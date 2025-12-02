Uzmanlar Yanıtladı: Yeni Kıyafetleri Giymeden Önce Yıkamak Şart mı?

Bu da mağazada başka kişiler tarafından denenmiş giysileri yıkamadan giymenin enfeksiyon riskini artırabileceğini gösteriyor. Vanderbilt Health dermatoloji uzmanı Dr. Jami L. Miller ise, kimlerin giysileri denediğinin bilinmediğini ve dolayısıyla bakteri veya virüs bulaşma ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade ediyor. Araştırmalar denenen giysilerde dışkı kaynaklı bakterilerden burun virüslerine, bit ve uyuz gibi parazitlerden tahtakurusuna kadar çeşitli mikroorganizmaların tespit edilebildiğini gösteriyor.

Her ne kadar yeni kıyafetlerden hastalık kapmak nadir olsa da uzmanlar özellikle parlak renkli ürünlerin boyalarının cilde veya mobilyalara bulaşmasını önlemek için ilk yıkamanın önemli olduğunu belirtiyor. Kırmızı kazaklar ve koyu renk kotlar bu açıdan daha riskli kabul ediliyor.

Ayrıca giysileri ilk kullanım öncesi yıkamak ürünlerin uzun ömürlü olmasına da katkı sağlıyor. Moda Teknoloji Enstitüsü’nden Nomi Dale Kleinman, giysilerin formunu korumak için soğuk suyla yıkanmasını ve düşük ısıda tercihen asarak kurutulmasını öneriyor.