Gözde Akpınar Kimdir? Gain Medya'nın Kurucusu Gözde Akpınar Hakkında Tüm Merak Edilenler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.12.2025 - 15:13

Gözde Akpınar gündemin öne çıkan isimlerinden bir tanesi oldu. Mehmet Aslantuğ ile aşk yaşadığı iddia edilen Akpınar hakkında araştırmalar hız kazanı. Şubat 2008'de Filli Boya'nın sahibi Betek Grubunda yönetim kurulu başkanlığını yapmaya başlayan ve birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan Gözde Akpınar, 2021 yılı itibariyle Gain TV platformunu yayın hayatına geçirmişti. Sonrasında kurucu ve eski sahibi Gözde Akpınar, 1 Haziran 2023’te Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden de ayrıldığını açıklamıştı. Peki Gözde Akpınar kimdir? İşte Gözde Akpınar hakkında merak merak edilenler...

Gözde Akpınar Kimdir?

Filli Boya'nın sahibi Celal Akpınar'ın kızı Gözde Akpınar, 1980 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Gözde Akpınar, Türkiye’de boya sanayisi ve dijital medya alanındaki çalışmalarıyla tanınan iş insanıdır. Betek Boya–Filli Boya’da uzun yıllar yönetim kademesinde görev almış, ardından Türkiye’nin yerli dijital yayın platformlarından GAİN’i kurarak medya sektöründe yeni bir girişime imza atmıştır.

Gözde Akpınar Kaç Yaşında?

1980 doğumlu olan Akpınar, 2025 yılı itibarıyla 45 yaşındadır.

Gözde Akpınar Nereli?

İstanbul’da doğup büyüyen Akpınar, eğitim ve kariyerini ağırlıklı olarak Türkiye’de sürdürmüştür.

Gözde Akpınar Kariyer Başlangıcı

Eğitimini Saint Joseph Fransız Lisesi’nin ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde işletme ve iktisat alanında tamamlayan Akpınar, daha sonra Portsmouth Üniversitesi’nde işletme üzerine eğitim aldı. İş hayatına ailesinin şirketi Betek Boya’da başlayan Akpınar, 2005’te babasının vefatı sonrası yönetimde daha etkin rol üstlendi ve 2008 yılında şirketin Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Filli Boya markasının Türkiye’de geniş kitlelere ulaşmasında önemli katkılar sağladı.

Gözde Akpınar Özel Hayatı

Kamuya yansıyan bilgilere göre evli olan Akpınar, bir kız çocuğu annesidir. Özel yaşamını büyük ölçüde basından uzak tutmaktadır.

Gözde Akpınar'ın Mesleği Nedir?

Betek Grubu'yla başta çevre, eğitim ve kadın hakları olmak üzere başka çeşitli alanlarda da sosyal faaliyetler yürüterek akıllara kazındı.

2019'da Filli Boya'nın satışı gerçekleşti ve aynı yıl Gözde Akpınar da Gain projesini hayata geçirmek için adımlar atmaya başladı.

Gain için; 'Gönlümde yatan iş' tanımlaması yapan başarılı iş insanı Gözde Akpınar, asla vazgeçmediği sosyal sorumluluk projelerine bu süre zarfında da devam etti.

Gözde Akpınar GAİN'i Ne Zaman Kurdu?

Gözde Akpınar 31 Aralık 2021 tarihinde Gain TV'yi hayatımıza kazandırdı.

Gain kataloğunda Ayak İşleri, 10 Bin Adım gibi sevilen ve özgün yapımlar yer alıyor.

Gözde Akpınar GAİN'in Sahibi mi?

Platform Nisan 2023’te RAMS Türkiye tarafından satın alınmış, Akpınar ise satışın ardından bir süre daha görevine devam ettikten sonra 1 Haziran 2023’te yaptığı açıklamayla yönetim kurulu başkanlığından ayrıldığını duyurmuştur. Bu tarihten itibaren GAİN’in mülkiyeti ve yönetimi tamamen yeni sahipliğe geçmiş, Akpınar’ın platformla olan bağlantısı resmen sona ermiştir.

