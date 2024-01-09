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Göz Bebeğine Piercing Yaptıran Kadın Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Göz Bebeğine Piercing Yaptıran Kadın Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Croft
Croft - Onedio Üyesi
09.01.2024 - 21:56

Vücut süslemenin en yaygın ancak zaman zaman en ekstrem yollarından biri olan piercinglerin yapılabileceği pek çok yer olsa da göz bebeği en son akla geleceklerden bir tanesi. ABD'de yaşayan ve göz bebeğinde piercing bulunan kadının hikayesinde ise durum göründüğünden çok farklı.

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Kimilerinin ekstrem bulduğu, kimilerine ise korkutucu gelen bir mesele piercing.

Kimilerinin ekstrem bulduğu, kimilerine ise korkutucu gelen bir mesele piercing.

Çok uzun zamandır insanların vücutlarını süslemek için kullandıkları piercingler günümüzde ise bazıları için bir kendini ifade etme biçimi aynı zamanda.

Tabi işi bambaşka boyutlara taşıyanlar da yok değil.

Tabi işi bambaşka boyutlara taşıyanlar da yok değil.

Bugün sizi onlardan biriyle, 28 yaşındaki Bree ile tanıştıracağız.

Bugün sizi onlardan biriyle, 28 yaşındaki Bree ile tanıştıracağız.

Bree'nin sol göz bebeğinin içinde bir piercing var!

Bree'nin sol göz bebeğinin içinde bir piercing var!

Esasen yüzünde ve vücudunun farklı noktalarında pek çok piercing olsa da gözünün tam ortasındaki piercingi görenler haliyle şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar.

Kimileri piercingin gerçek olduğunu düşünürken...

Kimileri piercingin gerçek olduğunu düşünürken...
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Kimilerinin görüşü ise tam tersi yönde.

Kimilerinin görüşü ise tam tersi yönde.

"Gözünde piercing ile nasıl görüyor, bunu yapmayı kim nasıl kabul etmiş" gibi sorular aklınızda dönüyor olabilir ancak işin gerçeği biraz farklı.

"Gözünde piercing ile nasıl görüyor, bunu yapmayı kim nasıl kabul etmiş" gibi sorular aklınızda dönüyor olabilir ancak işin gerçeği biraz farklı.

Oküler melanom sebebiyle gözünü kaybetmiş olan Bree'nin piercingli gözü aslında kendisine ait değil.

Kısacası kadın hastalık sebebiyle kaybettiği gözü yerine takılan protez gözüne piercing yaptırmış, sağlıklı gözüne değil.

Kısacası kadın hastalık sebebiyle kaybettiği gözü yerine takılan protez gözüne piercing yaptırmış, sağlıklı gözüne değil.

Hatta zaman zaman bu protezini değiştiriyor veya üzerlerinde oynamalar yapıyor.

Hatta zaman zaman bu protezini değiştiriyor veya üzerlerinde oynamalar yapıyor.

Bree aldığı farklı tepki ve sorulara da TikTok hesabı üzerinden yanıt veriyor.

Bree aldığı farklı tepki ve sorulara da TikTok hesabı üzerinden yanıt veriyor.

TikTok hesabında yaşadıklarını ve sürecini anlatan Bree göz kırptığında piercingi hissetmediğinden bahsediyor.

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Bree'nin milyonlarca kez izlenen videosu ile sizi baş başa bırakalım.

Peki siz Bree'nin durumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyurun yorumlara!

Peki siz Bree'nin durumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyurun yorumlara!

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