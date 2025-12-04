Sadece Yarım Saat Yetiyor: Bilim İnsanları Egzersizin Depresyon Belirtilerini Anında Sildiğini Kanıtladı

Gazete Oksijen'in aktardığına göre, Hong Kong Politeknik Üniversitesi’nden araştırmacılar, yalnızca yarım saatlik ve orta yoğunlukta yapılan egzersizin bile depresyon belirtilerini silip ruh halini iyileştirdiğini ortaya çıkardı. Bu etki de spor esnasında salgılanan adiponektin adlı bir hormondan kaynaklanıyor. Adiponektin, beyinde duygusal düzenlemeyle ilişkili bir bölgeyi harekete geçiriyor ve ruh halinin belirgin şekilde yükseldiği görülüyor. Üstelik bu etki, yalnızca spor esnasında değil sonrasında da sürüyor.

Eğer aşırı kaygı yaşayan veya depresyon belirtileri yaşayan birisiyseniz, gündelik hayatınıza az da olsa egzersiz dahil edebilirsiniz. Hareketli olmak, insan vücudunda inanılmaz sonuçlara yol açıyor!