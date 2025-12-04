Bir Ülke Alarma Geçti! Evden Çalışma, Maske ve Havalandırma Kararı

İspanya, artan grip vakalarına karşı harekete geçti. Ülkedeki 17 özerk yönetim hükümetinin sağlık departmanları yeni bir protokolü onayladı. Önlemler evden çalışma, maske takma, aşı ve havalandırma olarak sıralandı. İspanya Sağlık Bakanı, X hesabından yaptığı paylaşımda, “ Evden çalışmak ve sağlık tesislerinde maske takmak hayat kurtarır. Bunun gerekli ve mümkün olduğunu söyledik. Ve başardık” dedi.