Uzmanlar Yanıtladı: Yeni Kıyafetleri Giymeden Önce Yıkamak Şart mı?

Metehan Bozkurt
02.12.2025 - 14:34

Yeni aldığınız kıyafetleri giymeden önce yıkamak gerekiyor mu? Uzmanlar, üretim ve satış süreçlerinde kıyafetlerin kimyasal kalıntılar ve bakterilere maruz kaldığını belirterek ilk yıkamanın hem sağlık hem de ürün ömrü açısından önemli olduğunu vurguluyor.

Gelin araştırmalar neler diyor, hep birlikte bakalım...

Kaynak: https://gazeteoksijen.com/yasam/uzman...
Yeni aldığınız kıyafetleri dolaba kaldırmadan önce yıkamak gerekip gerekmediği uzun zamandır tartışılıyor.

Uzmanlar, üretim ve satış süreçlerinde kıyafetlerin çeşitli kimyasallara, boya kalıntılarına ve kirlenmeye maruz kaldığını belirterek, ilk yıkamanın önemine dikkat çekiyor.

Cornell Üniversitesi’nden elyaf bilimi uzmanı Frances Kozen, Real Simple’a yaptığı açıklamada, üretim sırasında kullanılan kimyasalların ve nakliye sürecinde kıyafetlere bulaşan kirin yalnızca yıkama ile temizlenebileceğini söylüyor. Kozen, özellikle hassas cilde sahip kişilerin bu kimyasallara karşı reaksiyon riski taşıdığını vurguluyor.

2020’de yapılan bir araştırma, bazı kumaş türlerinde bakteri ve virüslerin günlerce hatta haftalarca canlı kalabildiğini ortaya koymuştu.

Bu da mağazada başka kişiler tarafından denenmiş giysileri yıkamadan giymenin enfeksiyon riskini artırabileceğini gösteriyor. Vanderbilt Health dermatoloji uzmanı Dr. Jami L. Miller ise, kimlerin giysileri denediğinin bilinmediğini ve dolayısıyla bakteri veya virüs bulaşma ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade ediyor. Araştırmalar denenen giysilerde dışkı kaynaklı bakterilerden burun virüslerine, bit ve uyuz gibi parazitlerden tahtakurusuna kadar çeşitli mikroorganizmaların tespit edilebildiğini gösteriyor.

Her ne kadar yeni kıyafetlerden hastalık kapmak nadir olsa da uzmanlar özellikle parlak renkli ürünlerin boyalarının cilde veya mobilyalara bulaşmasını önlemek için ilk yıkamanın önemli olduğunu belirtiyor. Kırmızı kazaklar ve koyu renk kotlar bu açıdan daha riskli kabul ediliyor.

Ayrıca giysileri ilk kullanım öncesi yıkamak ürünlerin uzun ömürlü olmasına da katkı sağlıyor. Moda Teknoloji Enstitüsü’nden Nomi Dale Kleinman, giysilerin formunu korumak için soğuk suyla yıkanmasını ve düşük ısıda tercihen asarak kurutulmasını öneriyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
