Sadece Yarım Saat Yetiyor: Bilim İnsanları Egzersizin Depresyon Belirtilerini Anında Sildiğini Kanıtladı
Spor yapmak size de çok zor geliyor mu? Haftada en az 2-3 kez ve tabii en az bir saat! Bu zamanı ayırmak kimileri için zor olabilir. Neyse ki Hong Kong Politeknik Üniversitesi’nden bilim insanlarının yaptığı araştırma, bu kadar uzun süre spor yapmanıza gerek olmadığını ortaya koydu.
Yeni araştırmaya göre, yalnızca yarım saatlik egzersiz bile depresyon belirtilerini anında siliyor!
Kaynak: Gazete Oksijen
Sadece yarım saat yetiyor.
Kendinizi kötü hissediyorsanız, dışarı çıkın ve koşun.
Öfke, kafa karışıklığı, yorgunluk ve kaygı düzeyleri düşüyor!
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
