"Ne Okuyorlar Ne Çalışıyorlar": Üniversiteden Sonra Ailesiyle Yaşamaya Başlayan Gençlerin Perde Arkası

Teber'e göre, günümüz çocukları konfor içinde sorumluluk almadan büyüdükleri için, mezuniyet sonrası zorlu işlerden kaçıyorlar. İş bulamama sorunuyla karşılaşan birçok işletme de bu durumu şikâyet ediyor. Gençler, daha özgür olmaları gereken dönemde ailelerinin yanında tekrar çocuk gibi kalıyorlar ve bu, onlara değerli hissetmeme duygusu veriyor. İşsizliğin getirdiği yetersizlik ve değersizlik hissi, depresyona yol açabiliyor. Teber, üniversiteyi kişisel yatırım dönemi olarak planlamanın önemli olduğunu vurguluyor. Üniversite yıllarında yapılan stajlar ve projeler, sosyal çevre oluşturma açısından değerli. Teber'e göre, ideal işe ulaşmak genellikle beş yıl alır; bu süreç, çaba ve az karşılıkla geçen bir tohum ekme dönemi olarak nitelendirilebilir.