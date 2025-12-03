2026 Yılında Ödenecek Zorunlu Trafik Sigortası Primleri Belli Oldu
2026 yılı için zorunlu trafik sigortası tarifesi belli oldu. Yeni düzenlemeye göre primler, sürücülerin risk seviyelerine göre değişecek; yüksek risk grubundaki araç sahipleri daha yüksek poliçe ödeyecek. Peki, 2026’da zorunlu trafik sigortası ne kadar olacak?
15 binden 290 bin liraya değişen prim ücretleri var.
Primler illere göre de farklılık gösteriyor.
Ticari araçlar ve şehirler arası otobüslerde ücretler el yakıyor.
