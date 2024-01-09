Göz Bebeğine Piercing Yaptıran Kadın Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Göz Bebeğine Piercing Yaptıran Kadın Sosyal Medyayı İkiye Böldü
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Kimilerinin ekstrem bulduğu, kimilerine ise korkutucu gelen bir mesele piercing.
Tabi işi bambaşka boyutlara taşıyanlar da yok değil.
Bugün sizi onlardan biriyle, 28 yaşındaki Bree ile tanıştıracağız.
Bree'nin sol göz bebeğinin içinde bir piercing var!
Kimileri piercingin gerçek olduğunu düşünürken...
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Kimilerinin görüşü ise tam tersi yönde.
"Gözünde piercing ile nasıl görüyor, bunu yapmayı kim nasıl kabul etmiş" gibi sorular aklınızda dönüyor olabilir ancak işin gerçeği biraz farklı.
Kısacası kadın hastalık sebebiyle kaybettiği gözü yerine takılan protez gözüne piercing yaptırmış, sağlıklı gözüne değil.
Hatta zaman zaman bu protezini değiştiriyor veya üzerlerinde oynamalar yapıyor.
Bree aldığı farklı tepki ve sorulara da TikTok hesabı üzerinden yanıt veriyor.
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Bree'nin milyonlarca kez izlenen videosu ile sizi baş başa bırakalım.
Peki siz Bree'nin durumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyurun yorumlara!
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