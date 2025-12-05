Merve Ahu Sarı Kimdir, Kaç Yaşında? Merve Ahu Sarı Neden Tutuklandı?

Merve Ahu Sarı, meslek hayatına NTV haber departmanında staj yaparak başladı. Ardından TGRT Haber’de Avrupa haberlerini sunarak spikerlik kariyerine adım attı. Daha sonra TV 100 kanalına transfer oldu; burada gece ile öğle haberlerini sundu. 2022’nin Aralık ayında Haber Global’e geçiş yaptı. Tutuklanmadan önce de Osman Gökçek’in sahibi olduğu Beyaz TV’nin spikerlerinden biri olarak kariyerine devam ediyordu.