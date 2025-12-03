Eski Milli Futbolcu Gökhan Gönül, Ev Hapsi Cezası Aldı

Eski milli futbolcu Gökhan Gönül, geçtiğimiz günlerde İstanbul merkezli gerçekleştirilen ve Antalya, Samsun, Ankara ile Kahramanmaraş’ı kapsayan borsa manipülasyonu operasyonunda gözaltına alınmıştı.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından Gönül ile Cemal Çetinkaya, ev hapsi ve adli kontrol talebiyle; illüzyonist Aref Ghafouri ve diğer şüpheliler ise tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Çağlayan Adliyesi’ne getirildikleri anlara ait görüntüler de paylaşıldı. Sulh Ceza Hakimliği, Gökhan Gönül için ev hapsi ve adli kontrol uygulanmasına karar verdi.