Bakanlık duyurdu: Pelüş oyuncak piyasadan toplatılıyor.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yeni bir paylaşım yapıldı. Bu kez bir pelüş oyuncağın piyasadan toplatılmasına karar verildi. Verilen bilgilere göre oyuncak boğulma ve yaralama riski taşıyor. Sistemde paylaşılan ifadelere göre ‘Takışık’ isimli markanın pelüş oyuncağının menşei Çin. Açıklamada, “Boğulma, dışarıdan akciğerlere doğru olan hava akışının mekanik şekilde engellenmesi ve yaralanmalar” denildi. Yapılan testlerde sınıfta kalan pelüş oyuncağın piyasaya arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildi.