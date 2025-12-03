onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Eski Milli Futbolcu Gökhan Gönül, Ev Hapsi Cezası Aldı

Eski Milli Futbolcu Gökhan Gönül, Ev Hapsi Cezası Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.12.2025 - 20:18

Borsa İstanbul’da Avrupa Holding Yatırım AŞ hisselerinde manipülasyon iddiasıyla gözaltına alınan eski futbolcu Gökhan Gönül, ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gökhan Gönül'e ev hapsi, diğer isimlere tutuklama talep edildi.

Gökhan Gönül'e ev hapsi, diğer isimlere tutuklama talep edildi.

Eski milli futbolcu Gökhan Gönül, geçtiğimiz günlerde İstanbul merkezli gerçekleştirilen ve Antalya, Samsun, Ankara ile Kahramanmaraş’ı kapsayan borsa manipülasyonu operasyonunda gözaltına alınmıştı.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından Gönül ile Cemal Çetinkaya, ev hapsi ve adli kontrol talebiyle; illüzyonist Aref Ghafouri ve diğer şüpheliler ise tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Çağlayan Adliyesi’ne getirildikleri anlara ait görüntüler de paylaşıldı. Sulh Ceza Hakimliği, Gökhan Gönül için ev hapsi ve adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

Aref ve beraberindeki 7 kişi tutuklandı.

Aref ve beraberindeki 7 kişi tutuklandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklama şu şekilde:

'İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında;

BİST (Borsa İstanbul) pay piyasasında işlem gören Avrupa Yatırım Holding A.Ş hisse fiyatında manipülatif eylemlerde bulundukları yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunan şüphelilerden Aref Ghafourı, Bedri Erdoğan, Furkan Koça, İlker İlhan, Muhammet Erdoğan, Murat Ağcabağ , Emrullah Şalk ve Akif Koç’un sulh ceza hakimliği kararıyla tutuklandıkları, şüpheliler Gökhan Gönül Murat Güler, Cemal Çetinkaya ve Alper Atalay hakkında sulh ceza hakimliği kararıyla yurt dışına çıkamamak ve konutunu terketmemek adli kontorol tedbiri uygulandığı ,

başka suçtan tutuklu olarak cezaevinde bulunan Onur Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Emre Kızılırmak, Erol Demir, Osman Özsoy, Suat Hamarat ve Sebahattin Azizağaoğlu’nun ifade vb. işlemlerinin yarın devam edeceği, hakkında yakalama kararı çıkarılan 6 kişi hakkında ise şüphelilerin ele geçirilmesi hususunda çalışmaların devam ettigi kamuoyuna saygı ile duyurulur.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
2
2
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Tehuti555

aref'i tutuklasan da çıkar bir şekilde dışarı.

dogrucu adam

ülkenin yarisi ya icerde,ya ev hapsinde,ya yurtdisi cikis yasagi var...

Oğuzhan Çakı

Aaaaa bi yanlışlık olmalı yahu atatürkçü laik piürüpak eşşekbahçeli bir eski futbolcu ne oynarken şike doping bahis cemaat nede bırakınca bu tarz konulara gi... Devamını Gör