onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Bir Ülke Alarma Geçti! Evden Çalışma, Maske ve Havalandırma Kararı

Bir Ülke Alarma Geçti! Evden Çalışma, Maske ve Havalandırma Kararı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.12.2025 - 10:42

İspanya, artan grip vakalarına karşı harekete geçti. Ülkedeki 17 özerk yönetim hükümetinin sağlık departmanları yeni bir protokolü onayladı. Önlemler evden çalışma, maske takma, aşı ve havalandırma olarak sıralandı. İspanya Sağlık Bakanı, X hesabından yaptığı paylaşımda, “ Evden çalışmak ve sağlık tesislerinde maske takmak hayat kurtarır. Bunun gerekli ve mümkün olduğunu söyledik. Ve başardık” dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İspanya’da artan grip salgınına karşı yeni önlemler alındı.

İspanya’da artan grip salgınına karşı yeni önlemler alındı.

İspanya, grip salgınına karşı 'Akut Solunum Yolu Enfeksiyonlarının Kontrolüne İlişkin Öneriler Protokolü”nü onayladı. Ülkedeki 17 özerk hükümetinin sağlık departmanları protokolü onayladı. 

Protokolde evden çalışma, maske takma, aşı, havalandırma gibi önlemler sıralandı. Şimdilik tavsiye niteliğinde olan bu önlemlerin salgının durumuna göre zorunlu hale getirilebileceği vurgulandı. 

Protokolde dört risk sınıfı oluşturuldu. Düşük, orta, yüksek, çok yüksek sınıflandırılmasıyla önlemler artırılacak.

Grip vakaları, geçen yılın aynı dönemine göre 3 kat arttı.

Grip vakaları, geçen yılın aynı dönemine göre 3 kat arttı.

Başkent Madrid'de her 100 bin kişinin 112'sinde grip vakası görüldü. Yerel yönetim hastanelerde randevusuz aşı yapıldığını duyurdu.

Grip salgınında 'çok yüksek riskli' seviyeye gelinmesi halinde Covid-19 salgını döneminde olduğu gibi maske takma uygulamasının zorunlu olabileceği vurgulandı. İspanya'da grip salgınındaki mevcut duruma göre özellikle hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde maske kullanılmasına özen gösterilmesi istendi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın