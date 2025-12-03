Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gençlere Seslendi: "Sakın Bunlara Prim Vermeyin"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP’nin Meclis’teki grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı, geçtiğimiz günlerde X’te konum bilgilerinin açılmasına atıf yaparak, “Sanal alemde sizi kutuplaştıran, sizi kamplaştıran, sizi umutsuzluğa sevk eden o yayınlara aldanmayın; bunlara lütfen prim vermeyin.” ifadelerini kullandı.
Eski adıyla Twitter olan X’e gelen yeni özellikle kullanıcı hesaplarının hangi ülke veya bölgeden açıldığı görülebiliyordu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları 👇
