Meteoroloji Bu İlleri Uyardı: Yarın Başlıyor! Kuvvetli Yağış Günlerce Sürecek

Meteoroloji Bu İlleri Uyardı: Yarın Başlıyor! Kuvvetli Yağış Günlerce Sürecek

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.12.2025 - 07:29

Meteoroloji 4 Aralık hava durumun paylaştı. 'Bugün hava nasıl olacak?' 'Yağmur var mı?' sorularının yanıtı böylece belli olmuş oldu. Bugün sıcaklık mevsim normalleri civarında seyredecek ancak Ege Bölgesi yağışlı geçecek. Öte yandan Meteoroloji'nin paylaştığı haritaya göre, kuvvetli yağış yarından itibaren ülkeyi etkisi altına alacak. Günlerce sürecek kuvvetli yağış için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit'ten uyarı geldi.

4 Aralık hava durumu: Bugün hava nasıl?

4 Aralık hava durumu: Bugün hava nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Aralık hava durum haritasını paylaştı. Meteoroljoi'den pek çok il için yağış uyarısı geldi.

Yağmur var mı?

MGM'den yapılan uyarıda Kıyı Ege ile Çanakkale, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri, Manisa, Denizli, Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bildirildi. 

Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilirken yağışların, İzmir, Aydın ve Muğla’nın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Yarın başlıyor: Kuvvetli yağış günlerce sürecek.

Yarın başlıyor: Kuvvetli yağış günlerce sürecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık haritasında ise ülke genelinde etkili olacak kuvvetli yağışa dikkat çekildi. Bugün Kıyı Ege'de yağış etkili olurken 5 Aralık Cuma gününden itibaren ülkenin genelini etkisi altına alacak. 

5 Aralık Cuma Marmara Bölgesi, Ege ve İç Anadolu Bölgesi’nde görülecek yağışlar 10 Aralık Çarşamba gününe kadar ülkenin tamamına yayılacak. 

Hangi illerde yağmur var?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, 'Perşembe günü İzmir, Muğla ve Antalya'da başlayacak yağışlar, cuma günü Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve Marmara'nın batısında görülecek. Yağışların, cumartesi yine Marmara'nın batısı, Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve İç Anadolu'nun güneyinde, pazar günü ise yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olmasını bekliyoruz' ifadelerini kullandı.

Sıcaklık kaç derece?

Sıcaklık kaç derece?

İstanbul'da sıcaklık kaç derece?

İstanbul ve Ankara’da hafta sonu sağanak bekleniyor. Sıcaklık İstanbul’da 13 derece olacak. 

Ankara'da sıcaklık kaç derece?

Ankara’da hafta sonu sıcaklık 12-14 derece olacak. 

İzmir'de sıcaklık kaç derece?

İzmir’de ise kuvvetli yağışla birlikte sıcaklık 15-16 derece civarında seyredecek.

