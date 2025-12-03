2026 Yılında Ödenecek Zorunlu Trafik Sigortası Primleri Belli Oldu

Tarifeden en çok etkilenen gruplardan biri ticari taksiler oldu. İstanbul’da 0’ıncı basamaktaki bir taksinin primi 121 bin 397 TL’ye yükselirken, düşük risk grubundaki taksiler için bu tutar 20 bin 233 TL olarak hesaplandı. Ankara’da taksi primleri 117 bin 961 TL ile 19 bin 660 TL, İzmir’de ise 114 bin 526 TL ile 19 bin 88 TL arasında değişiyor.

Yeni düzenlemede şehirler arası otobüsler de yüksek prim artışıyla dikkat çekti. İstanbul’da 31 koltuk ve üzeri kapasiteli bir otobüsün 0’ıncı basamak zorunlu trafik sigortası primi 290 bin 969 TL’ye kadar çıktı; aynı araç için düşük risk grubunda ödenecek prim ise 48 bin 495 TL olarak belirlendi.