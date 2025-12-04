onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İl Olmaya Aday İlçeler Listesi Güncellendi: 5 Yeni İlçe Daha Plaka Hazırlığında!

İl Olmaya Aday İlçeler Listesi Güncellendi: 5 Yeni İlçe Daha Plaka Hazırlığında!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
04.12.2025 - 15:33

Türkiye'de uzun süredir 'il olacak ilçeler' tartışması sürüyor. İzmir, İstanbul, Ankara ve Bursa'nın bazı ilçelerinin sanayileşme, nüfus, ticaret, turizm gibi açılardan incelendiğinde il olması tavsiye ediliyor. Bu konuda zaman zaman yapılan araştırmalarda bazı ilçeler ön plana çıkıyor. İl olacak ilçeler listesi, yeni bir çalışmayla şekillendi.

İşte il olmaya en uygun ilçeler listesi!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Nüfus, ekonomi, ulaşım, turizm...

Nüfus, ekonomi, ulaşım, turizm...

Birçok kriter dikkate alındığı zaman karşımıza 'İl olacak ilçeler' listesi çıkıyor. Yıllardır Türkiye gündeminde tartışmalı bir konu olan il olacak ilçeler listesi, yeniden değerlendirildi. Nüfus, ekonomik büyüklük, sanayi kapasitesi, ulaşım ağları, coğrafi konum ve bölgesel ihtiyaçlar dikkate alınarak yeni bir liste daha hazırlandığı söylendi. Güncel listeye 5 yeni ilçe daha eklendi! Böylece potansiyel il olma ihtimali taşıyan ilçelerin sayısı arttı.

Aday ilçelerin yer aldığı güncel listede İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, İzmir, Balıkesir, Muğla ve Antalya gibi illerden farklı ilçeler bulunuyor. Bazı ilçeler uzun süredir tartışılan “il olma potansiyeli” taşırken bazı ilçeler de bu süreçte listeye ilk kez dahil oldu.

İşte il olmaya aday ilçeler listesi!

İşte il olmaya aday ilçeler listesi!

  • Lüleburgaz

  • Çerkezköy

  • Silivri

  • Çorlu

  • Tuzla

  • Kapaklı

  • Gebze 

  • Çayırova

  • Darıca

  • Ereğli

  • Bandırma

  • Mustafakemalpaşa

  • İnegöl

  • Tavşanlı

  • Edremit

  • Bergama

  • Soma

  • Aliağa

  • Akhisar

  • Salihli

  • Torbalı

  • Ödemiş

  • Nazilli

  • Alaşehir

  • Söke

  • Kuşadası

  • Milas

  • Bodrum

  • Fethiye

  • Serik

  • Manavgat

  • Polatlı

  • Alanya

  • Erdemli

  • Silifke

  • Ceyhan

  • İskenderun

  • Viranşehir

  • Midyat

  • Silopi

  • Erciş

  • Doğubayazıt

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın