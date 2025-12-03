Büyükçekmece'de Adli Emaneti Soyarak Kaçan Personeli Tanıyanlar Olanlara İnanamadı
Türkiye günlerdir Büyükçekmece Adliyesi’ndeki 147 milyon liralık büyük vurgunu tartışıyor. Adliyede görevli Erdal T.’nin 25 kilo altın ile 50 kilo gümüşü alıp ailesiyle birlikte İngiltere’ye kaçtığı ortaya çıktı. Kaçmadan önce bir arkadaşına gönderdiği son mesajda ise “Malları sattım, Allah çarşınıza pazar versin” ifadelerini kullandı. Olayın ardından adliye çevresindeki esnafın Erdal T. hakkında anlattıkları da kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.
Soygun işe gelmeyince bir şüpheyle ortaya çıktı.
"Allah çarşınızı pazar etsin"
"10 numara çocuktu, hesabımdaki tüm parayı istese verirdim."
