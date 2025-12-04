onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Bakanlık Duyurdu: Pelüş Oyuncak Piyasadan Toplatılıyor

Bakanlık Duyurdu: Pelüş Oyuncak Piyasadan Toplatılıyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.12.2025 - 08:06

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden halk sağlığını tehlikeye atan ürünleri paylaşıyor. GÜBİS’te bu kez bir pelüş oyuncak paylaşıldı. Boğulma ve yaralama riski taşıdığı gerekçesiyle bir pelüş oyuncağın satışı yasaklandı, piyasadan toplatılmasına karar verildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bakanlık duyurdu: Pelüş oyuncak piyasadan toplatılıyor.

Bakanlık duyurdu: Pelüş oyuncak piyasadan toplatılıyor.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yeni bir paylaşım yapıldı. Bu kez bir pelüş oyuncağın piyasadan toplatılmasına karar verildi. Verilen bilgilere göre oyuncak boğulma ve yaralama riski taşıyor. Sistemde paylaşılan ifadelere göre ‘Takışık’ isimli markanın pelüş oyuncağının menşei Çin. Açıklamada, “Boğulma, dışarıdan akciğerlere doğru olan hava akışının mekanik şekilde engellenmesi ve yaralanmalar” denildi. Yapılan testlerde sınıfta kalan pelüş oyuncağın piyasaya arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın