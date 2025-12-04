Meteoroloji Bu İlleri Uyardı: Yarın Başlıyor! Kuvvetli Yağış Günlerce Sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Aralık hava durum haritasını paylaştı. Meteoroljoi'den pek çok il için yağış uyarısı geldi.

Yağmur var mı?

MGM'den yapılan uyarıda Kıyı Ege ile Çanakkale, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri, Manisa, Denizli, Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bildirildi.

Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilirken yağışların, İzmir, Aydın ve Muğla’nın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.