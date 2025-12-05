onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Merve Ahu Sarı Kimdir, Kaç Yaşında? Merve Ahu Sarı Neden Tutuklandı?

Merve Ahu Sarı Kimdir, Kaç Yaşında? Merve Ahu Sarı Neden Tutuklandı?

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
05.12.2025 - 14:56

Beyaz TV spikerlerinden Merve Ahu Sarı'nın da jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınması magazin ve televizyon dünyasının gündemine oturdu. Gözaltı sürecine dair detaylar ve Merve Ahu Sarı hakkındaki bilgiler merak konusu olmuşken yeni yayınlanan açıklamalar Merve Ahu Sarı'nın tutuklandığı ortaya çıkardı. Peki Merve Ahu Sarı kimdir? Merve Ahu Sarı kaç yaşında? Merve Ahu Sarı neden tutuklandı?

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Merve Ahu Sarı Kimdir?

Merve Ahu Sarı Kimdir?

Merve Ahu Sarı lise eğitimini İzmir’de bir sağlık koleji’nde tamamladı. 2013 yılında Kadir Has Üniversitesi’nde İngilizce dil eğitimi aldı. 2018’de Haliç Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden iyi bir dereceyle mezun oldu. Ayrıca Can Gürzap Dialog’da spikerlik, diksiyon ve etkili iletişim üzerine eğitimler aldı.

Merve Ahu Sarı Kaç Yaşında? 

1 ocak 1994 yılında dünyaya gelen Merve Ahu Sarı, 2025 yılı itibarıyla 31 yaşındadır. 

Merve Ahu Sarı Aslen Nereli? 

Merve Ahu Sarı, 1 Ocak 1994’te İzmir’de doğmuştur. Ailesi, 1800’lü yıllarda Kafkasya’dan Türkiye’ye göç eden Oset Çerkes kökenlidir.

Merve Ahu Sarı'nın Kariyer Hayatı

Merve Ahu Sarı'nın Kariyer Hayatı

Merve Ahu Sarı, meslek hayatına NTV haber departmanında staj yaparak başladı. Ardından TGRT Haber’de Avrupa haberlerini sunarak spikerlik kariyerine adım attı. Daha sonra TV 100 kanalına transfer oldu; burada gece ile öğle haberlerini sundu. 2022’nin Aralık ayında Haber Global’e geçiş yaptı. Tutuklanmadan önce de Osman Gökçek’in sahibi olduğu Beyaz TV’nin spikerlerinden biri olarak kariyerine devam ediyordu.

Merve Ahu Sarı Neden Tutuklandı?

Merve Ahu Sarı Neden Tutuklandı?

Ekranların tanınan spikerleri bugün uyuşturucu kullanma iddiasıyla gözaltına alındı. Show TV spikeri Ela Rümeysa Cebeci, Beyaz TV spikeri Hande Sarıoğlu ve eski Habertürk spikeri Merve Acet hakkında gözaltı işlemi uygulandı.

Ayrıca, Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’in sahibi olduğu Beyaz TV’de Doğru Yer Doğru Zaman programında spikerlik yapan Merve Ahu Sarı’nın da geçtiğimiz hafta uyuşturucu nedeniyle tutuklandığı ortaya çıktı.

Halk TV’nin haberine göre, bazı televizyon kanallarının üst düzey yöneticileri hakkında da aynı dosya kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın