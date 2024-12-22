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Görüşme Esnasında Erkeğe Maddi Sorular Sorulmasını Destekleyen Kadın Tepkilerin Odağında

Görüşme Esnasında Erkeğe Maddi Sorular Sorulmasını Destekleyen Kadın Tepkilerin Odağında

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.12.2024 - 00:42

Bir kadın, görüşme sırasında erkeğe istediği her soruyu sorabileceğini savundu. 'Evin, araban var mı?' gibi maddi soruların da buna dahil olduğunu belirtti. Kadın, rahat bir hayatı olan birinin, benzer bir yaşam isteyebileceğini ifade etti. Bu açıklama, sosyal medyada büyük tepki topladı. Gelin, kim neler demiş beraber bakalım...

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Uzun ilişkilerde maddiyat zaman zaman büyük bir problem haline gelebiliyor. Sizler de takdir edersiniz ki günümüz şartlarında belki de en büyük sorun maddi geçimsizlik.

Geçtiğimiz günlerde bir kadın, erkeklere maddiyatla ilgili şeyler sorulabilir diyerek yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Geçtiğimiz günlerde bir kadın, erkeklere maddiyatla ilgili şeyler sorulabilir diyerek yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
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Sonrasında da bunu ilginç argümanlarla "destekleyen" kullanıcıya yorumlar gecikmedi.

Sonrasında da bunu ilginç argümanlarla "destekleyen" kullanıcıya yorumlar gecikmedi.
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İşte o yorumlardan bazıları👇

İşte o yorumlardan bazıları👇

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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