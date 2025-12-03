onedio
Büyükçekmece'de Adli Emaneti Soyarak Kaçan Personeli Tanıyanlar Olanlara İnanamadı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.12.2025 - 18:29

Türkiye günlerdir Büyükçekmece Adliyesi’ndeki 147 milyon liralık büyük vurgunu tartışıyor. Adliyede görevli Erdal T.’nin 25 kilo altın ile 50 kilo gümüşü alıp ailesiyle birlikte İngiltere’ye kaçtığı ortaya çıktı. Kaçmadan önce bir arkadaşına gönderdiği son mesajda ise “Malları sattım, Allah çarşınıza pazar versin” ifadelerini kullandı. Olayın ardından adliye çevresindeki esnafın Erdal T. hakkında anlattıkları da kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

Soygun işe gelmeyince bir şüpheyle ortaya çıktı.

Olay 1 Aralık 2025’te Büyükçekmece Adliyesi’nde ortaya çıktı. İddiaya göre, Emanet Bürosu’nda zimmet memuru olarak görev yapan Erdal T.’nin uzun süredir işe gelmediği fark edilince durum Cumhuriyet Savcısı’na iletildi. Bunun üzerine Başsavcı, ekiplerle birlikte emanet odasının ve içindeki kasaların açılmasını istedi. Yapılan kontrolde yaklaşık 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşün kaybolduğu anlaşıldı. Değerinin 147 milyon TL’yi bulduğu belirtilen kıymetli madenlerin yok olması üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığı Erdal T. ile büroda görevli diğer şüpheli Kemal D. hakkında derhal yakalama kararı çıkardı.

"Allah çarşınızı pazar etsin"

Yapılan inceleme sonucunda zimmet memuru Erdal T.’nin, 19 Kasım 2025 sabahı saat 08.22’de ailesiyle birlikte Türkiye’den ayrılarak İngiltere’ye kaçtığı belirlendi. Soruşturmada adı geçen diğer şüpheli Kemal D. ise adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Bu sırada Erdal T.’nin WhatsApp üzerinden bazı arkadaşlarına “Ben malları sattım, Allah çarşınıza pazar versin” mesajını gönderdiği de ortaya çıktı.

"10 numara çocuktu, hesabımdaki tüm parayı istese verirdim."

Soruşturma devam ederken adliye çevresinden de dikkat çeken yorumlar geldi. Adliyenin hemen yanındaki kafeteryada uzun yıllardır esnaflık yapan Erkut Sunmak, Erdal T.’yi yakından tanıdığını belirterek şunları söyledi:

“Erdal’ı bilirim, 27 yıldır burada esnafım ve adliye personelinin çoğunu tanırım. Sabah akşam önümüzden geçerken mutlaka uğrardı. Özünde çok iyi bir çocuktu, gerçekten severdim.”

Sunmak, Erdal T.’nin adının böyle bir olayla anılmasına şaşkın olduğunu da vurguladı:

“Hiç yakıştıramadım, ondan böyle bir şey beklemezdim. Bildiğim kadarıyla evli, biri kız biri erkek iki çocuğu var. Eşi öğretmen. Adliye çalışanı olarak düzgün biriydi, altında arabası vardı, işine gücüne bakardı. Bana gelip ‘abi hesabında ne var?’ dese, ne varsa verirdim. O kadar güvenirdim. İnançlı, orucunu tutan, işine sahip çıkan biriydi.”

Yorum Yazın