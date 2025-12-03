Eski Milli Futbolcu Gökhan Gönül, Ev Hapsi Cezası Aldı
Borsa İstanbul’da Avrupa Holding Yatırım AŞ hisselerinde manipülasyon iddiasıyla gözaltına alınan eski futbolcu Gökhan Gönül, ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.
Gökhan Gönül'e ev hapsi, diğer isimlere tutuklama talep edildi.
Aref ve beraberindeki 7 kişi tutuklandı.
aref'i tutuklasan da çıkar bir şekilde dışarı.
ülkenin yarisi ya icerde,ya ev hapsinde,ya yurtdisi cikis yasagi var...
Aaaaa bi yanlışlık olmalı yahu atatürkçü laik piürüpak eşşekbahçeli bir eski futbolcu ne oynarken şike doping bahis cemaat nede bırakınca bu tarz konulara gi... Devamını Gör