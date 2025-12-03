onedio
2026 Yılında Ödenecek Zorunlu Trafik Sigortası Primleri Belli Oldu

2026 Yılında Ödenecek Zorunlu Trafik Sigortası Primleri Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
03.12.2025 - 21:15

2026 yılı için zorunlu trafik sigortası tarifesi belli oldu. Yeni düzenlemeye göre primler, sürücülerin risk seviyelerine göre değişecek; yüksek risk grubundaki araç sahipleri daha yüksek poliçe ödeyecek. Peki, 2026’da zorunlu trafik sigortası ne kadar olacak? 

Kaynak - Cumhuriyet

15 binden 290 bin liraya değişen prim ücretleri var.

15 binden 290 bin liraya değişen prim ücretleri var.

Zorunlu trafik sigortasında 2026 yılı tarifesi netleşti. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin (SBM) yayımladığı azami brüt prim listesine göre, 1 Ocak 2026’dan itibaren poliçe bedelleri basamak, il ve araç türüne göre yeniden belirlenecek. Yeni düzenlemeyle en düşük prim 15 bin TL’ye çıkarken, yüksek riskli bazı ticari araçlarda primler 290 bin TL’yi aştı.

Primler illere göre de farklılık gösteriyor.

Primler illere göre de farklılık gösteriyor.

Yeni tarifeye göre, İstanbul’da otomobilini 4. basamaktan sigortalatacak bir sürücünün taban primi 15 bin 60 TL oldu. Primler ortalama yüzde 1 artarken, risk seviyesi yükseldikçe ödenecek tutar da katlandı. İstanbul’da en yüksek risk grubundaki “0’ıncı basamak” sürücünün primi 45 bin 181 TL’ye yükselirken, en düşük risk grubundaki 8. basamak sürücünün primi 7 bin 530 TL olarak belirlendi. Başkent Ankara’da primler 43 bin 902 TL ile 7 bin 317 TL, İzmir’de ise 42 bin 623 TL ile 7 bin 104 TL arasında değişiyor.

Ticari araçlar ve şehirler arası otobüslerde ücretler el yakıyor.

Ticari araçlar ve şehirler arası otobüslerde ücretler el yakıyor.

Tarifeden en çok etkilenen gruplardan biri ticari taksiler oldu. İstanbul’da 0’ıncı basamaktaki bir taksinin primi 121 bin 397 TL’ye yükselirken, düşük risk grubundaki taksiler için bu tutar 20 bin 233 TL olarak hesaplandı. Ankara’da taksi primleri 117 bin 961 TL ile 19 bin 660 TL, İzmir’de ise 114 bin 526 TL ile 19 bin 88 TL arasında değişiyor.

Yeni düzenlemede şehirler arası otobüsler de yüksek prim artışıyla dikkat çekti. İstanbul’da 31 koltuk ve üzeri kapasiteli bir otobüsün 0’ıncı basamak zorunlu trafik sigortası primi 290 bin 969 TL’ye kadar çıktı; aynı araç için düşük risk grubunda ödenecek prim ise 48 bin 495 TL olarak belirlendi.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
