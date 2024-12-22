"Ne Okuyorlar Ne Çalışıyorlar": Üniversiteden Sonra Ailesiyle Yaşamaya Başlayan Gençlerin Perde Arkası
"Ne Okuyorlar Ne Çalışıyorlar": Üniversiteden Sonra Ailesiyle Yaşamaya Başlayan Gençlerin Perde Arkası
Son yıllarda üniversiteyi bitiren gençlerin büyük bir kısmı, ekonomik sebepler ve işsizlik nedeniyle ailesinin yanında yaşamaya devam ediyor. Bu durum, yalnızca iş bulamama gibi ekonomik sorunlardan değil, aynı zamanda gençlerin toplumsal baskılar ve kişisel kaygılarla yüzleşmesiyle de şekilleniyor. Gençler, eğitimlerini tamamladıktan sonra, çoğunlukla bağımsız bir yaşam kurmakta zorlanıyor ve ailelerinin desteğine ihtiyaç duyuyorlar. Sabah gazetesinden Pınar Yıldız Yüksel, yazısında bu durumun ardındaki toplumsal ve psikolojik nedenleri detaylı bir şekilde aktardı. Gelin detaylara beraber bakalım...
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Sizler de takdir edersiniz ki enflasyon, tüm vatandaşları etkiliyor. Bu nedenle iş bulmak zorlaşıyor, iş sahibi olanlar da geçinmeye çalışıyor.
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Hal böyle olunca da genç bireyler, aileleriyle birlikte yaşıyor. Sabah'tan Pınar Yıldız Yüksel, yazısında bu kişileri "ev gençleri" olarak ele alıyor.
Yüksel'e göre 15 ila 24 yaşındaki bireyler, alanına göre iş bulamıyor. Haftanın 6 günü işe giderek de kariyerlerine başlangıç yapmak istemiyorlar.
Klinik psikolog Mehmet Teber ise, "ev genci" olarak bilinen kişileri, "üniversite bittikten sonra aile evinde yaşamaya başlayan bireyler" olarak tanımlıyor.
Mehmet Teber'e göre, gençleri evde kalmaya iten birçok katmanlı faktör bulunuyor. İlk olarak, ülkemizdeki ekonomik durum ve istihdam sorunu öne çıkıyor.
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Ayrıca, Türkiye'de gençlerin genellikle hâlâ çocuk gibi görülmesi, Avrupa’daki durumla karşılaştırıldığında farklı bir kültürel etken.
Mehmet Teber, gençlerin evde kalmasının psikolojik nedenlerinin de önemli olduğunu belirtiyor.
Sosyolog, Erol Erdoğan ise, ev gençlerinin oluşmasının nedeninin, ailelerin ve eğitim sisteminin bireylerin potansiyellerini göz ardı edip akademik başarıyı ön planda tutması olduğunu belirtiyor.
Klinik Psikolog Ayhan Altaş'a göre, gençlerin üniversite sonrası ilk işlerinde idealist olmamaları önemli. İlk iş, genellikle hayal edilen pozisyonlardan farklıdır ve yeni mezun birine ideal bir iş verilmesi pek mümkün değildir.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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