Doğal Çikolata Olarak Bilinen Kış Meyvesi Bağışıklığı Güçlendiriyor!

Dilara Bağcı Peker
03.12.2025 - 22:27

Kış aylarında en çok ihtiyaç duyduğumuz şey, güçlü bir bağışıklık sistemi elbette. Hastalıkların kol gezdiği bugünlerde uzmanların tavsiyesi ise bol bol meyve ve sebze tüketmek, vitamin alımını ihmal etmemek. Kış aylarının en sık tüketilen meyvelerinden birisi de 'doğal çikolata' olarak bilinen muşmula.

Vatandaşlardan yoğun ilgi gören muşmulanın aslında birçok faydası bulunuyor!

Kış meyvesi muşmula 'doğal çikolata' olarak biliniyor.

Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte çiçek açan ve  sonbaharın sonlarına doğru toplanan bu meyve, ülkemizde de yetiştiriliyor. Muşmulanın potasyum, kalsiyum, fosfor, magnezyum ve demir açısından zengin bir meyve olduğu söyleniyor. Aynı zamanda iyi bir C vitamini ve bir dizi B vitamini de içeren muşmula, hastalıklara karşı güçlü bir kalkan görevi görüyor.

Aydın'da pazarcılık yapan Erol Meral, yerli üretim olan ve kilosu 100 TL'den alıcı bulan meyvenin hem lezzeti hem de faydaları ile sofralarda mutlaka yer alması gerektiğini vurguluyor. Meral, ayrıca  “Bu meyve doğal bir antioksidan kaynağıdır. Özellikle bağırsak sağlığına çok iyi gelir. Aynı zamanda doğal çikolata gibi tadıyla da dikkat çeker” diyor.

Muşmulanın faydaları nelerdir?

- Bağışıklığı artırır

Muşmulada bulunan kalsiyum, potasyum, magnezyum, demir ve diğer mineraller genel bağışıklığı artırmaya yardımcı olur. Zengin C vitamini içeriği de cabası!

- Kalp sağlığını destekler

Muşmula potasyum içeriği sayesinde, kan basıncını düzenlemeye destek olur.

- Bağırsaklara iyi gelir

Muşmula içeriğindeki lifler sayesinde bağırsak florasını düzenler.

- İltihaplanmayı azaltır

Muşmulanın içerdiği bazı antioksidan bileşenler, vücuttaki iltihaplanmayı azaltabilir.

  • Kilo kontrolünü destekler

Muşmula, düşük kalorilidir ve lif, vitamin ve mineral bakımından zengindir. Bu yüzden kilo kontrolü ve dengeli beslenmeye katkı sağlar.

