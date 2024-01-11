Bir Süper Güç Gibi Sadece Yaşlıların Kullanabildiği "Dede Fontu" Size de Epey Tanıdık Gelecek
Bir Süper Güç Gibi Sadece Yaşlıların Kullanabildiği "Dede Fontu" Size de Epey Tanıdık Gelecek
Ne oluyor, nasıl başarıyorlar bilemiyoruz ancak tüm yaşlıların aynı fontta yazı yazdığına hiç dikkat etmiş miydiniz? Anlık gelen bir farkındalığın ardından tüm kullanıcılar çevrelerindeki yaşlıların el yazılarını paylaşarak büyük bir gizemin perdesini araladılar.
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Yaşlıların kendilerine has o yazı biçimini muhakkak görmüşsünüzdür.
Bunun sebebini bu zamana dek düşünmediyseniz yalnız değilsiniz. Zira Twitter ahalisi de aslında bambaşka bir amaçla paylaşılan bu gönderideki dede yazısını görene kadar olaya belki de hiç dikkat etmemişti.
Ve tek bir soru herkese anlık bir farkındalık kazandırarak "dede fontu" gizemini ortaya çıkarttı!
Bu tweetin ardından başka kullanıcılar da kendi dedelerinin-ninelerinin el yazılarını paylaşmaya başladılar.
Meğer neredeyse hepimizin dedesi-ninesi aynı şekilde yazıyormuş!
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Sahiden, bunu nasıl başarıyorlar acaba?
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Acaba yaş almaya başladıkça bizlerin de el yazıları buna mı evrilecek?
Tüm bu örneklerle birlikte yıllardır gözlerimizin önünde duran "dede fontu" da keşfedilmiş oldu.
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Tabi her yaşlı bireyin yazısı böyle değil ancak...
Yine de elimizdeki örnekler genelleme yapabileceğimiz kadar çok.
Konu hakkında farklı fikirler de var elbette.
Peki siz ne düşünüyorsunuz?
Mistik dede fontunun gizemini bir gün çözebilecek miyiz?
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Buyurun!
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