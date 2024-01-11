Bir Süper Güç Gibi Sadece Yaşlıların Kullanabildiği "Dede Fontu" Size de Epey Tanıdık Gelecek

Ne oluyor, nasıl başarıyorlar bilemiyoruz ancak tüm yaşlıların aynı fontta yazı yazdığına hiç dikkat etmiş miydiniz? Anlık gelen bir farkındalığın ardından tüm kullanıcılar çevrelerindeki yaşlıların el yazılarını paylaşarak büyük bir gizemin perdesini araladılar.