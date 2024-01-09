Göz Bebeğine Piercing Yaptıran Kadın Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Vücut süslemenin en yaygın ancak zaman zaman en ekstrem yollarından biri olan piercinglerin yapılabileceği pek çok yer olsa da göz bebeği en son akla geleceklerden bir tanesi. ABD'de yaşayan ve göz bebeğinde piercing bulunan kadının hikayesinde ise durum göründüğünden çok farklı.

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