Gözde Akpınar Kimdir? Gain Medya'nın Kurucusu Gözde Akpınar Hakkında Tüm Merak Edilenler

Gözde Akpınar 31 Aralık 2021 tarihinde Gain TV'yi hayatımıza kazandırdı.

Gain kataloğunda Ayak İşleri, 10 Bin Adım gibi sevilen ve özgün yapımlar yer alıyor.

Gözde Akpınar GAİN'in Sahibi mi?

Platform Nisan 2023’te RAMS Türkiye tarafından satın alınmış, Akpınar ise satışın ardından bir süre daha görevine devam ettikten sonra 1 Haziran 2023’te yaptığı açıklamayla yönetim kurulu başkanlığından ayrıldığını duyurmuştur. Bu tarihten itibaren GAİN’in mülkiyeti ve yönetimi tamamen yeni sahipliğe geçmiş, Akpınar’ın platformla olan bağlantısı resmen sona ermiştir.