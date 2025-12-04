onedio
Sadece Yarım Saat Yetiyor: Bilim İnsanları Egzersizin Depresyon Belirtilerini Anında Sildiğini Kanıtladı

Sadece Yarım Saat Yetiyor: Bilim İnsanları Egzersizin Depresyon Belirtilerini Anında Sildiğini Kanıtladı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
04.12.2025 - 10:53

Spor yapmak size de çok zor geliyor mu? Haftada en az 2-3 kez ve tabii en az bir saat! Bu zamanı ayırmak kimileri için zor olabilir. Neyse ki Hong Kong Politeknik Üniversitesi’nden bilim insanlarının yaptığı araştırma, bu kadar uzun süre spor yapmanıza gerek olmadığını ortaya koydu.

Yeni araştırmaya göre, yalnızca yarım saatlik egzersiz bile depresyon belirtilerini anında siliyor!

Kaynak: Gazete Oksijen

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sadece yarım saat yetiyor.

Sadece yarım saat yetiyor.

Gazete Oksijen'in aktardığına göre, Hong Kong Politeknik Üniversitesi’nden araştırmacılar, yalnızca yarım saatlik ve orta yoğunlukta yapılan egzersizin bile depresyon belirtilerini silip ruh halini iyileştirdiğini ortaya çıkardı. Bu etki de spor esnasında salgılanan adiponektin adlı bir hormondan kaynaklanıyor. Adiponektin, beyinde duygusal düzenlemeyle ilişkili bir bölgeyi harekete geçiriyor ve ruh halinin belirgin şekilde yükseldiği görülüyor. Üstelik bu etki, yalnızca spor esnasında değil sonrasında da sürüyor. 

Eğer aşırı kaygı yaşayan veya depresyon belirtileri yaşayan birisiyseniz, gündelik hayatınıza az da olsa egzersiz dahil edebilirsiniz. Hareketli olmak, insan vücudunda inanılmaz sonuçlara yol açıyor!

Kendinizi kötü hissediyorsanız, dışarı çıkın ve koşun.

Kendinizi kötü hissediyorsanız, dışarı çıkın ve koşun.

Düzenli egzersizin hafif ve orta düzeyde depresyonu önlemek hatta tedavi etmek için etkili olduğunu hepimiz biliyoruz. Fakat yapılan yeni araştırma, tek bir egzersizin bile örneğin canınız sıkıldığında dışarı çıkıp koşmanın bile olumlu etkiler yarattığını ortaya koydu. Bu tür kısa süreli egzersizler de depresyon yaşayan bireylerde olumlu etkiler yaratabiliyor. Hong Kong Politeknik Üniversitesi’nden nörobiyolog Sonata Suk-yu Yau ve ekibi, bu etkinin derecesini ölçmek ve arkasındaki biyolojik nedeni belirlemek için bir çalışma düzenledi. 

18 ila 40 yaşları arasındaki 40 yetişkin gruplara ayrıldı ve egzersiz yaptırıldı. Katılımcılar, önce ruh hallerini ölçmek için “Ruh Hali Profili' anketini doldurdu. Ardından 30 dakika boyunca kalp atış hızı monitörüyle birlikte koşu bandında egzersiz yaptı. Hemen ardından aynı anketi tekrar doldurdular!

Öfke, kafa karışıklığı, yorgunluk ve kaygı düzeyleri düşüyor!

Öfke, kafa karışıklığı, yorgunluk ve kaygı düzeyleri düşüyor!

Aynı formu tekrar dolduran katılımcıların hepsinde ruh halinde belirgin bir iyileşme olduğu görüldü. Özellikle depresyon belirtileri olan kişilerde öfke, kafa karışıklığı, yorgunluk, depresyon ve kaygı düzeylerinde düşüş görüldü. Egzersizden sonra, hem kanda hem de beynin medial prefrontal korteks bölgesinde adiponektin seviyelerinin (yukarıda bahsedilen hormon) yükseldiği tespit edildi.

Yani siz siz olun, 'yarım saat spor yapsam ne yapmasam ne' diye düşünmeyin!

