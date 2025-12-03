Doğal Çikolata Olarak Bilinen Kış Meyvesi Bağışıklığı Güçlendiriyor!

Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte çiçek açan ve sonbaharın sonlarına doğru toplanan bu meyve, ülkemizde de yetiştiriliyor. Muşmulanın potasyum, kalsiyum, fosfor, magnezyum ve demir açısından zengin bir meyve olduğu söyleniyor. Aynı zamanda iyi bir C vitamini ve bir dizi B vitamini de içeren muşmula, hastalıklara karşı güçlü bir kalkan görevi görüyor.

Aydın'da pazarcılık yapan Erol Meral, yerli üretim olan ve kilosu 100 TL'den alıcı bulan meyvenin hem lezzeti hem de faydaları ile sofralarda mutlaka yer alması gerektiğini vurguluyor. Meral, ayrıca “Bu meyve doğal bir antioksidan kaynağıdır. Özellikle bağırsak sağlığına çok iyi gelir. Aynı zamanda doğal çikolata gibi tadıyla da dikkat çeker” diyor.