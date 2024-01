Bir Süper Güç Gibi Sadece Yaşlıların Kullanabildiği "Dede Fontu" Size de Epey Tanıdık Gelecek

Bazıları okulla ilişiğini on yıllar önce kesmiş, kimileri ise okuma-yazmayı sonradan öğrenmiş dedelerimiz-ninelerimizin adres defterlerinden, ilaçlarını not aldıkları kağıtlardan ilk bakışta bunun bir yaşlının elinden çıktığı her nasıl oluyorsa anlaşılır.