Görüşme Esnasında Erkeğe Maddi Sorular Sorulmasını Destekleyen Kadın Tepkilerin Odağında

Bir kadın, görüşme sırasında erkeğe istediği her soruyu sorabileceğini savundu. 'Evin, araban var mı?' gibi maddi soruların da buna dahil olduğunu belirtti. Kadın, rahat bir hayatı olan birinin, benzer bir yaşam isteyebileceğini ifade etti. Bu açıklama, sosyal medyada büyük tepki topladı. Gelin, kim neler demiş beraber bakalım...