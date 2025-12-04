Akıllı Telefonların Bildirim Sesinden Bıktı, Bu İcatla Milyoner Oldu
Akıllı telefonların durmak bilmeyen bildirim seslerinden bunalan teknoloji girişimcisi Cat Goetze, huzurlu bir iletişim arayışıyla çıktığı yolda beklenmedik bir başarıya imza attı. Dijital yorgunluktan kaçarken geliştirdiği nostalji dokulu modern ev telefonu, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sadece kendi rutinini sadeleştirmek için yola çıkan Goetze, sonunda milyonlarca kişinin dikkatini çeken bir ürüne ve hızla büyüyen bir işe sahip oldu.
Akıllı telefonların yarattığı bitmeyen bildirim trafiğinden ve dijital gürültüden bunalan teknoloji girişimcisi Cat Goetze, iki yıl önce radikal bir karar aldı.
Sabit hat çektirmenin karmaşasıyla uğraşmak istemeyen Goetze, nostaljiyi bugünün teknolojisiyle birleştiren yaratıcı bir çözüm geliştirdi.
