiften tekinsiz bir yanı var bu mutfağın.
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Yine de göze çarpan eksikler de yok değil.

Yine de göze çarpan eksikler de yok değil.
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Peki siz ne düşünüyorsunuz?

Peki siz ne düşünüyorsunuz?
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Belki de bayılmışsınızdır?

Belki de bayılmışsınızdır?
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Buyurun yorumlara!

Buyurun yorumlara!
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