Bakanlık Duyurdu: Pelüş Oyuncak Piyasadan Toplatılıyor
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden halk sağlığını tehlikeye atan ürünleri paylaşıyor. GÜBİS’te bu kez bir pelüş oyuncak paylaşıldı. Boğulma ve yaralama riski taşıdığı gerekçesiyle bir pelüş oyuncağın satışı yasaklandı, piyasadan toplatılmasına karar verildi.
