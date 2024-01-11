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Bir Süper Güç Gibi Sadece Yaşlıların Kullanabildiği "Dede Fontu" Size de Epey Tanıdık Gelecek

Bir Süper Güç Gibi Sadece Yaşlıların Kullanabildiği "Dede Fontu" Size de Epey Tanıdık Gelecek

Croft
Croft - Onedio Üyesi
11.01.2024 - 17:27

Ne oluyor, nasıl başarıyorlar bilemiyoruz ancak tüm yaşlıların aynı fontta yazı yazdığına hiç dikkat etmiş miydiniz? Anlık gelen bir farkındalığın ardından tüm kullanıcılar çevrelerindeki yaşlıların el yazılarını paylaşarak büyük bir gizemin perdesini araladılar.

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Yaşlıların kendilerine has o yazı biçimini muhakkak görmüşsünüzdür.

Yaşlıların kendilerine has o yazı biçimini muhakkak görmüşsünüzdür.

Bazıları okulla ilişiğini on yıllar önce kesmiş, kimileri ise okuma-yazmayı sonradan öğrenmiş dedelerimiz-ninelerimizin adres defterlerinden, ilaçlarını not aldıkları kağıtlardan ilk bakışta bunun bir yaşlının elinden çıktığı her nasıl oluyorsa anlaşılır.

Bunun sebebini bu zamana dek düşünmediyseniz yalnız değilsiniz. Zira Twitter ahalisi de aslında bambaşka bir amaçla paylaşılan bu gönderideki dede yazısını görene kadar olaya belki de hiç dikkat etmemişti.

Bunun sebebini bu zamana dek düşünmediyseniz yalnız değilsiniz. Zira Twitter ahalisi de aslında bambaşka bir amaçla paylaşılan bu gönderideki dede yazısını görene kadar olaya belki de hiç dikkat etmemişti.
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Ve tek bir soru herkese anlık bir farkındalık kazandırarak "dede fontu" gizemini ortaya çıkarttı!

Ve tek bir soru herkese anlık bir farkındalık kazandırarak "dede fontu" gizemini ortaya çıkarttı!
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Bu tweetin ardından başka kullanıcılar da kendi dedelerinin-ninelerinin el yazılarını paylaşmaya başladılar.

Bu tweetin ardından başka kullanıcılar da kendi dedelerinin-ninelerinin el yazılarını paylaşmaya başladılar.
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Meğer neredeyse hepimizin dedesi-ninesi aynı şekilde yazıyormuş!

Meğer neredeyse hepimizin dedesi-ninesi aynı şekilde yazıyormuş!
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Sahiden, bunu nasıl başarıyorlar acaba?

Sahiden, bunu nasıl başarıyorlar acaba?
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Acaba yaş almaya başladıkça bizlerin de el yazıları buna mı evrilecek?

Acaba yaş almaya başladıkça bizlerin de el yazıları buna mı evrilecek?
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Tüm bu örneklerle birlikte yıllardır gözlerimizin önünde duran "dede fontu" da keşfedilmiş oldu.

Tüm bu örneklerle birlikte yıllardır gözlerimizin önünde duran "dede fontu" da keşfedilmiş oldu.
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Tabi her yaşlı bireyin yazısı böyle değil ancak...

Tabi her yaşlı bireyin yazısı böyle değil ancak...
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Yine de elimizdeki örnekler genelleme yapabileceğimiz kadar çok.

Yine de elimizdeki örnekler genelleme yapabileceğimiz kadar çok.
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Konu hakkında farklı fikirler de var elbette.

Konu hakkında farklı fikirler de var elbette.
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Peki siz ne düşünüyorsunuz?

Peki siz ne düşünüyorsunuz?
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Mistik dede fontunun gizemini bir gün çözebilecek miyiz?

Mistik dede fontunun gizemini bir gün çözebilecek miyiz?
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Buyurun!

Buyurun!
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Yorumlarda tartışalım.

Yorumlarda tartışalım.
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