Akıllı Telefonların Bildirim Sesinden Bıktı, Bu İcatla Milyoner Oldu

O da bluetooth ile çalışan modern bir ev telefonu. Eski tip tuşları, ağırlığı ve kablosuyla tam anlamıyla o retro hissi yaşatıyor ama çağdaş cihazlara kablosuz bağlanarak çalışıyor. Birkaç deneme sonrası sosyal medyada viral olan bu sıra dışı ürün, kısa sürede binlerce kişinin ilgisini çekti. Goetze’nin kişisel kaçış arayışı bir anda ticari bir başarıya dönüştü ve genç girişimci, beklemediği kadar büyük bir talep sayesinde milyon dolarlık bir iş kurmuş oldu.