Bebek Evinden Fırlamış Gibi Görünen Yeni Gelin Mutfağı Sizin de Anksiyetenizi Azdıracak
Bebek Evinden Fırlamış Gibi Görünen Yeni Gelin Mutfağı Sizin de Anksiyetenizi Azdıracak
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Sunum, süs ve düzen yeni gelinliğin şanındandır!
Minimalizme tepki olarak doğan bu mutfağı görene kadar bekleyin.
Ocak düğmelerine dantel mi işlenmiş biz mi yanlış görüyoruz?
Baktıkça detaylarda kayboluyor insan. Demliğin tutulduğu beyaz mendil ilk dikkat çeken olsa da ocağın üzerinde duran çiçek vazosu esas olay.
Masadaki hamur işinin beyaz olmaması biraz şaşırttı.
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"Bu kadarı bana yetmedi" diyorsanız buyurun, her şeyi kendi gözlerinizle görün!
Mutfağın kör eden beyazlığı ve detaylar karşısında ise haliyle bol bol tetiklendik.
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Mutfağın sahibi düşüp bayıldı bile.
İnsanı tahrik eden bir yanı var, yalan yok.
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😂
Yalan yok, hafiften tekinsiz bir yanı var bu mutfağın.
Yine de göze çarpan eksikler de yok değil.
Peki siz ne düşünüyorsunuz?
Belki de bayılmışsınızdır?
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