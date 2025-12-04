onedio
Akıllı Telefonların Bildirim Sesinden Bıktı, Bu İcatla Milyoner Oldu

Akıllı Telefonların Bildirim Sesinden Bıktı, Bu İcatla Milyoner Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.12.2025 - 10:30

Akıllı telefonların durmak bilmeyen bildirim seslerinden bunalan teknoloji girişimcisi Cat Goetze, huzurlu bir iletişim arayışıyla çıktığı yolda beklenmedik bir başarıya imza attı. Dijital yorgunluktan kaçarken geliştirdiği nostalji dokulu modern ev telefonu, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sadece kendi rutinini sadeleştirmek için yola çıkan Goetze, sonunda milyonlarca kişinin dikkatini çeken bir ürüne ve hızla büyüyen bir işe sahip oldu.

Akıllı telefonların yarattığı bitmeyen bildirim trafiğinden ve dijital gürültüden bunalan teknoloji girişimcisi Cat Goetze, iki yıl önce radikal bir karar aldı.

Akıllı telefonların yarattığı bitmeyen bildirim trafiğinden ve dijital gürültüden bunalan teknoloji girişimcisi Cat Goetze, iki yıl önce radikal bir karar aldı.

Sürekli elinin altında olan telefonundan uzaklaşmak, daha sakin ve kontrollü bir iletişim biçimine dönmek istiyordu. Çocukluk yıllarında evde çalan o kablolu telefonların hissi bir anda aklına düştüğünde, “Neden modern dünyada böyle bir şey yeniden var olmasın?” diye sordu kendine.

Sabit hat çektirmenin karmaşasıyla uğraşmak istemeyen Goetze, nostaljiyi bugünün teknolojisiyle birleştiren yaratıcı bir çözüm geliştirdi.

Sabit hat çektirmenin karmaşasıyla uğraşmak istemeyen Goetze, nostaljiyi bugünün teknolojisiyle birleştiren yaratıcı bir çözüm geliştirdi.

O da bluetooth ile çalışan modern bir ev telefonu. Eski tip tuşları, ağırlığı ve kablosuyla tam anlamıyla o retro hissi yaşatıyor ama çağdaş cihazlara kablosuz bağlanarak çalışıyor. Birkaç deneme sonrası sosyal medyada viral olan bu sıra dışı ürün, kısa sürede binlerce kişinin ilgisini çekti. Goetze’nin kişisel kaçış arayışı bir anda ticari bir başarıya dönüştü ve genç girişimci, beklemediği kadar büyük bir talep sayesinde milyon dolarlık bir iş kurmuş oldu.

