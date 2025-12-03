Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gençlere Seslendi: "Sakın Bunlara Prim Vermeyin"

X’teki yeni özellik sonrasında Türkiye gündemi ile ilgili aktif olarak paylaşım yapan ve binlerce takipçisi olan bazı hesapların Dubai’den, ABD’den İsrail’den ve Hindistan’dan açıldığı ortaya çıkmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün AKP’nin Meclis’teki grup toplantısında bu konuya değinerek “Gençler özellikle size sesleniyorum” ifadelerini kullandı.

“Sevgili gençler, bakın özellikle sizlere sesleniyorum:

Sanal alemde sizi kutuplaştıran, sizi kamplaştıran, sizi umutsuzluğa sevk eden o yayınların nereden, kimler tarafından yapıldığı, işte tek tek ortaya çıkıyor.

Biri Arap ülkesine yerleşmiş, oradan gençler arasında Arap düşmanlığını yaymaya çalışıyor. Biri Amerika’ya yerleşmiş, oradan İstanbul’un gençlerini sokağa dökmeye çalışıyor.

Biri İsrail’den yayın yapıyor, burada kışkırtma yapıyor. Farklı maskeler altında hepsi aynı odağa hizmet ediyor. Bunlara aldanmayın; bunlara lütfen prim vermeyin.

Hiç kimsenin endişesi olmasın. Mevcut sorunları da aşacağız. Ekonomiyi daha da büyüteceğiz. Soframızdaki ekmeği daha da büyüteceğiz.

Huzuru, kardeşliği, özgürlüğü, demokrasiyi, güvenliği daha da büyüteceğiz. Geleceğe sağlam adımlarla ilerliyoruz, asırların tortularını kaldırarak, asırların engellerini aşarak ilerliyoruz.

Biz kendimize güvenirsek, biz birbirimize güvenirsek, 86 milyon kardeş olursak; Allah’ın izniyle aşamayacağımız engel, erişemeyeceğimiz hedef yoktur.

İnanıyorsanız üstünsünüz; inanıyorsanız, zafer sizindir. İnançla, güvenle, özgüvenle inşallah Türkiye Yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz.”