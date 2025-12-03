Büyükçekmece'de Adli Emaneti Soyarak Kaçan Personeli Tanıyanlar Olanlara İnanamadı

Soruşturma devam ederken adliye çevresinden de dikkat çeken yorumlar geldi. Adliyenin hemen yanındaki kafeteryada uzun yıllardır esnaflık yapan Erkut Sunmak, Erdal T.’yi yakından tanıdığını belirterek şunları söyledi:

“Erdal’ı bilirim, 27 yıldır burada esnafım ve adliye personelinin çoğunu tanırım. Sabah akşam önümüzden geçerken mutlaka uğrardı. Özünde çok iyi bir çocuktu, gerçekten severdim.”

Sunmak, Erdal T.’nin adının böyle bir olayla anılmasına şaşkın olduğunu da vurguladı:

“Hiç yakıştıramadım, ondan böyle bir şey beklemezdim. Bildiğim kadarıyla evli, biri kız biri erkek iki çocuğu var. Eşi öğretmen. Adliye çalışanı olarak düzgün biriydi, altında arabası vardı, işine gücüne bakardı. Bana gelip ‘abi hesabında ne var?’ dese, ne varsa verirdim. O kadar güvenirdim. İnançlı, orucunu tutan, işine sahip çıkan biriydi.”