İl Olmaya Aday İlçeler Listesi Güncellendi: 5 Yeni İlçe Daha Plaka Hazırlığında!

Birçok kriter dikkate alındığı zaman karşımıza 'İl olacak ilçeler' listesi çıkıyor. Yıllardır Türkiye gündeminde tartışmalı bir konu olan il olacak ilçeler listesi, yeniden değerlendirildi. Nüfus, ekonomik büyüklük, sanayi kapasitesi, ulaşım ağları, coğrafi konum ve bölgesel ihtiyaçlar dikkate alınarak yeni bir liste daha hazırlandığı söylendi. Güncel listeye 5 yeni ilçe daha eklendi! Böylece potansiyel il olma ihtimali taşıyan ilçelerin sayısı arttı.

Aday ilçelerin yer aldığı güncel listede İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, İzmir, Balıkesir, Muğla ve Antalya gibi illerden farklı ilçeler bulunuyor. Bazı ilçeler uzun süredir tartışılan “il olma potansiyeli” taşırken bazı ilçeler de bu süreçte listeye ilk kez dahil oldu.