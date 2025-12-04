Meteoroloji Bu İlleri Uyardı: Yarın Başlıyor! Kuvvetli Yağış Günlerce Sürecek
Meteoroloji 4 Aralık hava durumun paylaştı. 'Bugün hava nasıl olacak?' 'Yağmur var mı?' sorularının yanıtı böylece belli olmuş oldu. Bugün sıcaklık mevsim normalleri civarında seyredecek ancak Ege Bölgesi yağışlı geçecek. Öte yandan Meteoroloji'nin paylaştığı haritaya göre, kuvvetli yağış yarından itibaren ülkeyi etkisi altına alacak. Günlerce sürecek kuvvetli yağış için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit'ten uyarı geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
4 Aralık hava durumu: Bugün hava nasıl?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yarın başlıyor: Kuvvetli yağış günlerce sürecek.
Sıcaklık kaç derece?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın